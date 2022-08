ફિરોઝાબાદઃ આસામની એક યુવતી સાથે પ્રેમ, સેક્સ અને છેતરપિંડી (love sex and cheating) ની ઘટનાઓ સામે (Assam girl raped in firozabad) આવી છે. પીડિતાની ફરિયાદ પર મંગળવારે ફિરોઝાબાદના જસરાના પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. પીડિતાનો આરોપ છે કે યુવકે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેની સાથે મિત્રતા કરી અને લગ્નના બહાને (Firozabad rape on the pretext of marriage) તેની સાથે બળાત્કાર કર્યો. આરોપીએ પોતાની ઓળખ સબ ઈન્સ્પેક્ટર તરીકે આપી હતી.

છેતરપિંડી : ફિરોઝાબાદના જસરાના પોલીસ સ્ટેશનના મોહલ્લા જટવાન ટિકૈતપુરામાં રહેતા રામ સિંહના પુત્ર રોહિત ચૌહાણ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા યુવતીના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. તેણે પોતાને નોઈડામાં તૈનાત પોલીસ અધિકારી ગણાવ્યા હતા. યુવતી આરોપીની આડમાં આવી ગઈ અને 9 જૂને ફ્લાઈટથી દિલ્હી પહોંચી. પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, જ્યારે યુવતી દિલ્હી આવી ત્યારે તેની પાસે રોકડ અને ઘરેણાં હતાં. તેને આરોપી રોહિતે છીનવી લીધો હતો અને દિલ્હીના પહાડગંજ વિસ્તારની એક હોટલમાં ઘણા દિવસો સુધી તેની સાથે બળાત્કાર કરતો રહ્યો.

પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR : આ પછી આરોપી તેને ફિરોઝાબાદની એક હોટલમાં લઈ આવ્યો. ત્યાં પણ બાળકી પર દુષ્કર્મની ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો. આરોપીએ યુવતીને જસરાના એક ખાલી મકાનમાં પણ રાખી હતી. આ પછી, 7 ઓગસ્ટના રોજ, તેણી કોઈક રીતે આરોપીના જાળમાંથી મુક્ત થઈ અને જસરાણા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી અને પોલીસને તેના ભૂતકાળ વિશે જણાવ્યું. જસરાના ઈન્ચાર્જ ઈન્સ્પેક્ટર આઝાદ પાલ સિંહે (Jasrana in-charge Inspector Azad Pal Singh) જણાવ્યું કે પીડિતાની ફરિયાદ પર એફઆઈઆર નોંધ્યા બાદ આરોપીની શોધ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ સાથે પીડિતાના પરિજનોને પણ જાણ કરવામાં આવી છે.