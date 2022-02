રાજકોટઃ સંગીત ક્ષેત્રે પોતાના અવાજથી વિશ્વમાં એક અલગ ઓળખ ઉભી કરનાર ભારત રત્ન લતા મંગેશકરજી હવે(Lata Mangeshkar Passed Away) આપણી વચ્ચે નથી. લતાજીને ગુજરાતના રાજકોટ સાથે ગાઢ સંબંધ (Lataji has close ties with Rajkot, Gujarat)માનવામાં આવે છે. જ્યારે રાજકોટના અનેક નાના-મોટા કલાકારો લતાજી સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા હતા. તેમના અવસાનથી દરેકને દુઃખ છે, જો કે રાજકોટના એક કલાકારે તેમની યાદમાં લતાજીનું મંદિર બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે.

લતાજીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો

રાજકોટ નિવાસી ભૂપેન્દ્ર વસાવડાએ(Rajkot resident Bhupendra Vasavada) લતાજીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. લતાજી સાથેની તેમની પ્રથમ મુલાકાતનું વર્ણન કરતાં તેમણે કહ્યું, જ્યારે મેં 1954માં અમદાવાદમાં આયોજિત સુગમ સંગીતમાં ભાગ લીધો હતો. તે સમયે લતા દીદી આવ્યા હતા અને મને તેમની સાથે ગાવાનો મોકો મળ્યો હતો. તે સમયે મારી ઉંમર 12 વર્ષની હતી. તેમને મારું ગીત ગમ્યું અને તેણે મને તેની પાસે બોલાવ્યો અને મને બીજું ગીત ગવડાવ્યું હતું.

ઘરમાં લતા મંગેશકર મંદિર બનાવવાનું નક્કી કર્યું

બે દિવસ પહેલા લતા મંગેશકરનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. પછી ભૂપેન્દ્રભાઈએ લતાજીને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે તેમના ઘરમાં લતા મંગેશકર મંદિર બનાવવાનું (Lata didi's temple to be built in Rajkot Of Gujarat )નક્કી કર્યું. આ માટે તેઓ તૈયારી પણ કરી રહ્યા છે. આગામી 6 મહિનામાં તેઓ લતાજીનું મંદિર બનાવશે અને તેમાં તેમની પ્રતિમા પણ મૂકશે.

