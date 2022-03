નવાદા: લાખો વિદ્યાર્થીઓએ ઘર, શાળા અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરીને પોતાનું મુકામ (Studying IIT while in jail) હાંસલ કર્યું છે, પરંતુ બિહારના એક યુવકે જેલમાં રહીને પોતાનું ભવિષ્ય (IIT Preparation In Jail) લીધું. જેલમાં બંધ કેદી પાસેથી ભાગ્યે જ કોઈ આવી અપેક્ષા રાખી શકે, પરંતુ નવાદા મંડળ જેલમાં બંધ અંડરટ્રાયલ કેદી કૌશલેન્દ્ર કુમારે આઈઆઈટી (Qualified IIT exam from jail) ક્વોલિફાઈ (Kaushalendra From Nawada Qualified IIT-JAM From Jail) કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા હતા. કૌશલેન્દ્રએ આ પરીક્ષામાં 54મો રેન્ક મેળવ્યો છે.

આ પણ વાંચો: Chinese FM india visit: ચીનના વિદેશપ્રધાન ભારતની મુલાકાતે આવશે, LAC મડાગાંઠ પછી પ્રથમ મુલાકાત

કૌશલેન્દ્રનું સપનું વૈજ્ઞાનિક બનવાનું: કૌશલેન્દ્ર કુમાર ઉર્ફે સૂરજ કુમાર જિલ્લાના વારિસલીગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મોસ્મા ગામનો રહેવાસી છે. તે 19 એપ્રિલ 2021ના રોજ મૌસુમા ગામમાં હુમલાના આરોપમાં જેલમાં બંધ છે. આ લડાઈમાં સંજય યાદવ નામના 45 વર્ષીય યુવકનું મોત થયું હતું. સૂરજનું સપનું વૈજ્ઞાનિક બનવાનું છે. આ જ કારણ છે કે, જેલમાં આવ્યા પછી પણ તેણે પોતાનો અભ્યાસ છોડ્યો ન હતો અને માત્ર સ્વ-અભ્યાસ દ્વારા જ તૈયારી કરી હતી.

આ પણ વાંચો: યુપીમાં યોગીના કુંડળ ફેશનમાં: યુવાનોમાં દેખાયો અનોખો ક્રેઝ

કૌશલેન્દ્રએ આ પરીક્ષામાં 54મો રેન્ક મેળવ્યો: સૂરજ કુમાર લગભગ 11 મહિનાથી જેલમાં છે, અને તેણે જેલમાંથી જ સેલ્ફ સ્ટડી કરીને IIT લાયકાત મેળવી છે. IIT રૂરકી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા પરિણામમાં તેણે 54મો રેન્ક મેળવ્યો છે. માસ્ટર માટે સંયુક્ત ભારતીય ટેસ્ટ (IIT-JAM) દર વર્ષે IITs દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે. આ એક પ્રવેશ પરીક્ષા છે. જેના દ્વારા 2 વર્ષના એમએસસી પ્રોગ્રામ કોર્સમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. સૂરજ માટે આગળના અભ્યાસક્રમ પર જવાનો રસ્તો સાફ થઈ ગયો છે. તેણે પોતાની સફળતાનો શ્રેય ભૂતપૂર્વ જેલ અધિક્ષક અભિષેક કુમાર પાંડે અને તેના ભાઈ વીરેન્દ્ર કુમારને આપ્યો છે.