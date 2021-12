નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં ભારત(India in FY 2021 22) વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થા(India Growing Economy) તરીકે ઉભરી આવશે. FICCIની(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) વાર્ષિક સામાન્ય સભાને સંબોધતા શાહે કહ્યું કે 'જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર સુધી GDP 8.4 ટકા(india GDP 2021) રહ્યો છે.વર્ષ 2021-22માં ભારત વિશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતું અર્થતંત્ર(Economic Development in India) બનવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જો આપણે બે આંકડાની વૃદ્ધિને સ્પર્શીએ તો મને આશ્ચર્ય થશે નહીં.

છેલ્લા સાત વર્ષમાં ભ્રષ્ટાચારનો એક પણ દાખલો નથીઃ શાહ

શાહે કહ્યું કે "છેલ્લા સાત વર્ષમાં ભ્રષ્ટાચારનો એક પણ દાખલો નથી. અમે ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત સરકાર આપી છે. અમે ઘણા નિર્ણયો લીધા છે અને એક-બે ખોટા હોઈ શકે છે પરંતુ કોઈ પણ નહિ, ટીકાકારો પણ નહિ કહી શકે કે અમારો ઈરાદો ખોટો છે. મોદી સરકારની એક મોટી સિદ્ધિ એ છે કે તેણે દેશના 60 કરોડ લોકોને વિકાસની પ્રક્રિયામાં લાવ્યા છે જેઓ આઝાદી પછીથી વિકાસથી વંચિત હતા અને સરકારે તેમની લોકશાહીમાં વિશ્વાસ વધારવામાં મદદ કરી.

અર્થતંત્રમાં મોટા ફેરફારો થયા છેઃ ગૃહપ્રધાન

ગૃહપ્રધાનએ કહ્યું કે, અર્થતંત્રમાં મોટા ફેરફારો(Changes in the Indian economy) થયા છે અને આઝાદી બાદથી દેશની વિકાસ પ્રક્રિયાથી વંચિત રહેલા 60 કરોડ લોકોને તેમાં સહભાગી બનાવવામાં આવ્યા છે. શાહે ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની બેઠકમાં(federation of indian commerce and industry amit shah) કહ્યું, '60 કરોડ લોકો એવા હતા જેમની પાસે બેંક એકાઉન્ટ નથી, તેમની પાસે વીજળી, ગેસ કનેક્શન કે સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ નથી. મોદી સરકારે તેમને આ બધી સુવિધાઓ આપી અને તેનાથી ભારતની લોકશાહી પ્રક્રિયામાં તેમનો વિશ્વાસ વધારવામાં મદદ મળી.

છેલ્લા સાત વર્ષમાં મોટા ફેરફારો આવ્યા છેઃ અમિત શાહ

મોદી સરકારની સિદ્ધિઓનો ઉલ્લેખ કરતા ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે(World's Fastest Growing Economy Amit Shah) કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રભાવશાળી નેતૃત્વ અને દેશની 130 કરોડ વસ્તીની ભાગીદારીને કારણે કોવિડ-19 રોગચાળો મર્યાદિત હતો. કોઈએ વિચાર્યું ન હતું કે જમ્મુ અને કાશ્મીરને વિશેષ દરજ્જો આપતી કલમ 370 કોઈપણ રક્તપાત વિના દૂર કરવામાં આવશે અને કોઈએ વિચાર્યું ન હતું કે રામ જન્મભૂમિ વિવાદ શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉકેલાઈ જશે. આ ઉપરાંત કહ્યું કે, ડાબેરી ઉગ્રવાદ લગભગ ખતમ થઈ ગયો છે, સ્વાસ્થ્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં(health infrastructure in india) ઘણો સુધારો થયો છે, મહત્વપૂર્ણ અને નવી શિક્ષણ નીતિ બનાવવામાં આવી છે અને આગામી 100 વર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને વોટર પોલિસી પણ બનાવવામાં આવી છે. 'એક પણ ક્ષેત્ર એવું નથી કે જેને મોદી સરકારે સ્પર્શ ન કર્યો હોય.

'સાત વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 50 મોટા નિર્ણયો લીધા'

કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાનએ કહ્યું કે, સરકારે 50 વર્ષમાં ચારથી પાંચ મોટા નિર્ણયો લીધા, પરંતુ મોદી સરકારે છેલ્લા સાત વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 50 મોટા નિર્ણયો લીધા. કોવિડ-19 વિરોધીના 155 કરોડ ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે, અર્થવ્યવસ્થાને ગતિ મળી છે અને નિકાસ પણ વધી છે. મહામારી બાદ જો કોઈ દેશ મજબૂત આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે બહાર આવ્યો હોય તો તે ભારત છે અને તે વડાપ્રધાનન દૂરંદેશીથી શક્ય બન્યું છે. શાહે FICCIને કેટલાક સૂચનો પણ આપ્યા હતા જેથી આ ઔદ્યોગિક સંસ્થા દેશની વિકાસ પ્રક્રિયામાં વધુ ઊંડાણપૂર્વક સામેલ થઈ શકે.

સર્વાંગી વિકાસ પહેલ ભારતમાં પરિવર્તન લાવી રહીઃ ઉદય શંકર

શાહે FICCI માટે સંભવિત વૃદ્ધિના ક્ષેત્રોને ઓળખવા, સરકાર સાથે સહયોગ કરવા અને આગામી 25 વર્ષમાં ભારતને સમૃદ્ધિની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે રોડમેપ તૈયાર કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. FICCIના પ્રમુખ ઉદય શંકરે જણાવ્યું હતું કે સરકારની સર્વાંગી વિકાસ પહેલ ભારતમાં(Economy of India) પરિવર્તન લાવી રહી છે અને દરેક પગલું આપણને આત્મનિર્ભર ભારતની નજીક લાવી રહ્યું છે. "વધુ પારદર્શિતા, બહેતર સ્પર્ધાત્મકતા અને ટેક્નોલોજીની ઍક્સેસ એ છે જે આપણે છેલ્લા સાત વર્ષમાં જોયું છે."

રોગચાળાને કારણે દેશની ડિજિટલ સફર ઝડપી બનીઃ સંજીવ મહેતા

FICCIના આગામી પ્રમુખ સંજીવ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે આ રોગચાળાને કારણે દેશની ડિજિટલ સફર ઝડપી બની છે, તેથી ગોપનીયતાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, પરંતુ આપણે ડેટાને રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ તરીકે મુક્ત કરવો જોઈએ.

આ પણ વાંચોઃ PM Modi UP Visit : વડાપ્રધાન મોદી આજે શાહજહાંપુરમાં ગંગા એક્સપ્રેસ વે નો શિલાન્યાસ કરશે

આ પણ વાંચોઃ Captain Amarinder Singh Join BJP: કહયુ, અમે ભાજપ સાથે ચૂંટણી લડીશું અને જીતીશું