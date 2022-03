બેંગલુરુ: કર્ણાટક હાઈકોર્ટે (Karnataka High Court) શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં હિજાબ પરના પ્રતિબંધને (Karnataka Hijab row) પડકારતી તમામ અરજીઓ ફગાવી દીધી છે. કોર્ટે કહ્યું કે, હિજાબ પહેરવું એ ઇસ્લામની આવશ્યક ધાર્મિક પ્રથા (HC says wearing Hijab is not an essential religious practice of Islam) નથી. વિદ્યાર્થીઓ શાળા ગણવેશ પહેરવાની ના પાડી શકે નહીં. ઉડુપીમાં પ્રિ-યુનિવર્સિટી કોલેજની ગર્લ સ્ટુડન્ટ્સના એક જૂથે, તેમના વર્ગોમાં હિજાબ પહેરવાની છૂટ આપવાની માગણી કરી, જ્યારે કેટલાક હિંદુ વિદ્યાર્થીઓ કેસરી શાલ (karnataka high court verdict on hijab row) પહેરીને આવ્યા ત્યારે મોટો વિવાદ થયો. આ મુદ્દો રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં ફેલાયો હતો, જ્યારે સરકાર સમાન નિયમ પર અટકી ગઈ હતી.ઉડુપી જિલ્લાની અરજદાર છોકરીઓ માટે હાજર રહેલા વકીલોના જણાવ્યા અનુસાર, હિજાબ કેસને લગતી બાબત મંગળવાર માટે સૂચિબદ્ધ હતી. હિજાબ કેસ પર હાઈકોર્ટના નિર્ણયને ધ્યાનમાં રાખીને બેંગ્લોરમાં એક સપ્તાહ માટે કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે.

ત્રણ જજોની બેન્ચે મોટો નિર્ણય સંભળાવ્યો: સ્કુલ અને કોલેજોમાં હિજાબ પહેરવા પર પ્રતિબંધ લગાવવાના સરકારના આદેશ સામે વિદ્યાર્થિનીઓ હાઈકોર્ટમાં ગઈ હતી. 9 ફેબ્રુઆરીએ ચીફ જસ્ટિસ રિતુ રાજ અવસ્થી, જસ્ટિસ કૃષ્ણા એસ દીક્ષિત અને જસ્ટિસ જેએમ ખાજીની બેંચની રચના કરવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થિનીઓએ તેમની અરજીમાં કહ્યું હતું કે, તેમને ક્લાસની અંદર પણ હિજાબ પહેરવાની છૂટ આપવી જોઈએ, કારણ કે, તે તેમની આસ્થાનો ભાગ છે.

આજે ત્રણ ન્યાયાધીશોની બેન્ચે કહ્યું હતું કે: શાળાના ગણવેશનો નિયમ વાજબી પ્રતિબંધ છે અને બંધારણીય રીતે માન્ય છે કે જેના પર વિદ્યાર્થીનીઓ વાંધો ઉઠાવી શકે નહીં. ચીફ જસ્ટિસ રિતુ રાજ અવસ્થી, જસ્ટિસ ક્રિષ્ના એસ દીક્ષિત અને જસ્ટિસ જેએમ ખાજીની ખંડપીઠે આદેશનો એક ભાગ વાંચતા કહ્યું, “અમારું માનવું છે કે, મુસ્લિમ મહિલાઓ દ્વારા હિજાબ પહેરવું એ જરૂરી ધાર્મિક વિધિઓનો ભાગ નથી. ઇસ્લામમાં પ્રેક્ટિસ કરો." ખંડપીઠે એમ પણ કહ્યું હતું કે, સરકારને 5 ફેબ્રુઆરી 2022ના સરકારી આદેશ જારી કરવાનો અધિકાર છે અને તેને અમાન્ય રાખવાનો કોઈ કેસ નથી. આ આદેશમાં, રાજ્ય સરકારે શાળા-કોલેજમાં સમાનતા, અખંડિતતા અને જાહેર વ્યવસ્થાને ખલેલ પહોંચાડતા કપડાં પહેરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, તેને પણ ફગાવી દેવામાં આવ્યો હતો.

વિદ્યાર્થીઓએ કોર્ટના નિર્ણયનું પાલન કરવું: કર્ણાટકના મુખ્યપ્રધાન બસવરાજ બોમાઈએ કહ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓએ કોર્ટના નિર્ણયનું પાલન કરવું જોઈએ બીજી તરફ, કર્ણાટકના મુખ્યપ્રધાન બસવરાજ બોમાઈએ હાઈકોર્ટના સ્કૂલ અને કોલેજોમાં હિજાબ પ્રતિબંધ અને યુનિફોર્મને યથાવત રાખવાના નિર્ણયની પ્રશંસા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, બાળકો માટે શિક્ષણ કરતાં વધુ મહત્ત્વનું કંઈ નથી. વિદ્યાર્થીઓએ કોર્ટના નિર્ણયનું પાલન કરવું જોઈએ. રાજ્યમાં શાંતિ અને વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. તમામ જાતિ અને ધર્મોએ કોર્ટના આદેશનું પાલન કરવું પડશે. આ આદેશના અમલીકરણમાં તમામ બાળકો, વાલીઓ અને શિક્ષકોએ સહકાર આપવો જોઈએ. તેમણે બાળકોને શિક્ષણ મળે તે માટે મદદની વિનંતી કરી હતી. તેમણે તમામ વિદ્યાર્થીઓને વર્ગ અને પરીક્ષામાં ભાગ લેવાની સલાહ આપી હતી. રાજ્યના ગૃહપ્રધાન અર્ગ જ્ઞાનેન્દ્રએ પણ કોર્ટના નિર્ણયને યોગ્ય ઠેરવ્યો છે.

કોર્ટનો નિર્ણય નિરાશાજનક: હિજાબ પર કર્ણાટક હાઈકોર્ટના નિર્ણય બાદ દરેક જગ્યાએ પ્રતિક્રિયાઓ સંભળાઈ રહી છે. એમઆઈએમના સાંસદ ઈમ્તિયાઝ જલીલે કહ્યું છે કે, હિજાબ પર પ્રતિબંધ મુસ્લિમ છોકરીઓને શિક્ષણથી વંચિત કરશે. AIMIM કર્ણાટક હાઈકોર્ટના નિર્ણય વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જનાર વ્યક્તિને સમર્થન કરશે. હિજાબને લઈને હાઈકોર્ટનો નિર્ણય નિરાશાજનક છે. કોર્ટનો નિર્ણય સાચો હોય એ જરૂરી નથી. તેથી જો કોઈ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જશે તો અમે તેને સમર્થન આપીશું. હાઈકોર્ટના આ નિર્ણયની વિરુદ્ધ, અરજીકર્તાના વકીલ સિરાજુદ્દીન પાશાએ કહ્યું કે, તે નિર્ણયને પડકારવા માટે બે દિવસમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં જશે.

સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થા : કર્ણાટક હાઈકોર્ટના નિર્ણય પહેલા, રાજ્યભરમાં વિસ્તૃત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. ગડગ, કોપ્પલ, દાવંગેરે, કલબુર્ગી, હસન, શિવમોગા, બેલગામ, ચિક્કાબલ્લાપુર, બેંગ્લોર અને ધારવાડમાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે. શિવમોગામાં શાળા અને કોલેજો બંધ કરી દેવામાં આવી છે. બીજી તરફ હાઈકોર્ટના જજના નિવાસસ્થાનની સુરક્ષા પણ વધારી દેવામાં આવી છે. બેંગલુરુના પોલીસ કમિશનર કમલ પંતે સોમવારે પ્રતિબંધિત આદેશ જારી કરીને 21 માર્ચ સુધી કોઈપણ જાહેર સ્થળે કોઈપણ પ્રકારના મેળાવડા, પ્રદર્શન અને મેળાવડા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પ્રતિબંધિત આદેશો જારી કરવા યોગ્ય: શહેરમાં 15 માર્ચથી 21 માર્ચ વચ્ચે 7 દિવસ માટે આ પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે. આ મુદ્દામાં શાળાઓ અને કોલેજોમાં ગણવેશ અને તેના અમલીકરણ અંગેના નિયમોનો સમાવેશ થતો હોવાથી, ચુકાદો જાહેર થયા પછી વિવિધ પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓને નકારી શકાય નહીં. પોલીસ કમિશનરે તેમના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં જાહેર વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પ્રતિબંધિત આદેશો જારી કરવા યોગ્ય છે.

વિદ્યાર્થિનીઓએ તેનો વિરોધ શરૂ કર્યો: ઉડુપી પ્રી-યુનિવર્સિટી કોલેજની 6 વિદ્યાર્થિનીઓને હિજાબ પહેરીને ક્લાસમાં પ્રવેશતા અટકાવવામાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થિનીઓએ તેનો વિરોધ શરૂ કર્યો અને વિરોધ અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ ફેલાઈ ગયો. આ એકાએક મોટો વિવાદ ઊભો થયો અને તણાવ પણ ઉભો થયો કારણ કે, કેટલીક હિંદુ વિદ્યાર્થિનીઓ કેસરી શાલ પહેરીને કૉલેજમાં આવી હતી. વિદ્યાર્થિનીઓ હાઈકોર્ટમાં ગઈ હતી અને માંગ કરી હતી કે, તેમને હિજાબ પહેરીને ક્લાસરૂમમાં જવા દેવામાં આવે. જ્યારે હાઈકોર્ટે વચગાળાનો આદેશ જારી કર્યો હતો કે, શાળાઓ અને કોલેજોમાં હિજાબ અથવા કેસરી શાલ પહેરવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી, ત્યારે અરજદારોએ તેને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. જો કે, સર્વોચ્ચ અદાલતે આ મામલાની સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને અરજીકર્તાઓને હાઇકોર્ટમાંથી જ રાહત મેળવવા કહ્યું હતું.