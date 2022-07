નવી દિલ્હી: લોકસભા સચિવાલય દ્વારા સંકલિત 'અસંસદીય શબ્દો'ની સૂચિમાં (unparliamentary word list) કેટલાક બોલચાલના શબ્દોના સમાવેશ અંગેના વિવાદને પગલે, સરકારી સૂત્રોએ સ્પષ્ઠતા કરી છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, આ કોઈ નવું સૂચન અથવા આદેશ નથી. તેમણે કહ્યું કે, આ શબ્દો સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાઓના પ્રમુખ અધિકારીઓ દ્વારા પહેલાથી જ કાર્યવાહીમાંથી બહાર લેવામાં આવ્યા છે. વિવાદ વધતાં લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ પોતે સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, સમગ્ર વિવાદ ભ્રમ ફેલાવવાનો પ્રયાસ છે. ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે, આ એક સામાન્ય પ્રક્રિયા છે અને તેનું સંકલન હજુ ચાલુ છે. સ્પીકરે વધુમાં કહ્યું કે, "ગૃહની કાર્યવાહી દરમિયાન બોલવા અને શબ્દોની પસંદગી પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી." (Parliamentary word controversy)

શબ્દોને અસંસદીય માન્યતા : લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ કહ્યું કે, સંયુક્ત પ્રગતિશીલ ગઠબંધન (UPA) સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન પણ આ શબ્દોને અસંસદીય માનવામાં આવતા હતા. સંસદ સચિવાલયના સૂત્રોનું કહેવું છે કે, ગયા વર્ષે બિનસંસદીય શબ્દોની યાદીમાં 62 નવા શબ્દો ઉમેરવામાં આવ્યા છે અને તેમાંથી કેટલાકની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. (Unparliamentary recognition of words)

સૂચિ કોઈ નવું સૂચન નથી : સરકારી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, આ સૂચિ કોઈ નવું સૂચન નથી પરંતુ માત્ર લોકસભા, રાજ્યસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાની કાર્યવાહીમાંથી કાઢવામાં આવેલા શબ્દોનું સંકલન છે. તેમના મતે આવા શબ્દો પણ આ યાદીમાં સામેલ છે, જેને કોમનવેલ્થ દેશોની સંસદમાં પણ અસંસદીય માનવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો : નવા સંસદ ભવનમાં સિંહોની મુદ્રા પર કેમ ઉઠ્યા સવાલ...

વાસ્તવિકતા જાણ્યા વિના વિરોધ : સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, બિનસંસદીય શબ્દોના સંકલનને લઈને વિપક્ષે હોબાળો મચાવ્યો છે, પરંતુ રસપ્રદ વાત એ છે કે વાસ્તવિકતા જાણ્યા વિના તેમણે તોફાન સર્જવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. એક અધિકારીએ કહ્યું કે, "આમાંના મોટાભાગના શબ્દો એવા છે જે UPAના કાર્યકાળ દરમિયાન પણ અસંસદીય માનવામાં આવતા હતા. આ માત્ર શબ્દોનું સંકલન છે અને સૂચન કે ઓર્ડર નથી."

યાદી સાંસદો માટે સંદર્ભ : લોકસભાના સૂત્રોનું કહેવું છે કે, ગૃહની કાર્યવાહીમાંથી કાઢવામાં આવેલા શબ્દોનું સંકલન કોઈ નવી વાત નથી અને તે 1954થી અસ્તિત્વમાં છે. તેમના મતે આ યાદી સાંસદો માટે સંદર્ભ તરીકે કામ કરે છે. તેમણે કહ્યું કે, "જો કોઈ શબ્દ અસંસદીય હોવાનું જણાય છે અને તે સંસદની ગરિમા અને શિષ્ટાચારને અનુરૂપ નથી, તો ગૃહોના પ્રમુખ અધિકારીઓને તેમને ગૃહની કાર્યવાહીમાંથી બહાર કરવાનો અધિકાર છે."

શબ્દોના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ : ઉલ્લેખનીય છે કે સંસદ, લોકસભા અને રાજ્યસભાના બન્ને ગૃહોની કાર્યવાહી દરમિયાન સભ્યો હવે 'જુમલાજીવી, બાળ બુદ્ધિ સાસંદ,, શકુની, જયચંદ, લોલીપોપ, ચંડાલ ચોકડી, ગુલ ખિલાયે, પીઠ્ઠુ જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં. ચર્ચામાં ભાગ લેતી વખતે આવા શબ્દોના ઉપયોગને અયોગ્ય વર્તન ગણવામાં આવશે અને તે ગૃહની કાર્યવાહીનો ભાગ બનશે નહીં.

શબ્દો માટે સરકાર પર ટીકા : હકીકતમાં, લોકસભા સચિવાલયે 'અસંસદીય શબ્દો 2021' શીર્ષક હેઠળ આવા શબ્દો અને વાક્યોનું નવું સંકલન તૈયાર કર્યું છે, જેને 'અસંસદીય અભિવ્યક્તિ' ની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવ્યા છે. વિરોધ પક્ષોએ મુદ્દામાં સમાવિષ્ટ શબ્દો માટે સરકારની ટીકા કરી છે અને કહ્યું છે કે, "ભાજપ દેશને કેવી રીતે બરબાદ કરી રહ્યું છે તે વિશે તેમના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા દરેક શબ્દ" ને બિનસંસદીય ગણાવ્યો છે.

આ પણ વાંચો : 'PM મોદીએ પણ ગોટાબાયાની જેમ ભાગવું પડશે' TMC ધારાસભ્યએ કેન્દ્ર પર નિશાન સાધ્યું, કહ્યું-

UPA સરકારમાં અસંસદીય શબ્દો : સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, છત્તીસગઢ વિધાનસભાની કાર્યવાહીમાંથી 'કીડી, શંટ, અસમર્થ, નિરક્ષર, અનિયંત્રિત' જેવા શબ્દો લેવામાં આવ્યા છે. એક સૂત્રએ કહ્યું કે, "આમાંના મોટાભાગના શબ્દો એવા છે જે UPA સરકાર દરમિયાન પણ અસંસદીય માનવામાં આવતા હતા." (Unparliamentary words in UPA government)

શું છે અસંસદીય શબ્દો અને નિયમો : આપણે ઘણા વખત સાંભળતા હોઈએ છીએ કે સંસદ કે ગૃહે સાંસદ કે ધારાસભ્યએ બોલેલા શબ્દોને રેકોર્ડ પરથી દૂર કરવામાં આવતા હોય છે. નિયમો જાણવા માટે આપણા માટે બંધારણની કલમ 105(2)ની ચર્ચા કરવી જરૂરી બની જાય છે. કલમ 105(2)નો ઉલ્લેખ કરીને, સ્પષ્ટપણે નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે કે, સંસદના સભ્યોને ચર્ચા દરમિયાન આવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાની સ્વતંત્રતા નથી. સાંસદો માટે બન્ને ગૃહમાં શિસ્ત જાળવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. લોકસભામાં પ્રોસિજર કંડક્ટ ઑફ બિઝનેસ રૂલ 380 (અપવાદ) મુજબ, જો સ્પીકરને લાગે કે કાર્યવાહી દરમિયાન સભ્યો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા શબ્દો અસંવેદનશીલ, અભદ્ર, અપમાનજનક અથવા અસંસદીય છે, તો તે તેમને સદનની કાર્યવાહીમાંથી દૂર કરવાનો આદેશ આપવામાં આવે છે. (What are unparliamentary words and rules)

ક્યા શબ્દોને અસંસદીય તરીકે જાહેર કરાયા છે ? : નવા નિયમો હેઠળ લોકસભા સચિવાલય દ્વારા અસંસદીય જાહેર કરાયેલા હિન્દી અને ઉર્દૂના શબ્દો છે. જેમાં જુમલાજીવી, બાળ બુદ્ધિ, શકુની, સરમુખત્યાર, સરમુખત્યારશાહી, જયચંદ, વિનાશ પુરુષ, ખાલિસ્તાની, લોહીની ખેતી, બેવડા પાત્ર, નકામો, નૌટંકીબાજ, માર મારવો, ચમચાગીરી, શિષ્ય, અને બહેરી સરકાર વગેરે. તે જ દરમિયાન, આ હેઠળ અસંસદીય ગણાતા અંગ્રેજી શબ્દો છે - કોવિડ સ્પ્રેડર, સ્નૂપગેટ, અશેમ્ડ, અબ્યૂઝ, બ્રિટ્રેડ, કરપ્ટ, ડ્રામા, હિપોક્રેસી, ઇકોમ્પિટેંટ, અનાક્રિસ્ટ, ડિક્ટટોરીઅલ, બ્લડશે઼ડ, બ્લડી, ચિટેડ, ચાઈલડિશનેસ, કાઉઅર્ડ, ક્રિમિનલ, ક્રોકોડાઈલ્સ ટીયર્સ, ડિસગ્રેસ, ડોંકી, આઈવોશ, ફજ, હૂલિગનિજ્મ, મિસલીડ, લાઈ અને અનટ્ટૂ જેવા શબ્દોને પણ બિનસંસદીય શ્રેણીમાં રાખવામાં આવ્યા છે. પરંતુ, સવાલ એ છે કે જો ગૃહમાં હજુ પણ સાંસદો દ્વારા અસંસદીય શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો શું ? (Which words are declared as unparliamentary)

આ પણ વાંચો : ઓવૈસીનો મોદી સરકારને ટોણો, કહ્યું તાજમહેલ ન હોત તો પેટ્રોલ મોંઘુ ન હોત

અસંસદીય શબ્દનો ઉપયોગ કરવા બદલ કાર્યવાહી ? : સંસદમાં અસંસદીય શબ્દોનો ઉપયોગ કરવા છતાં કોઈપણ અદાલતમાં સંબંધિત સાંસદ વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી થઈ શકતી નથી. બંધારણના અનુચ્છેદ 105(2) મુજબ, "સંસદ અથવા તેની કોઈપણ સમિતિમાં કોઈ પણ વાત માટે અથવા તેના વતી આપવામાં આવેલા મત માટે સંસદનો કોઈ સભ્ય કોઈપણ અદાલતમાં કોઈપણ કાર્યવાહી માટે જવાબદાર રહેશે નહીં." પરંતુ, તેનો અર્થ એવો નથી કે, સંસદના સભ્યોને ગૃહની અંદર કંઈપણ બોલવાની સ્વતંત્રતા છે. તે નિયમો હેઠળ મર્યાદિત છે. (Proceedings for using the term unparliamentary)

ગૃહમાં અસંસદીય શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે શું થાય છે? : જો નવી પુસ્તિકામાં ઉમેરવામાં આવેલા અસંસદીય શબ્દોનો ઉપયોગ બન્ને ગૃહોમાંથી કોઈ એક સાંસદ દ્વારા કરવામાં આવે તો તેને ગૃહની કાર્યવાહીમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવે છે. જો કે, લોકસભાના કિસ્સામાં અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભાના કિસ્સામાં અધ્યક્ષનો નિર્ણય આ સંદર્ભમાં અંતિમ રહેશે. લોકસભાની કાર્યવાહીના નિયમ 380 મુજબ, 'જો લોકસભાના અધ્યક્ષનો અભિપ્રાય છે કે ચર્ચા દરમિયાન આવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જે અપમાનજનક અથવા અભદ્ર અથવા અસંસદીય અથવા અભદ્ર છે, તો અધ્યક્ષ તેમની વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી આવા શબ્દો ગૃહની કાર્યવાહીમાંથી દૂર કરવા આદેશ આપે છે'

સંસદીય નિયમોનો ઇતિહાસ જેમાં અસંસદીય શબ્દો સામેલ છે : ભારતીય સંસદીય પ્રણાલીને બ્રિટન પાસેથી ઘણું વારસામાં મળ્યું છે. ત્યાં ગૃહની કાર્યવાહીમાંથી આવા શબ્દોને હટાવવાની પ્રક્રિયાનો લેખિત ઇતિહાસ 1604થી નોંધાયેલો છે. કારણ કે, 1604ના હાઉસ ઓફ કોમન્સના જર્નલમાં પ્રથમ વખત આવી કાર્યવાહીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ઐતિહાસિક અહેવાલ મુજબ, ત્યારબાદ એક સાંસદના ભાષણમાં કરાયેલી અસંસદીય ટિપ્પણીને કાર્યવાહીમાં દબાવી દેવામાં આવી હતી. જો કે, બ્રિટિશ ઈતિહાસકારો કહે છે કે આ ચોક્કસપણે પ્રથમ કેસ ન હોઈ શકે, પરંતુ આ પ્રથમ કેસ છે જે નોંધવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો : મોદી સરકારની "બદલાની રાજનીતિ" સામે કૉંગ્રેસનો હવે નવી રીતે વિરોધ

અન્ય દેશોના કેટલાક અસંસદીય શબ્દો : ભારત અને બ્રિટન સિવાય અન્ય ઘણા દેશોમાં અને ખાસ કરીને કોમનવેલ્થ દેશોની સંસદમાં અસંસદીય શબ્દોને લઈને ગૃહના નિયમો છે. 1997 માં ઑસ્ટ્રેલિયાની સેનેટના સત્ર દરમિયાન, 'જૂઠ' અને 'ડમ્બો' શબ્દોને કાર્યવાહીમાંથી દૂર કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો અને તેને બિનસંસદીય માનવામાં આવ્યા હતા. એ જ રીતે 'કોમો' (સામ્યવાદીઓ માટે અભદ્ર શબ્દ) ન્યુઝીલેન્ડની સંસદમાં માન્ય નથી. જ્યારે કેનેડામાં ઘણા શબ્દો પર પ્રતિબંધ છે. તેમાંથી એવિલ જીનિયસ, કેનેડિયન મુસોલિની, સિક એનિમલ, પેમ્પસ એસ જેવા શબ્દોને પણ અસંસદીય ગણવામાં આવ્યા છે. (Some unparliamentary words from other countries)

યાદીમાં અસંસદીય શબ્દો ક્યારે આવ્યા ? : તમારા મનમાં આ પ્રશ્ન અવશ્ય ઊભો થતો હશે કે આ બધા શબ્દોની યાદી થયા બાદ લોકસભાએ સૌપ્રથમ 1999માં એક પુસ્તક તૈયાર કર્યું, જેનું નામ અસંસદીય અભિવ્યક્તિ હતું. 2004ની નવી આવૃત્તિમાં 900 પાના હતા. આ સૂચિમાં ઘણા શબ્દો અને અભિવ્યક્તિઓ છે જેને અસંસદીય ગણવામાં આવે છે.