વોશિંગ્ટન પ્રખ્યાત લેખક સલમાન રશ્દીની નવલકથા ધ સેટેનિક વર્સીસ The Satanic Verses માટે ઈરાન તરફથી જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓનો Salman Rushdie received death threats સામનો કરવો પડ્યો હતો. ન્યૂયોર્કમાં એક વ્યાખ્યાન દરમિયાન હુમલો થયો હતો. આ ઘટનાએ વિશ્વભરના સાહિત્યકારો અને વાચકોને ચોંકાવી દીધા છે. તેમના મુક્ત ભાષણ માટે જાણીતા સલમાન રશ્દી પર પશ્ચિમ ન્યૂયોર્કમાં ચૌટૌકા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પ્રવચન આપતી વખતે હુમલો He was attacked during a lecture in York કરવામાં આવ્યો હતો. હાલ તેમની હાલત નાજુક છે.

સલમાન રશ્દીને મારી છરી બ્રિટનના વડાપ્રધાન બોરિસ જોન્સને ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું કે, તેમને એ વાતનું દુઃખ છે કે સર સલમાન રશ્દીને છરી મારી દેવામાં આવી છે. જ્યારે તે તેના અધિકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યો હતો જેનો આપણે બચાવ કરવાનું ક્યારેય બંધ ન કરવું જોઈએ. અત્યારે મારી સંવેદના તેમના પ્રિયજનો સાથે છે. અમે બધા આશા રાખીએ છીએ કે તે ઠીક છે. ભારતીય મૂળના બ્રિટિશ લેખક રશ્દીને 2007માં રાણી એલિઝાબેથ દ્વિતીય દ્વારા સાહિત્યમાં તેમની સેવાઓ બદલ નાઈટનો ખિતાબ આપવામાં આવ્યો હતો.

મારા વિચારો સર સલમાન અને તેમના પરિવાર સાથે છે યુકેના ગૃહ સચિવ પ્રીતિ પટેલે કહ્યું કે, સર સલમાન રશ્દી પર અવિચારી અને અણસમજુ હુમલા વિશે સાંભળીને આઘાત લાગ્યો. અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા એ એક મૂલ્ય છે જેને આપણે પ્રિય ગણીએ છીએ અને તેને નબળી પાડવાના પ્રયાસો સહન ન કરવા જોઈએ. મારા વિચારો સર સલમાન અને તેમના પરિવાર સાથે છે. યુકેના PM પદના ઉમેદવાર ઋષિ સુનાકે ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, ન્યૂયોર્કમાં સલમાન રશ્દી પર થયેલા હુમલા વિશે સાંભળીને આઘાત લાગ્યો. તે વાણી અને કલાત્મક સ્વતંત્રતાના ચેમ્પિયન છે. આજે રાત્રે અમારી સંવેદના તેમની સાથે છે.

નાદિન ડોરીસે આ ઘટનાને ભયાનક ગણાવી યુકેના ડિજિટલ, કલ્ચર, મીડિયા અને રમતગમતના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ, નાદિન ડોરીસે આ ઘટનાને ભયાનક ગણાવી હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, આ એક સાહિત્યિક દિગ્ગજ અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાના મહાન બચાવકર્તાઓ પરનો ભયંકર હુમલો છે. ડોરિસે કહ્યું કે, અમારી સંવેદનાઓ સલમાન રશ્દી અને તેના ચાહકો સાથે છે. ટ્વીટર પર યુએસ સેનેટર ચક શૂમરે કહ્યું કે, આ હુમલો આઘાતજનક અને ભયાનક છે. આ વાણી અને વિચારની સ્વતંત્રતા પર હુમલો છે, જે આપણા દેશના બે મુખ્ય મૂલ્યો અને ચૌટૌકા સંસ્થા છે. હું આશા રાખું છું કે રશ્દી ઝડપથી અને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ જાય. અને ગુનેગારને ન્યાયિક પ્રક્રિયા હેઠળ સજા કરવામાં આવશે.

ખાલિદ હોસેનીએ કહ્યું ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની ઈચ્છા કરું છું અમેરિકન નવલકથાકાર ખાલિદ હોસેનીએ કહ્યું કે, તેઓ તેમના સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરશે. હુસૈનીએ તેમને આવશ્યક અવાજ ગણાવતા કહ્યું કે, તેઓ રશ્દી પરના આ હુમલાથી ડરી ગયા હતા. ભારતીય લેખક અમિતાવ ઘોષે ટ્વીટ કર્યું કે, ન્યૂયોર્કમાં એક સ્પીચ ઈવેન્ટમાં સલમાન રશ્દી પર હુમલો થયો એ જાણીને હું ગભરાઈ ગયો છું. હું તેને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની ઈચ્છા કરું છું.

ન્યૂયોર્કમાં સલમાન રશ્દી પર હુમલો થયો લેખિકા તસ્લીમા નસરીને ટ્વીટ કર્યું કે, મને હમણાં જ ખબર પડી કે, ન્યૂયોર્કમાં સલમાન રશ્દી પર હુમલો થયો હતો. મને ખરેખર આઘાત લાગ્યો છે. મેં ક્યારેય વિચાર્યું ન હતું કે, આવું થશે. તે પશ્ચિમમાં રહે છે અને 1989 થી તેની સુરક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. જો તેમના પર હુમલો કરવામાં આવે તો ઇસ્લામની ટીકા કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ પર હુમલો થઈ શકે છે. હું ચિંતિત છું.

જાવેદ અખ્તરે કહ્યું સલમાન રશ્દી પરના બર્બર હુમલાની નિંદા કરું છું ભારતીય ગીતકાર જાવેદ અખ્તરે ટ્વીટ કર્યું કે, હું કેટલાક કટ્ટરવાદીઓ દ્વારા સલમાન રશ્દી પરના બર્બર હુમલાની નિંદા કરું છું. હું આશા રાખું છું કે, ન્યૂયોર્ક પોલીસ અને કોર્ટ હુમલાખોર વિરુદ્ધ શક્ય તેટલી મજબૂત કાર્યવાહી કરશે. અન્ય ગીતકાર અને સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયન વરુણ ગ્રોવરે લખ્યું કે, તે એકદમ શરમજનક અને દુઃખદ છે. ધાર્મિક અસહિષ્ણુતા અને આબોહવાની કટોકટી આધુનિક વિશ્વને આપણે વિચારીએ છીએ તેના કરતાં વહેલા સમાપ્ત કરશે.

ઈમેન્યુઅલ મેક્રોને કહ્યું અમે તેમની પડખે ઊભા છીએ ફ્રાંસના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોને પણ ટ્વીટ કર્યું કે, 33 વર્ષથી સલમાન રશ્દીએ સ્વતંત્રતા અને અશ્લીલતા સામેની લડાઈને મૂર્ત સ્વરૂપ આપી છે. તે માત્ર નફરત અને બર્બરતાના બળોના કાયર હુમલાનો ભોગ બન્યો છે. તેમની લડાઈ અમારી લડાઈ છે; તે સાર્વત્રિક છે. હવે પહેલા કરતાં વધુ, અમે તેમની પડખે ઊભા છીએ.