બિહાર: બેગુસરાઈમાં એક મોટો ટ્રેન અકસ્માત ટાળવામાં આવ્યો હતો. (Train accident was averted in Begusari) એવું કહેવાય છે કે, ચાવીવાળાએ બેગુસરાયમાં તૂટેલા રેલ ટ્રેકને જોયો અને તેણે સામેથી આવતી સુપરફાસ્ટ ટ્રેનને લાલ ઝંડી બતાવીને ટ્રેન રોકાવી હતી. હાલમાં અહીં ટ્રેક બદલવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.

ચાવીવાળાએ ટ્રેનને રોકવાનો સંકેત આપ્યો: વૈશાલી સુપરફાસ્ટ ટ્રેન પાટા પરથી પસાર થઈ રહી હતી. આ દરમિયાન બરૌની-કટિહાર રેલવે સેક્શનના લાખો અને દાનૌલી ફુલવરિયા સ્ટેશનના ટ્રેક પોલ નંબર 155 નજીક લગભગ 10 ઇંચ ટ્રેક તૂટી ગયો હતો. જેના પર કીમનની નજર પડી. તે દરમિયાન વૈશાલી સુપરફાસ્ટ ટ્રેન આવી રહી હતી. પછી ચાવીવાળાએ લાલ ઝંડો આપીને ટ્રેનને રોકવાનો સંકેત આપ્યો (The keyman signaled the train to stop) અને ટ્રેન ઊભી રહી.

તાત્કાલિક રિપેરિંગ કામ શરૂ કર્યું: આ પછી ચાવીવાળાએ (Keyman saw broken rail track in Begusari) રેલવે અધિકારીઓને રેલવે ટ્રેક તૂટી જવાની જાણ કરી હતી. આ સમાચારે ખળભળાટ મચાવી દીધો હતો. જોકે, માહિતી મળતાં જ ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા અધિકારીઓએ તાત્કાલિક રિપેરિંગ કામ શરૂ કર્યું હતું. મુસાફરોએ જણાવ્યું કે, લાખો સ્ટેશનો પર ટ્રેક તૂટી ગયો હોવાની માહિતી મળી હતી. જેના કારણે ટ્રેન 1 કલાક સુધી લખમણિયા સ્ટેશન પર ઉભી રહી હતી.