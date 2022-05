પટનાઃ બિહારની રાજધાની પટનામાં યુપીના નોઈડાથી બે લેસ્બિયન યુવતીઓ આવી અને સીધી મહિલા પોલીસ સ્ટેશન ગઈ, પરંતુ ત્યાં તેમનો કેસ નોંધાયો ન હતો . તે પછી તે SSPના નિવાસસ્થાન તરફ વળ્યો (Lesbian Girls Demand Protection To SSP In Patna) અને તેમને મળવા માટે વિનંતી કરી. વાસ્તવમાં આબન્ને છોકરીઓ સાથે રહેવા માંગે છે, પરંતુ તેમના પરિવારના સભ્યો તેમને સાથે રહેવા દેતા નથી.બન્ને ભારતમાં સમલૈંગિકતા કાયદાને (Homosexuality Law In India) ટાંકીને ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે તેઓ એકબીજાથી અલગ રહી શકતા નથી અને જીવનભર સાથે રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

'અમને એક ષડયંત્ર હેઠળ ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે': વાસ્તવમાં, જ્યારે પાટલીપુત્ર વિસ્તારના રહેવાસી તનિષ્ક શ્રીના પરિવારજનોનેબન્ને વચ્ચેના સંબંધોની જાણ થઈ ત્યારે તેઓએ પાટલીપુત્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં અપહરણનો કેસ નોંધાવ્યો. આરોપ છે કે તનિષ્કની મિત્ર શ્રેયાના પરિવારજનોએ તેનું અપહરણ કર્યું છે. જે બાદ આબન્ને યુવતીઓ પટના મહિલા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી અને કહ્યું કે અમને એક ષડયંત્ર હેઠળ ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે. અમારા પરિવારના સભ્યો અમારા સંબંધને સ્વીકારતા નથી. તેણે એમ પણ કહ્યું કે તેનો જીવ જોખમમાં છે.

મારા પર કોઈ દ્વારા કોઈ બળજબરી કરવામાં આવી નથી: 'અમે 18 પ્લસ છીએ. એટલે કે, અમે પુખ્ત છીએ અને અમેબન્ને છોકરીઓ સાથે રહી શકીએ છીએ. સરકારે અમને આ છૂટ આપી છે, પરંતુ મારા પરિવારજનોએ મારી મિત્ર શ્રેયા ઘોષના પરિવારજનો પર આરોપ લગાવ્યો છે કે મારી પુત્રીનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે આવી કોઈ વાત નથી. મારા પર કોઈ દ્વારા કોઈ બળજબરી કરવામાં આવી નથી. હું મારી પોતાની મરજીથી શ્રેયા સાથે રહેવા માંગુ છું' - તનિષ્ક શ્રી, છોકરી

હું મારી સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી મારા મિત્ર સાથે રહેવા માંગુ છું: 'અમે અમારા મિત્ર તનિષ્ક શ્રી સાથે રહેવા માંગીએ છીએ. અમેબન્નેએ સાથે રહેવાનું નક્કી કર્યું છે, જે મારા મિત્રના પરિવારને પસંદ નથી અને તેઓએ મારા પરિવાર પર આરોપ લગાવ્યો છે. હું મારી સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી મારા મિત્ર સાથે રહેવા માંગુ છું અને અમારો જીવ બચાવવા પોલીસની મદદ કરવા માંગુ છું' - શ્રેયા ઘોષ, છોકરી

અપહરણનો કેસ : તનિષ્ક શ્રી જણાવે છે કે જ્યારે ઘરના લોકોને આબન્નેના સંબંધો વિશે ખબર પડી. ત્યારબાદ તેના પરિવારજનોએ તેની પાસેથી મોબાઈલ આંચકી લીધો હતો. ઘરની બહાર જવાનું બંધ કર્યું. તે પછી એક દિવસ તેણે સહરસાની રહેવાસી તેની મહિલા મિત્ર શ્રેયા ઘોષ સાથે રહેવાનું નક્કી કર્યું. ત્યારબાદ તનિષ્ક શ્રી ફિલ્મ જોવા જવાના બહાને તેની મહિલા મિત્ર શ્રેયા પાસે પહોંચ્યો હતો. જે બાદ તનિષ્કના પરિવારજનોએ તેની મહિલા મિત્ર વિરૂદ્ધ અપહરણનો કેસ દાખલ કર્યો હતો જે સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણો છે.

SSPના ઘરે પહોંચ્યા બાદ કરી અપીલઃબન્ને યુવતીઓ આ સમગ્ર મામલામાં તેમની સાથે ન્યાયની માંગણી કરતી પ્રથમ મહિલા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી. જ્યાં મહિલા પોલીસ મથકમાં આબન્નેની ફરિયાદ નોંધાઈ ન હતી. આ પછીબન્ને યુવતીઓ સીધી પટના SSPના ઘરે પહોંચી અને SSPના ઘરની બહાર ન્યાય માટે આજીજી કરવા લાગી. જો કે, આ સમય દરમિયાન પેટ્રોલિંગ પોલીસ તેમને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશને લઈ ગઈ, તેઓએ આ બાબત ધ્યાને લેવાની ખાતરી આપી.

લેસ્બિયન યુવતીઓની લવ સ્ટોરી 5 વર્ષ જૂનીઃ પોલીસને માહિતી આપતાં લેસ્બિયન યુવતીઓએ જણાવ્યું કે તેઓ પટનાથી હાજીપુર, મુઝફ્ફરપુર, રાંચી અને પછી રાંચીથી રેલ માર્ગે દિલ્હી ભાગી હતી. ગુરુવારે, તે ઇન્ટરવ્યુની શ્રેણીમાં પટના પહોંચી હતી.બન્નેનો આ પ્રેમપ્રકરણ લગભગ 5 વર્ષથી ચાલતો હતો અને ગત 26 એપ્રિલેબન્ને લગ્ન કરવાના ઇરાદે દિલ્હી ભાગી ગયા હતા. તે જ સમયે, સમગ્ર મામલાની માહિતી આપતા પાટલીપુત્રના થાણેદાર એસ.કે.શાહીએ જણાવ્યું હતું કે, જે યુવતીના પરિવારજનોએ અપહરણનો કેસ નોંધાવ્યો છે તેનું નિવેદન નોંધ્યા બાદ આ મામલે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સમલૈંગિકતા પર સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો નિર્ણયઃ દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે ગુરુવારે આઈપીસીની કલમ 377ની કાનૂની માન્યતા પર ચુકાદો આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પછી, બે સમલૈંગિક વચ્ચે પરસ્પર સંમતિથી બનેલા સંબંધોને હવે અપરાધિક કૃત્ય ગણવામાં આવશે નહીં. તત્કાલીન ચીફ જસ્ટિસ દીપક મિશ્રાની કોર્ટે 6 સપ્ટેમ્બર 2018ના રોજ ચુકાદો સંભળાવતા કહ્યું હતું કે સમલૈંગિકતા ગુનો નથી. સમલૈંગિકોને પણ કોઈપણ સામાન્ય નાગરિકની જેમ સમાન મૂળભૂત અધિકારો છે. દરેકને સન્માન સાથે જીવવાનો અધિકાર છે.