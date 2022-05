તિરુવનંતપુરમ: કેરળના મલપ્પુરમમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન એક યુવતીને એવોર્ડ લેવા માટે સ્ટેજ પર આમંત્રિત (Disappointed by political) કરવા બદલ એક મુસ્લિમ વિદ્વાન દ્વારા કથિત રીતે આયોજકોને ઠપકો આપ્યાના એક દિવસ (economic leadership's silence on humiliation of girl) પછી, કેરળના રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાને ગુરુવારે કહ્યું કે, તેઓ દેશના રાજકીય મૌનથી "નિરાશ" (humiliation of girl in Kerala by Muslim scholar) છે. , મુદ્દા પર સામાજિક અને આર્થિક નેતૃત્વ.

સમગ્ર રાજકીય નેતૃત્વ આ અંગે મૌન: તેમણે એમ પણ કહ્યું (kerala governor arif mohammed khan) કે, તેઓ કેરળમાં નેતૃત્વના મૌનથી દુઃખી છે. ખાને અહીં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "હું ખૂબ જ નિરાશ છું કે, સમગ્ર રાજકીય નેતૃત્વ આ અંગે મૌન છે." આ અંગે માત્ર રાજકીય નેતૃત્વ જ નહીં અન્ય લોકો પણ મૌન છે. હું દરેક પક્ષના રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વને અપીલ કરું છું કે, તેઓ આગળ આવે અને અમારી દીકરીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સન્માનની રક્ષા કરે. રાજ્યમાં નેતૃત્વના મૌન પર, તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે મેં તેમને ઘણું બધું કહ્યું છે."

છોકરીને અપમાનિત કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી: જ્યારે એક પત્રકારે ઉલ્લેખ કર્યો કે, આ મુસ્લિમ વિદ્વાન કેરળમાં 10,000 મદરેસાઓ ધરાવતા 'સમસ્ત'ના નેતા છે, ત્યારે ખાને કહ્યું કે, તેમની સંખ્યા લોકશાહી અથવા કાયદાના શાસનમાં કોઈ વાંધો નથી. તેણે કહ્યું, 'તેમની પાસે હજારો મદરેસા હોઈ શકે છે, પરંતુ તેમની સંખ્યાને કારણે હું મારા અંતરાત્માના અવાજને દબાવવા નહીં દઉં. તેઓ ખૂબ જ શક્તિશાળી હોઈ શકે છે, પરંતુ તેમને એક યુવાન પ્રતિભાશાળી છોકરીને અપમાનિત કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી.'

વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન: રાજ્યપાલે કહ્યું, 'તેમની સંખ્યા ગમે તે હોય, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. તમે લોકશાહીમાં છો, કાયદાના શાસન હેઠળ છો. તમે ગમે તેટલા આગળ વધો, કાયદો તમારી ઉપર છે. આ માત્ર કુરાનના સ્પષ્ટ આદેશનું ઉલ્લંઘન નથી, પરંતુ તે બંધારણમાં સમાવિષ્ટ મૂળભૂત અધિકારોની જોગવાઈઓનું પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે. નોંધપાત્ર રીતે, આ ઘટના મલપ્પુરમ જિલ્લામાં એક મદરેસાની ઇમારતના ઉદ્ઘાટન દરમિયાન બની હતી, જ્યાં તાજેતરમાં વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

છોકરીને સ્મૃતિ ચિહ્ન અર્પણ કર્યું: ઈન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ (IUML)ના નેતા પનકડ સૈયદ અબ્બાસ અલી શિહાબ થંગલે છોકરીને સ્મૃતિ ચિહ્ન અર્પણ કર્યું. પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યા પછી તરત જ, મુસ્લિમ વિદ્વાન એમટી અબ્દુલ્લા મુસલિયારે આયોજકોને પૂછ્યું કે, છોકરીને સ્ટેજ પર શા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવી હતી. ગુસ્સે ભરાયેલા મુસલિયરને આયોજકોને કહેતા સાંભળવામાં આવ્યા, '10મા ધોરણની છોકરીને સ્ટેજ પર કોણે આમંત્રિત કર્યા? જો તમે ફરીથી આવું કર્યું તો... આવી છોકરીઓને અહીં બોલાવશો નહીં. શું તમે 'બધા'નો નિયમ નથી જાણતા? તમે તેને બોલાવ્યો છે? તેના માતા-પિતાને ઇનામ એકત્રિત કરવા માટે સ્ટેજ પર આવવા કહો. જ્યારે અમે અહીં બેઠા છીએ, ત્યારે આવી વસ્તુઓ કરશો નહીં. તે ચિત્રોમાં દેખાશે અને પ્રસારિત કરવામાં આવશે. યુવતીનું નામ બોલનાર વ્યક્તિ મુસલિયારની માફી માંગતો જોવા મળ્યો હતો.