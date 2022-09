નવી દિલ્હીઃ આજથી દિલ્હીમાં જૂની એક્સાઇઝ પોલિસી હેઠળ દારૂનું વેચાણ (Liquor will be sold under old excise policy in Delhi) થશે. જેના કારણે દારૂ પીનારાઓમાં મુંઝવણનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં નવી આબકારી નીતિ હેઠળ જેટલી દુકાનો ખોલવામાં આવી હતી, તેટલી બધી દુકાનો 31 ઓગસ્ટે બંધ થઈ ગઈ હતી. હવે દિલ્હીના કયા વિસ્તારમાં, ક્યાં, કયો દારૂ મળશે, તેની માહિતી હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. દિલ્હી સરકાર હેઠળના આબકારી વિભાગે એક મોબાઈલ એપ 'mAbkaridelhi' લોન્ચ (mAbkaridelhi app) કરી છે. જેથી લોકોને આ બાબતે કોઈ અસુવિધાનો સામનો ન કરવો પડે. આ એપ આજથી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ મોબાઈલ એપને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર અને એન્ડ્રોઈડ પ્લેટફોર્મ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

આ પણ વાંચો : છત્તિસગઢમાંથી 6 નકલી નક્સલીઓની કરાઇ ધરપકડ

દારૂની દુકાનો કેટલા સમય સુધી ખુલ્લી રહેશે તે એપમાં જોઈ શકાશે મોબાઈલ એપ દ્વારા તમે દિલ્હીમાં હાલમાં દારૂની દુકાનો ક્યાં ખુલી છે તેની વિસ્તાર મુજબની માહિતી (Get all liquor info on mobile app) જોઈ શકશો. દારૂની કઈ બ્રાન્ડ ઉપલબ્ધ છે? તમે તેની માહિતી પણ જોઈ શકશો. સરકાર દ્વારા કેટલા ડ્રાય ડે નક્કી કરવામાં આવ્યા છે તેની માહિતી પણ સમયાંતરે મળતી રહેશે. ઉપરાંત, જો તમને દારૂની બોટલો, અસલી કે નકલી મળે, તો તેને પણ એપ દ્વારા સ્કેન કરવામાં આવશે. દારૂની દુકાનો કેટલા સમય સુધી ખુલ્લી રહેશે તેની માહિતી એપમાં જોઈ શકાશે. વિદેશી દારૂ ક્યાં મળે છે? તમે આ માહિતી એપ દ્વારા પણ જોઈ શકશો અને જો તમારે કોઈ દારૂની દુકાનની ગુણવત્તા વગેરે અંગે વિભાગને સૂચન કરવું હોય તો તેની સુવિધા પણ એપમાં ઉપલબ્ધ હશે.

આ પણ વાંચો : જમ્મુ અને કાશ્મીરના સોપોરમાં એન્કાઉન્ટર, બે આતંકવાદીઓ થયા ઢેર

દિલ્હીમાં જૂની એક્સાઇઝ પોલિસી હેઠળ દારૂનું વેચાણ થશે જૂની નીતિ હેઠળ આજથી દિલ્હીમાં દારૂનું વેચાણ (Liquor will be sold under old excise policy in Delhi) થવા જઈ રહ્યું છે. આ સંદર્ભે આબકારી વિભાગની દેખરેખ હેઠળ સરકાર દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા ચાર સર્કલ ઓફિસરો તૈયારીઓમાં લાગેલા છે. સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં ત્રણસોથી વધુ દુકાનો ખોલવાનો લક્ષ્યાંક છે, જે મહિનાના અંત સુધીમાં વધીને પાંચસો થઈ જશે. આ તમામ દુકાનો જૂની એક્સાઇઝ પોલિસી હેઠળ ચાલશે. આ હેઠળ, દારૂના વેચાણને કારણે, તેઓએ નિશ્ચિત કિંમતો પર દારૂ ખરીદવો પડશે. હવે ગ્રાહકોને કોઈપણ પ્રકારનું ડિસ્કાઉન્ટ નહીં મળે, પરંતુ દુકાનો પર દારૂની કિંમત બ્રાન્ડ પ્રમાણે જ રહેશે. આબકારી વિભાગના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે દિલ્હીના કેટલાક મેટ્રો સ્ટેશનો પર પહેલીવાર દારૂની દુકાનો ચાલશે. હવે આ દુકાનો તૈયાર કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. બીજી તરફ પ્રીમિયમ શ્રેણીની દારૂની દુકાનો સપ્ટેમ્બરના બદલે ઓક્ટોબર સુધી ખુલી શકશે.