ન્યૂઝ ડેસ્ક: ટીનેજ એ એજ ગણાય છે જ્યાં બાળકોનું (parenting tips) વર્તન અચાનક ખૂબ ગુસ્સે અને જીદ્દી બની જાય છે. પહેલાના યુગમાં બાળકોના વર્તનમાં (Changes in children behavior) આવતા આ ફેરફારો પર બહુ ધ્યાન આપવામાં આવતું ન હતું, પરંતુ આજના યુગમાં ટીનેજ બાળકોમાં સંવેદનશીલતા (Kids in teenage are very sensitive) ઘણી વધી ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તેમની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે યોગ્ય સમયે મદદ ન કરવામાં આવે, તો તે તેમની માનસિક સ્થિતિને નુકસાન પહોંચાડે છે.

ટીનેજમાં બાળકો કેમ ગુસ્સે થાય છે?: કિશોરાવસ્થામાં બાળકોના વર્તનમાં (Changes in children behavior) ઘણા ફેરફારો જોવા મળે છે. આ તે સમય છે, જ્યારે બાળકો પ્રથમ વખત ઘણી વસ્તુઓ અને મુદ્દાઓથી પરિચિત થાય છે. આ ઉપરાંત, આ ઉંમરે, તેમના પર શાળા, મિત્રો, કુટુંબ, સામાજિક સિસ્ટમ અને વર્તમાન સમયમાં સોશિયલ મીડિયા સહિત ક્યાંકને ક્યાંક દબાણ બનવાનું શરૂ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં તેમના મનમાં અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો અને જિજ્ઞાસાઓ ઉદ્દભવે છે. આ ઉપરાંત, આ ઉંમરે મોટાભાગના બાળકો તેમની વાતચીત અને પ્રવૃત્તિઓમાં સ્વતંત્રતા ઇચ્છે છે. જ્યારે તેણી તેમને મળતી નથી અને સાથે જ તેમની જિજ્ઞાસા પણ સંતોષાતી નથી, ત્યારે તેમની સમસ્યાઓ તેમના વર્તનમાં દેખાવા લાગે છે.

વાત કહેવાની તક આપો: સામાન્ય રીતે, જ્યારે માતા-પિતા બાળક સાથે ગુસ્સામાં અથવા બૂમો પાડીને વાત કરે છે, ત્યારે બાળકો પણ તેમને તે જ સ્વરમાં જવાબ આપે છે. આજના યુગમાં બાળકો વધુ (Kids in teenage are very sensitive) સંવેદનશીલ બન્યા છે. આવી સ્થિતિમાં ક્યારેક માતા-પિતા તેમને ઊંચા અવાજમાં સમજાવવાથી કે ગુસ્સે થવાથી પણ તેમના મનમાં નકારાત્મક વિચારો આવવાનો મોકો મળે છે. જો માતાપિતા તેમની સાથે સામાન્ય અને શાંત અવાજમાં વાત કરે અને તેમને તેમની વાત કહેવાની દરેક તક આપે, તો તેઓ પણ તેમની વાત સમજી શકશે.

દલીલ ન કરો: જ્યારે બાળકો ખૂબ ગુસ્સામાં હોય છે ત્યારે તેમની સાથે વાત કરવાથી કે તેમને સમજાવવાથી તેમના પર કોઈ અસર થતી નથી. તેમ છતાં જો માતા-પિતા તેમની (kids mental emotional health) સાથે તેમના જ સ્વરમાં વાત કરે તો તેઓ જવાબમાં દલીલો કરવા લાગે છે. જેના કારણે વાલીઓ પણ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને વાત વિવાદમાં ફેરવાઈ જાય છે. જો બાળક ખૂબ ગુસ્સામાં હોય તો તે સમયે તેની સાથે વાત કરવાનું ટાળવું જોઈએ અને જ્યારે ગુસ્સો ઓછો થઈ જાય ત્યારે તેની સાથે વાત કરવી જોઈએ. જેથી તે તમારી વાત સાંભળી શકે અને સમજી શકે.

આદતોને તમારા વર્તનમાં સામેલ કરો: વર્તન દ્વારા વસ્તુઓ શીખવો, બોલવાથી નહીં, માતાપિતા સામાન્ય રીતે બાળકોને કહે છે કે, તેમના માટે શું સારુ છે (kids mental emotional health) અને શું ખરાબ છે. આ સિવાય કેવા પ્રકારની આદતોને આપણા નિયમિત વ્યવહારમાં લાવવી જોઈએ અને કઈ આદતો બિલકુલ ન અપનાવવી જોઈએ. પરંતુ સૌથી મોટી વાત એ છે કે, મોટાભાગના માતા-પિતા પોતાના જીવનમાં તે નિયમો અને સૂચનાઓનું પાલન કરતા નથી. અહીં એ જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે, બાળકો માટે, તેમના માતા-પિતા તેમના માટે રોલ મોડેલ છે અને તેઓ તેમના વર્તનને જાણતા-અજાણ્યે અપનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ મોટા ભાગના બાળકો બોલવાથી શીખવેલી બાબતો પર ધ્યાન આપતા નથી. તેથી, તેમને બોલીને કંઈપણ શીખવવાને બદલે, તેમના વ્યવહારમાં સારી ટેવો લાવવી જરૂરી છે. જેમ કે શિસ્ત, વર્તનમાં નમ્રતા, બીજા સાથે કેવી રીતે વર્તવું અને પોતાની લાગણીઓને કેવી રીતે કાબૂમાં રાખવી વગેરે.જો માતા-પિતા આ નાની-નાની બાબતોને તેમના વર્તનમાં સમાવે તો બાળકો સાંભળ્યા-કહ્યા વગર આપોઆપ તેનું પાલન કરશે.