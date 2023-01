બ્રેકઅપથી નારાજ પ્રેમીએ ચાકુ મારી દીધુ

નવી દિલ્હી: ઉત્તર પશ્ચિમ દિલ્હીના આદર્શ નગરમાં એક છોકરીને ચાકુ મારનાર (Lover stabbed girlfriend after breakup in Delhi) માસ્ક પહેરેલા ગુંડાની પોલીસે હરિયાણાના અંબાલા જિલ્લામાંથી ધરપકડ કરી છે. આરોપીની ઓળખ સુખવિંદર સિંહ ઉર્ફે સુખા તરીકે થઈ છે. યુવતીએ પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે જ્યારે આરોપી તેને મળ્યો ત્યારે તે કોચિંગમાં જતી હતી. તેણી તેને ઓળખતી હોવાથી, તેણીએ તેના પર હુમલો કરવાની અપેક્ષા નહોતી કરી. આરોપી તેને કોઈ વાતની ચર્ચા કરવાના બહાને એક શેરીમાં લઈ ગયો અને અચાનક તેના પર છરી વડે હુમલો કર્યો. (Delhi assault on girl)

આરોપી અજ્ઞાત જગ્યાએથી ભાગી ગયો

યુવતીએ પોલીસને કહ્યું કે, 'તે ઈચ્છતો હતો કે અમારી વચ્ચે મિત્રતા જળવાઈ રહે, પરંતુ હું તેની સાથે સંબંધ બાંધવા માંગતી ન હતી. અમે મિત્રો હતા, પરંતુ અમુક સમયે મેં આ મિત્રતા તોડી નાખી. ત્યારથી તે મારા પર દબાણ કરતો હતો. 2 જાન્યુઆરીના રોજ, તે મને મળ્યો અને ફરીથી મિત્રતા ચાલુ રાખવા કહ્યું, પરંતુ જ્યારે મેં ના પાડી, ત્યારે તેણે મારા પર હુમલો કર્યો. (young man stabbed girl)

પોલીસે જણાવ્યું કે યુવતીને માર માર્યા બાદ આરોપી અજ્ઞાત જગ્યાએથી ભાગી ગયો હતો. પોલીસે જણાવ્યું કે, ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી જાણવા મળ્યું કે આરોપી દિલ્હીથી અંબાલા ભાગી ગયો હતો. આ પછી ટીમ અંબાલા પહોંચી અને મંગળવારે સાંજે તેને પકડી લીધો. આરોપીને અંબાલાથી દિલ્હી લાવવામાં આવી રહ્યો છે. પીડિતાની હાલત સ્થિર છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. (delhi crime news )

