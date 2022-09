ઉત્તર પ્રદેશ : લખીમપુર ખેરીમાં બુધવારે સવારે એક મોટો માર્ગ અકસ્માત (Lakhimpur Road Accident) થયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં બસમાં સવાર 8 લોકોના મોત (8 People Died In Accident) થયા છે, જ્યારે ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત (24 People Were Injured In Accident) થયા છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, લખીમપુર ખેરી જિલ્લાના ઈસાનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની ખમરિયા પોલીસ ચોકી પાસે શારદા નદીના પુલ પર મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓને લઈ જતી એક ખાનગી બસ અને એક ટ્રક સામસામે અથડાઈ હતી.

8 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ થયા મોત : ખાનગી બસમાં બેઠેલા 8 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત (8 People Died In Accident) થયા હતા. 24 પ્રવાસીઓની હાલત ગંભીર (24 People Were Injured In Accident) હોવાનું કહેવાય છે. ધૌરહરાથી લગભગ 50 પ્રવાસીઓને લઈને એક ખાનગી બસ સવારે 7.30 વાગ્યે લખીમપુર આવી રહી હતી. ઈસાનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની ખમરિયા પોલીસ ચોકી પાસે શારદા નદીના પુલ પર લખીમપુરથી બહરાઈચ જઈ રહેલી ટ્રક સાથે તેની ટક્કર થઈ હતી.

બસ અને ટ્રક સામસામે અથડાયા : બસ અને ટ્રક સામસામે અથડાયા હતા (લખીમપુર રોડ અકસ્માત). બસમાં સવાર 8 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત (8 People Died In Accident) થયા હતા અને લગભગ 24 લોકોની હાલત ગંભીર (24 People Were Injured In Accident) છે. ઘટનાની જાણકારી મળતા જ ભારે પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. DM મહેન્દ્ર બહાદુર સિંહ અને SP સંજીવ સુમન ઈજાગ્રસ્તોના બચાવ અને સારવારની દેખરેખ માટે પહોંચ્યા હતા. DM મહેન્દ્ર બહાદુર સિંહે કહ્યું કે 8 લોકોના મોત થયા છે.

CM યોગી આદિત્યનાથે અકસ્માત પર શોક કર્યો વ્યક્ત : ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથે લખીમપુર ખેરી જિલ્લામાં થયેલા માર્ગ અકસ્માતમાં જાનહાનિ પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને મૃતકના આત્માની શાંતિની કામના કરતા શોકગ્રસ્ત પરિવારના સભ્યો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી. મુખ્યપ્રધાન યોગીએ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા અને જિલ્લા વહીવટી અધિકારીઓને તેમની યોગ્ય સારવાર માટે સૂચના આપી હતી. તેમણે ઈજાગ્રસ્તોને જલદી સાજા થવાની પણ કામના કરી હતી. આ સાથે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓને ઘટનાસ્થળે જઈને રાહત કાર્ય યુદ્ધના ધોરણે કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.