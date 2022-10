ભોપાલ. મહાકાલ લોકના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ દરમિયાન સીએમ શિવરાજનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોને શોટ ઓફ ધ ડે કહી રહ્યા છે. આ 16 સેકન્ડનો વીડિયો છે, જેના વિશે સોશિયલ મીડિયા પર કૌન બનેગા કરોડપતિમાં પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નોની જેમ અટકળોનો દોર ચાલી રહ્યો છે. સવાલ એ છે કે કાર્યક્રમ દરમિયાન સ્ટેજ પર બેઠેલા સીએમ શિવરાજે ખિસ્સામાંથી શું કાઢીને મોઢામાં ખાધું. શિવરાજની ઈનિંગ્સ વિશે અનુમાન લગાવનારાઓ હવે એ સંશોધનમાં લાગેલા છે કે, મુખ્યપ્રધાનના ખિસ્સામાંથી મોં સુધી કઈ ખાદ્ય સામગ્રી ગઈ.

મામાએ સેવ તો નથી ખાધી?

મામાએ સેવ તો નથી ખાધી?: ઇન્દોરના લોકો કહે છે કે શિવરાજ મામાએ ખિસ્સામાંથી સેવ ખાધી છે. બીજી તરફ, ભોપાલીઓની આદત મુજબ ગુટખા પર જઈને સંશોધનનો અંત આવ્યો. તેથી તેનું અનુમાન છે કે, મામા સોપારી ખાય છે. જો કે, સીએમ શિવરાજ ગુટખા છોડી દો, વરિયાળી અપનાવો. મામાજીનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ફેસબુકથી લઈને ટ્વિટર પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે. સીએમ શિવરાજે શું ખાધું તે અંગે લોકો પોતપોતાના અંદાજો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, શિવરાજ એનર્જી માટે પોતાની સાથે બદામ પિસ્તા રાખે છે, તે તેને ખાય પણ છે.

16 સેકન્ડના વીડિયોમાં શું છેઃ આ 16 સેકન્ડનો વીડિયો મહાકાલ લોકના લોન્ચિંગના પ્રસંગનો છે. વીડિયોમાં સીએમ શિવરાજ ખિસ્સામાં હાથ નાખીને ખાવાની કોઈ વસ્તુ કાઢે છે અને પછી મોંમાં નાખે છે. ત્યારે જ તેમના નામની જાહેરાત કરવામાં આવશે. વીડિયોમાં પીએમ મોદી તેમને ઈશારો પણ કરે છે કે તમારું નામ બોલાવવામાં આવ્યું છે, આ સાંભળીને સીએમ શિવરાજ ચોંકી જાય છે અને ખુરશી પરથી ઉભા થઈ જાય છે. વીડિયોમાં તેના ચહેરાની મુદ્રા પણ રસપ્રદ છે, પરંતુ આ વીડિયોમાં ઉત્સુકતા એટલી જ છે કે શિવરાજે શું ખાધું.

મામાના વીડિયો પરની કોમેન્ટ્સ: ફેસબુકથી લઈને ટ્વિટર સુધી સોશિયલ મીડિયા પર જોરશોરથી જોવા મળી રહેલા આ વીડિયોને લઈને વિવિધ અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે. ટ્વિટર પર કેટલીક ટિપ્પણીઓ જોવા લાયક છે. એક યુવકે સીએમ શિવરાજના ચહેરાની મુદ્રાની સરખામણી એ સમય સાથે કરી છે જ્યારે એક છોકરો છૂપી રીતે ગુટખા ખાતો હતો અને તેના પિતાની નજર પડે છે. તેના પર એવી પ્રતિક્રિયા પણ આવી રહી છે કે શિવરાજ ગુટખા, મુલેઠી નથી ખાતા. ટ્વીટમાં એવો પણ જવાબ આવ્યો કે શિવરાજ કાજુ બદામ ખાય છે. એવી પ્રતિક્રિયા પણ છે કે તેમને ડાયાબિટીસ છે, તેથી થોડા સમય પછી ખાવું જરૂરી છે.

