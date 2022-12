અમદાવાદ: દેશમાં,દર વર્ષે હત્યાના કેસ વધી રહ્યા છે. વર્ષ 2022 (look back 2022) સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યું છે અને આ વર્ષે પણ દેશભરમાંથી હજારો હત્યાના કિસ્સા સામે આવ્યા છે. (Most talked about murders in 2022) પરંતુ આ વર્ષે કેટલીક એવી ઘટનાઓ બની, જેણે આખા દેશને હચમચાવી નાખ્યો. આ હત્યાઓ એવી હતી કે દેશના ખૂણે ખૂણે તેની ચર્ચા થઈ અને તે લાંબા સમય સુધી અખબારો, ન્યૂઝ વેબસાઈટ અને ન્યૂઝ ચેનલોની હેડલાઈન્સ બની રહી. લોકોનું ધ્યાન પણ સતત તેમના પર હતું. અહીં અમે તમને વર્ષ 2022ના ટોપ-10 મર્ડર કેસ (Top-10 murder cases of 2022) વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહ્યા હતા.

1. શ્રદ્ધા વોકર હત્યા કેસ: આ વર્ષનો સૌથી ચર્ચિત અને તાજેતરનો કેસ શ્રદ્ધા વોકર હત્યા (shradha walker murder case) કેસ છે. આ હત્યાકાંડે આખા દેશને હચમચાવી દીધો હતો. આ હત્યા કેસના આરોપી આફતાબ અમીન પૂનાવાલાની પોલીસે 12 નવેમ્બર 2022ના રોજ ધરપકડ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને જાણવા મળ્યું કે આફતાબે લગભગ 6 મહિના પહેલા 18 મેના રોજ તેની લિવ-ઈન પાર્ટનર શ્રદ્ધાની હત્યા કરી હતી અને તેના શરીરના 35 ટુકડા કરી ફ્રિજમાં રાખ્યા હતા. આ પછી તેણે ધીરે ધીરે તેના શરીરના ટુકડા દિલ્હીના ઘણા વિસ્તારોમાં ફેંકી દીધા. આફતાબે શ્રદ્ધાના શરીરના ટુકડા રાખવા માટે નવું ફ્રિજ પણ ખરીદ્યું હતું. આ કેસમાં પોલીસથી બચવા માટે આફતાબે ખૂબ જ સાવધાનીથી શ્રદ્ધાના મૃતદેહનો નિકાલ કર્યો અને તમામ પુરાવાઓ ખૂબ જ ચતુરાઈથી ભૂંસી નાખ્યા. શ્રદ્ધાના પિતાએ પણ આફતાબના પરિવાર સામે કેસ કરવાની માંગ કરી છે. તેણે કહ્યું કે તેની પુત્રીએ પોલીસને જાણ કરી હતી, પરંતુ મુંબઈ પોલીસે સમયસર તેની ફરિયાદ પર ધ્યાન આપ્યું ન હતું. ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્રમાં ઉદ્ધવની સરકાર હતી.

શ્રદ્ધા વોકર હત્યા

2. સિદ્ધુ મુસેવાલા હત્યા કેસ: દેશનો આ બીજો મોટો (Sidhu Musewala murder case) નરસંહાર હતો જેણે સમગ્ર પંજાબને હચમચાવી નાખ્યું હતું. આ હત્યાકાંડની આજે પણ આખા દેશમાં ચર્ચા થઈ રહી છે. આ હત્યાકાંડનો સંબંધ વિદેશમાં બેઠેલા ગુનેગારો સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે. પંજાબી ગાયક સિદ્ધુ મુસેવાલાની 29 મેના રોજ માનસા જિલ્લાના જવાહરકે ગામમાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. સિદ્ધુ મુસેવાલાને ગોલ્ડી બ્રાર અને લોરેન્સ બિશ્નોઈના ગુરૂઓએ કથિત રીતે ગોળીઓથી છીનવી લીધો હતો. આ હાઈ-પ્રોફાઈલ મર્ડર પછી, પોલીસે આ મામલાની ઝડપી તપાસ કરતા લોરેન્સ બિશ્નોઈની પૂછપરછ શરૂ કરી. પંજાબ સરકારે આ મામલાની માહિતી આપી હતી કે ગેંગસ્ટર ગોલ્ડી બ્રારે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ વતી સિદ્ધુ મુસેવાલાની હત્યાની જવાબદારી લીધી હતી. અત્યાર સુધી આ કેસમાં ઘણી ધરપકડ કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ હત્યાનો માસ્ટરમાઈન્ડ ગોલ્ડી બરારા હજુ પણ પોલીસની પહોંચની બહાર છે.

સિદ્ધુ મુસેવાલા

3. કન્હૈયા લાલ હત્યા કેસ: આ હત્યાકાંડની (Kanhaiya Lal murder case) શરૂઆત ભાજપના પૂર્વ નેતા નુપુર શર્મા દ્વારા મોહમ્મદ પૈગંબર પર આપવામાં આવેલા નિવેદનથી થઈ હતી. એ નિવેદન પછી આખા દેશમાં 'શરીરથી માથું અલગ કરો'નો વિચાર એક ખાસ ધર્મના પક્ષમાંથી ઊભો થયો અને કન્હૈયા લાલ હત્યા કેસ એ વિચારની પહેલી ઘટના હતી. કન્હૈયા લાલની ઉદયપુરમાં બે મુસ્લિમ યુવકોએ દિવસે દિવસે હત્યા કરી હતી અને હત્યાનો વીડિયો પણ બનાવ્યો હતો, જે બાદમાં સોશિયલ મીડિયા પર મૂકવામાં આવ્યો હતો. યુવકોએ કન્હૈયા લાલની દુકાનમાં ઘૂસીને આ હત્યાકાંડને અંજામ આપ્યો હતો. હકીકતમાં, કન્હૈયા લાલના પુત્રએ નૂપુર શર્માના નિવેદનના સમર્થનમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ મૂકી હતી, જેના પછી આ બંને યુવકોએ આ હત્યા કેસની વાર્તા બનાવી હતી. પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને થોડા કલાકોમાં જ બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

કન્હૈયા લાલ

4. ભાગલપુર નીલમ હત્યા કેસ: જ્યાં એક તરફ દિલ્હીના શ્રદ્ધા વોકર મર્ડર કેસે આખા દેશને હચમચાવી નાખ્યો છે, તો બીજી તરફ બિહારના (Bhagalpur Neelam murder case) ભાગલપુરમાં માનવતાને શરમાવે તેવી હત્યાનો આવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. 3 ડિસેમ્બરની સાંજે નીલમ નામની મહિલાની જ્યારે તે બજારમાંથી ઘરે પરત ફરી રહી હતી ત્યારે તેની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ હત્યા કેસમાં મૃતકના પતિએ બે વ્યક્તિઓ મોહંમદની હત્યા કરી હતી. શકીલ અને મોહમ્મદ. જુડિનને નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે. આ બંને આરોપીઓએ અચાનક 42 વર્ષીય સરેરાહ નીલમ દેવી પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો અને તેના શરીર પર અનેક ઘા માર્યા. આરોપીઓએ હથિયાર વડે નીલમના હાથ, પગ અને સ્તન કાપી નાખ્યા હતા. આ ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપીઓ ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા અને આ હુમલામાં નીલમ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી. સ્થાનિક લોકોએ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો, જ્યાં બીજા દિવસે તેનું મૃત્યુ થયું. પોલીસે આ મામલે બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

ભાગલપુર નીલમ હત્યા કેસ

5. ત્રિલોકપુરી હત્યાકાંડ: જ્યાં નવી દિલ્હીમાં શ્રદ્ધા વોકરના મામલાએ સૌના હોશ ઉડાવી દીધા હતા, ત્યાં જ દિલ્હીના ત્રિલોકપુરીમાં (Trilokpuri Massacre) પણ આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જોકે, આ વખતે પીડિતા મહિલા કે છોકરી નહીં પરંતુ પિતા હતી. હા, આ મામલો 5 જૂને પ્રકાશમાં આવ્યો, જ્યારે પોલીસને રામલીલા મેદાનમાં શરીરના અંગો મળ્યા. પોલીસની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે અંજન દાસ નામનો વ્યક્તિ 5-6 મહિનાથી ગુમ છે અને તેના ગુમ થયાનો રિપોર્ટ પણ દાખલ કરવામાં આવ્યો નથી. તપાસમાં પોલીસે હત્યાના આરોપમાં મૃતકના સાવકા પુત્ર દીપક અને તેની બીજી પત્ની પૂનમની ધરપકડ કરી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન, પોલીસને ખબર પડી કે પૂનમને શંકા છે કે મૃતક તેની પુત્રી અને પુત્રવધૂ (દીપકની પત્ની) પર ખરાબ નજર રાખતો હતો. જેના કારણે 30 મેના રોજ તેઓએ દારૂમાં ઊંઘની દવા ભેળવી પીવડાવી હતી અને તે બેહોશ થતાં જ દીપકે તેનું ગળું કાપી નાખ્યું હતું. આ પછી તેના શરીરના 10 ટુકડા કરી અલગ-અલગ જગ્યાએ ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા.

ત્રિલોકપુરીમાં

6. સોનાલી ફોગાટ હત્યા કેસ: 42 વર્ષીય સોનાલી ફોગાટને (Sonali Phogat murder case) 23 ઓગસ્ટ 2022 ના રોજ ઉત્તર ગોવાના અંજુના સેન્ટ એન્થોની હોસ્પિટલમાં મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં મૃત્યુનું કારણ હાર્ટ એટેક હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં તેના શરીર પર ઘણી જગ્યાએ ઈજાના નિશાન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તેણીના મૃત્યુ પછી, ગોવા પોલીસે તેણીના મૃત્યુની તપાસ માટે હત્યાનો કેસ નોંધ્યો હતો. શરૂઆતમાં એવી શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી કે સોનાલી ફોગાટ, બીજેપી નેતા, ભૂતપૂર્વ બિગ બોસ સ્પર્ધક અને વાયરલ ટિકટોક સ્ટારનું 22 ઓગસ્ટના રોજ મોડી રાત્રે હાર્ટ એટેકથી મૃત્યુ થયું હતું.

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ બીજેપી નેતા અને અભિનેત્રી સોનાલી ફોગાટના અંગત સહાયક સુધીર સાંગવાન અને તેમના સહાયક સુખવિંદર સિંહ પર તેની હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે. સીબીઆઈની ચાર્જશીટ મુજબ, સાંગવાન અને સિંહ વિરુદ્ધ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 302, 34 (સામાન્ય હેતુ) અને 36 (આ કેસમાં મૃત્યુનું કારણ બને છે) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને તપાસ હજુ પણ ચાલી રહી છે.

સોનાલી ફોગાટને

7. સૂટકેસમાંથી મળ્યા બે મહિલાઓના ટુકડા: જૂન 2022 માં, કર્ણાટક પોલીસને એક નહેર પાસે બે મહિલાઓના શરીરના ભાગો મળ્યા, જે એકબીજાથી લગભગ 25 કિલોમીટર દૂર ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા. મૃતદેહોનું ઉપરનું ધડ ગાયબ હતું અને મૃતદેહના માત્ર નીચેના ભાગો જ મળી આવ્યા હતા. તેમની તપાસમાં, પોલીસે એક લાશની ઓળખ ચામરાજનગરની ગુમ થયેલી મહિલા તરીકે કરી હતી. આ કેસના અઠવાડિયા પછી, પોલીસ પીડિતાની ઓળખ શોધવામાં સફળ રહી. ત્યારબાદ પોલીસે ફોન રેકોર્ડનો ઉપયોગ કરીને ગુનેગારોની ધરપકડ કરી. આરોપીઓની ઓળખ 35 વર્ષીય ટી સિદ્દાલિંગપ્પા અને તેની ગર્લફ્રેન્ડ ચંદ્રકલા તરીકે થઈ છે. પૂછપરછ દરમિયાન તેણે ત્રણ મહિલાઓની હત્યાનો ખુલાસો કર્યો હતો. આ સાથે એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમના ટાર્ગેટ લિસ્ટમાં પાંચ વધુ મહિલાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમણે કથિત રીતે ચંદ્રકલાને વેશ્યાવૃત્તિ તરફ ધકેલી હતી.

8. અંકિતા ભંડારી હત્યા કેસ: 23 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ ઉત્તરાખંડની 19 વર્ષની હોટલ રિસેપ્શનિસ્ટ અંકિતા ભંડારીની (Ankita Bhandari murder case) હત્યાનો મામલો સામે આવ્યો હતો. પોલીસે મુખ્ય આરોપી તરીકે હોટલના માલિકની ધરપકડ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને ખબર પડી કે આરોપી કથિત રીતે યુવતી પર દેહવ્યાપાર માટે દબાણ કરી રહ્યો હતો. આ કેસમાં મોટી વાત એ હતી કે આરોપી પુલકિત આર્ય ઉત્તરાખંડના પૂર્વ મંત્રી વિનોદ આર્યનો પુત્ર અને ઉત્તરાખંડ ઓબીસી કલ્યાણ આયોગના વર્તમાન ઉપાધ્યક્ષ અંકિત આર્યનો ભાઈ છે.

9. સમૃદ્ધિ માટે માનવ બલિદાન: 13 ઓક્ટોબર, 2022 ના રોજ, કેરળ પોલીસે કાળા જાદુની ધાર્મિક વિધિઓના ભાગ રૂપે માનવ બલિદાન આપવાના આરોપમાં એક યુગલ સહિત ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. ભગવાનના નામ પર નરભક્ષી વર્તન કરતા, ત્રણેય આરોપીઓએ તેમના જીવનમાં સમૃદ્ધિ મેળવવા માટે 'માનવ બલિદાન'ની રક્ત વિધિ કરી હતી. પોલીસે 52 વર્ષીય શફી, એક પરંપરાગત ઉપચારક અને માસૂસ, 68 વર્ષીય ભગવાલ સિંહ અને તેની 59 વર્ષીય પત્ની લ્યાલ ઉપરાંત અન્ય બે મહિલાઓ, 49 વર્ષીય રોસાલી અને 52 વર્ષીય પદ્મમની ધરપકડ કરી હતી. તેમની નિર્દયતાથી હત્યા કરવા બદલ. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ 2022માં જૂનથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે અલગ-અલગ દિવસોમાં મહિલાઓની હત્યા કરી હતી. પોલીસને જાણવા મળ્યું છે કે પથાનમથિટ્ટા જિલ્લાના એલાંથુરમાં સિંહના ઘરે દેવીને પ્રસન્ન કરવા માટે ધાર્મિક વિધિના ભાગરૂપે મહિલાઓના મૃતદેહના ઘણા ટુકડા કરવામાં આવ્યા હતા.

સમૃદ્ધિ માટે માનવ બલિદાન

10. 'બેવફાઈ ન કરવા બદલ' ગર્લફ્રેન્ડનું ગળું દબાવી હત્યા:8 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ, મધ્યપ્રદેશ( Girlfriend strangled to death in MP) રાજ્યમાં એક જઘન્ય હત્યા કેસ પ્રકાશમાં આવ્યો, જેમાં એક વ્યક્તિએ બેવફાઈ માટે તેની ગર્લફ્રેન્ડનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી. આરોપીની ઓળખ અભિજીત પરિહાર તરીકે થઈ છે અને આ કેસમાં ચોંકાવનારી વાત એ છે કે હત્યાની ઘટના બાદ તેણે એક વીડિયો બનાવ્યો હતો જેમાં તે 'બેવફાઈ નહીં કરને કા' કહેતો જોવા મળ્યો હતો, ત્યારબાદ તેણે મૃતક મહિલાને ગોળી મારી હતી. તે બતાવવા માટે મૃત શરીર ઉપરથી. આ વીડિયો શૂટ કર્યા બાદ તેણે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો હતો. આ પછી, અન્ય એક વાયરલ વીડિયોમાં તેણે જણાવ્યું કે તેનું નામ અભિજીત છે અને તે પટના (બિહાર)નો એક બિઝનેસમેન છે. તેણે જણાવ્યું કે જિતેન્દ્ર નામનો એક વ્યક્તિ તેનો બિઝનેસ પાર્ટનર છે અને તેણે મહિલા પર બંને સાથે અફેર હોવાનો આરોપ લગાવ્યો.