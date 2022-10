ખાંડવા: સેલટેક્સ કોલોની વિસ્તારના અમન નગરમાં ઈદે મિલાદુન્નબી (Khandwa Muslim slogans on Eid Milad Un Nabi ) નિમિત્તે જુલુસ કાઢવામાં આવ્યું હતું. આરોપ છે કે, સરઘસમાં 'સર તન સે જુડા'ના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા, (Sir Tan Se Juda Slogans Raised In Eid Procession) સાથે જ ડીજે પર 'સર તન સે જુડા' ગીત વગાડવામાં આવ્યું હતું. ફરિયાદ બાદ કોતવાલી પોલીસે અમન નગરના ચાર યુવકોને પૂછપરછ માટે પોલીસ સ્ટેશનમાં બેસાડી દીધા હતા, જ્યારે રાત્રે આ યુવકોને છોડવામાં આવ્યા ન હતા ત્યારે પરિવારની મહિલાઓ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી હતી. થોડી જ વારમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં મોટી ભીડ એકઠી થઈ ગઈ, મહિલાઓ ગેટ સામે ધરણા (Muslim Women and Youths Protest in Police Station) પર બેસી ગઈ. જ્યારે રાત્રે પોલીસે ચારેય યુવકોને છોડી મુકતાં વિરોધનો અંત આવ્યો હતો.

સર તન સે જુડા મુસ્લિમોએ પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કર્યો

સૂત્રોચ્ચાર થતાં તેઓ કેમ ન રોકાયાઃ ધરણા પર બેઠેલી (Khandwa women Protest Kotwali police station) મહિલાઓનું કહેવું છે કે, "પોલીસે અમારા બાળકોને બિનજરૂરી રીતે પોલીસ સ્ટેશનમાં બેસાડી દીધા છે, તેમની સામેના આક્ષેપો પાયાવિહોણા છે. જો સરઘસમાં સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવે તો, પોલીસ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં બેસાડી દેવામાં આવશે. પોલીસે તેનો પુરાવો આપવો જોઈએ. સરઘસ દરમિયાન બે પોલીસકર્મીઓ પણ ફરજ પર હતા, જો સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા તો તેઓ કેમ ન રોકાયા. અમારા બાળકોને છોડવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે અહીંથી ખસીશું નહીં."

ત્રણ કલાક સુધી પોલીસ સ્ટેશનની ઘેરાબંધીઃ શહેરના કાઝી નિસાર અલી, કહારવાડી કાઉન્સિલર અશફાક સિગદ, કાઉન્સિલર ઈકબાલ કુરેશી અને અકરમ જાટુ શહેરના વિવિધ વિસ્તારના યુવાનો સાથે કોતવાલી પહોંચ્યા, તેઓએ યુવાનોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી. આ પછી લગભગ 2 કલાક સુધી સ્ટેશન ઈન્ચાર્જના રૂમમાં હેડક્વાર્ટરના ડીએસપી અનિલ ચૌહાણ પાસેથી મામલાની માહિતી લેવામાં આવી હતી. પોલીસ સ્ટેશનની બહારના ટોળાએ તમામ યુવકોને છોડીને હંગામો મચાવવાનું ચાલુ રાખ્યું, તેઓએ કહ્યું કે જ્યાં સુધી બધાને છોડવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી તેઓ અહીંથી ખસે નહીં. રાત્રિના એક વાગ્યા સુધી પોલીસ સ્ટેશનમાં ભીડ વ્યસ્ત રહી હતી. આ પછી પોલીસે ચારેય યુવકોને મુક્ત કર્યા હતા. આ પછી ભીડ પોલીસ સ્ટેશનથી દૂર હટી ગઈ હતી. આ દરમિયાન પોલીસ સ્ટેશનને લગભગ ત્રણ કલાક સુધી કોર્ડન કરવામાં આવ્યું હતું.