નવી દિલ્હી: જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઝડપી બોલર ઉમરાન મલિકને અપેક્ષા મુજબ દક્ષિણ આફ્રિકા (India vs South Africa team announced ) સામે 9 જૂનથી શરૂ થનારી આગામી પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય હોમ સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમમાં લેવામાં આવ્યો (KL Rahul to captain India vs SA) છે. ઉમરાને ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (આઈપીએલ)માં સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ માટે અત્યાર (Indian team for SA series ) સુધી 13 મેચમાં 21 વિકેટ ઝડપી છે. 95 mphની ઝડપે સતત બોલિંગ કરવાની તેની ક્ષમતાએ સૌને આકર્ષ્યા (KL Rahul to lead Indian team) હતા.

રિષભ પંત ઉપ-કેપ્ટન: ઉમરાન ઉપરાંત પંજાબ કિંગ્સના ડેથ (Captain KL Rahul ) ઓવરના નિષ્ણાત અર્શદીપ સિંહની પણ પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પસંદગી કરવામાં આવી હતી. નિયમિત સુકાની રોહિત શર્મા, સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી, ઝડપી બોલર જસપ્રિત બુમરાહ અને મોહમ્મદ શમીને વ્હાઈટ બોલની સિરિઝ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે, જેમાં રિષભ પંત ઉપ-કેપ્ટન હશે.

ભારતીય ટેસ્ટ ટીમ પરત ફરી: રોહિત, કોહલી અને બુમરાહ 15 જૂને ઈંગ્લેન્ડ સામે એજબેસ્ટન (Ind Vs SA T 20 Series) ખાતે 1-5 જુલાઈના રોજ રમાનારી એકમાત્ર ટેસ્ટ માટે ઈંગ્લેન્ડ જશે અને ચેતેશ્વર પૂજારા સાથે જોડાશે, જેનું સસેક્સ માટે ઈંગ્લિશ કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. 17 સભ્યોની ટીમ. ભારતીય ટેસ્ટ ટીમ પરત ફરી છે. ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ પણ ટીમમાં પુનરાગમન કર્યું છે, જેણે IPLની નવી ફ્રેન્ચાઇઝી ગુજરાત ટાઇટન્સને પ્લેઓફમાં સફળતાપૂર્વક લીડ કરી હતી. ઝડપી ગતિએ થોડી ઓવરો ફેંકવા ઉપરાંત, તેણે બેટ સાથે પણ ટીમ માટે પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.

ભારતીય ટેસ્ટ ટીમઃ રોહિત શર્મા (કેપ્ટન), લોકેશ રાહુલ (વાઈસ કેપ્ટન), શુભમન ગિલ, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, હનુમા વિહારી, ચેતેશ્વર પૂજારા, ઋષભ પંત (WK), કોના ભારત (WK), રવિન્દ્ર જાડેજા, રવિચંદ્રન અશ્વિન, શાર્દુલ ઠાકુર, મોહમ્મદ શમી, જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, ઉમેશ યાદવ અને પ્રખ્યાત કૃષ્ણા.

ભારતની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ટીમઃ લોકેશ રાહુલ (કેપ્ટન), રુતુરાજ ગાયકવાડ, ઈશાન કિશન, દીપક હુડા, શ્રેયસ ઐયર, ઋષભ પંત (વાઈસ કેપ્ટન, વિકેટકીપર), દિનેશ કાર્તિક (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, વેંકટેશ ઐયર, યુઝવેન્દ્ર ચૌહાલ, યશવેન્દ્ર ચૌહાણ. અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, ભુવનેશ્વર કુમાર, હર્ષલ પટેલ, અવેશ ખાન, અર્શદીપ સિંહ અને ઉમરાન મલિક.

સિરિઝ દરમિયાન મેચઃ ભારત અને આફ્રિકા વચ્ચે T20 સિરિઝની પ્રથમ મેચ 9 જૂને દિલ્હી, 12 જૂને કટક, 14 જૂને વિશાખાપટ્ટનમ, 17 જૂને રાજકોટ અને 19 જૂને રાજકોટમાં રમાશે.

ઈંગ્લેન્ડ સામે ટીમની જાહેરાતઃ પસંદગીકારોએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ મેચ માટે પણ ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. ભારતે ઈંગ્લેન્ડ સામે ટી20 અને વનડે સિરિઝ પણ રમવાની છે, જેના માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત પછી કરવામાં આવશે. ઈંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયા રોહિત શર્મા (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), શુભમન ગિલ, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, હનુમા વિહારી, ચેતેશ્વર પૂજારા, ઋષભ પંત, કેએસ ભરત, રવિન્દ્ર જાડેજા, રવિચંદ્રન અશ્વિન, શાર્દુલ. ઠાકુર, મોહમ્મદ શમી, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, ઉમેશ યાદવ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા સામેલ છે.