ન્યૂઝ ડેસ્ક: જો શરીરને ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જીની જરૂર હોય તો, બદામનો હલવો (Almond halwa) એક ઉત્તમ વિકલ્પ બની શકે છે. બદામનો હલવો(Almond halwa recipe) જે શરીરને ઉર્જાથી ભરી દે છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે, બદામ ગુણોથી ભરપૂર છે. દેશી ઘીમાંથી બનેલો બદામનો હલવો માત્ર એનર્જીથી ભરપૂર નથી પણ સ્વાદથી પણ ભરપૂર છે. બદામનો હલવો બનાવવો (How to make almond halwa) ખૂબ જ સરળ છે અને તેને બનાવવામાં વધુ સમય પણ નથી લાગતો. જો તમે અત્યાર સુધી, આ રેસીપી અજમાવી નથી, તો કરવા ચોથના ખાસ અવસર પર, તમે અમારા દ્વારા દર્શાવેલ પદ્ધતિથી બદામનો હલવો (Ingredients for making almond halwa) સરળતાથી તૈયાર કરી શકો છો. આવો જાણીએ રેસિપી.

બદામનો હલવો બનાવવા માટેની સામગ્રી:

બદામ - 300 ગ્રામ

દૂધ - 2 થી 3 કપ

કેસર - 1 ચપટી

દેશી ઘી - 1 કપ

ખાંડ - 1 કપ

એલચી પાવડર - 1 થી 2 ચમચી

બદામનો હલવો બનાવવાની રીત: પરિણીત મહિલાઓ માટે કરવા ચોથનો (How to make almond halwa) તહેવાર વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. આ સિવાય અપરિણીત છોકરીઓ પણ પોતાની પસંદના વર માટે આ વ્રત રાખે છે. જો તમારે કરવા ચોથના ખાસ અવસર પર બદામની ખીર બનાવવી હોય તો પહેલા એક વાસણમાં થોડું પાણી નાખીને તેમાં બદામને ઉકાળો. આ પછી, ગેસ બંધ કરો અને પાણીમાંથી બદામ કાઢી લો અને તેને ઠંડુ થવા દો, જ્યારે બદામ થોડી ગરમ રહે તો તેની સ્કિન ઉતારી લો.

બદામની પેસ્ટ ઉમેરોઃ બધી બદામની છાલ (Almond halwa recipe) ઉતાર્યા પછી, તેને મિક્સરની મદદથી બરછટ પીસી લો અને તેની પેસ્ટ તૈયાર કરો. આ પેસ્ટને એક મોટા બાઉલમાં કાઢી લો. હવે એક કડાઈમાં દેશી ઘી નાખી મધ્યમ તાપ પર ગરમ કરો. જ્યારે ઘી ગરમ કર્યા પછી પીગળી જાય, ત્યારે તેમાં બદામની પેસ્ટ નાખીને મધ્યમ આંચ પર તળી લો. આ સાથે એક વાસણમાં દૂધ નાખીને ગરમ કરવા માટે રાખો. જ્યારે દૂધ ગરમ થઈ જાય, ત્યારે તેમાં કેસરના દોરા નાખીને ચમચી વડે બરાબર મિક્ષ કરી લો.

દૂધ સંપૂર્ણપણે સુકાઈ ન જાયઃ બદામની પેસ્ટને તેનો રંગ લાઈટ બ્રાઉન (Almond halwa recipe) થાય ત્યાં સુધી તળો. આ પછી તેમાં કેસર મિક્સ કરેલું ગરમ ​​દૂધ નાખો. હવે તેને ચમચા કે લાડુની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરો અને ગેસની આંચ પર હલાવો. થોડીવાર હલાવતા રહી, એમાં ઈલાયચી પાવડર નાખીને મિક્સ કરો. ખીરને ત્યાં સુધી પકાવો જ્યાં સુધી દૂધ સંપૂર્ણપણે સુકાઈ ન જાય. ત્યાર બાદ, ગેસ બંધ કરી દો. તૈયાર છે સ્વાદિષ્ટ બદામનો હલવો.