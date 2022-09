રાયપુર: ફિલ્મ અભિનેતા અજય દેવગનની આગામી નવી ફિલ્મ થેંક ગોડને લઈને રાજધાની રાયપુરમાં વિરોધ શરૂ થયો છે.(protests against Ajay Devgan new film in raipur) અભિનેતા અજય દેવગનની આ નવી ફિલ્મ અંગે કાયસ્થ સમુદાયના લોકોએ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા બાદ ફરિયાદ કરી છે. સોસાયટીના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, 'આપણા આરાધ્ય ભગવાન ચિત્રગુપ્તને ફિલ્મ થેંક ગોડમાં ખોટી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.' તેઓએ ફિલ્મ અભિનેતા અજય દેવગન ઉપરાંત ફિલ્મ નિર્દેશક, નિર્માતા અને મારુતિ ઈન્ટરનેશનલ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી. રાયપુરમાં અજય દેવગનની નવી ફિલ્મ સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. (Kayastha Samaj protests against Ajay Devgan )

ફિલ્મમાં અશ્લીલતાનો આક્ષેપઃ કાયસ્થ સમાજના લોકો સિવિલ લાઈન થાણા રાયપુર પહોંચ્યા હતા. સમાજના કન્વીનર સંજય શ્રીવાસ્તવની આગેવાની હેઠળ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને નાયબ પોલીસ અધિક્ષકને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતુ. કાયસ્થ સમાજ છત્તીસગઢે કહ્યું કે ટ્રેલરમાં આપણા આરાધ્ય ભગવાન ચિત્રગુપ્તની આસપાસ અશ્લીલતા દર્શાવવામાં આવી છે. ભગવાનની બાજુમાં અર્ધ નગ્ન સ્ત્રીઓ ઊભી છે. આનાથી કાયસ્થજનોની ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી છે. તેણે માંગ કરી છે કે ફિલ્મ નિર્માતા, દિગ્દર્શક અને અભિનેતા સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

કાયસ્થ સમાજની આસ્થાને ઠેસ: બીજેપી નેતા અને સમાજના કન્વીનર સંજય શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું કે, “અજય દેવગનની નવી ફિલ્મ થેન્ક ગોડ 25 ઓક્ટોબરે રિલીઝ થઈ રહી છે. તેનું ટ્રેલર યુટ્યુબ પર બતાવવામાં આવ્યુ છે. ફિલ્મમાં આપણા આરાધ્ય દેવ ચિત્રગુપ્તને સૂટબૂટમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. ફિલ્મમાં અશ્લીલતા પીરસવામાં આવી છે. જેના કારણે કાયસ્થ સમાજની આસ્થાને ઠેસ પહોંચી છે. અમે મેમોરેન્ડમ આપીને ઉગ્ર વાંધો ઉઠાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે કાયસ્થ સમાજ દ્વારા આવા ચિત્રણને સહન કરવામાં આવશે નહીં. ટ્રેલરનું ચિત્રણ હટાવવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.