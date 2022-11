કર્ણાટક: વિરક્ત મઠના શિવાનંદ સ્વામીજીના (Shivananda Swamiji of Virakta Math) નેતૃત્વ હેઠળ કલાબુર્ગી જિલ્લાના ઘટ્ટરાગીમાં એક સુસજ્જ શાળાના મકાનના નિર્માણ માટે જમીન ખરીદીને સરકારને સોંપવામાં આવી છે. આ રીતે શિક્ષણની અક્ષરા જોલીગે બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરી રહી (kshara Jolige become light for children future) છે. કલબુર્ગી જિલ્લાના અફઝલપુર તાલુકાના ખટ્ટરાગી ગામમાં સરકારી શાળાની નવી ઇમારત બાંધવા માટે, તમામ ગ્રામજનોએ સાથે મળીને પાંચ એકર જમીન ખરીદી, અઢી એકર જમીન શિક્ષણ વિભાગને સોંપવામાં આવી અને બીજી બે અને એક જમીન ખરીદી (Collection of Donations for Survival of School )હતી. અડધો એકર જમીન અન્ય સરકારી કચેરીઓના બાંધકામ માટે સરકારને સોંપવામાં આવી હતી.

શાળાના મકાનના નિર્માણ માટે જમીન ખરીદીને સરકારને સોંપવામાં આવી: ખટ્ટરગી ગામની સરકારી શાળાનું મકાન સાવ જર્જરિત હતું અને બાળકો જીવના ડરથી ભણી રહ્યા હતા. ઉપરાંત, હાલની સરકારી શાળા ધાર્મિક એન્ડોવમેન્ટ વિભાગની જગ્યામાં છે, અને નવા મકાનના કામ માટે કોઈ કાયદેસરની પરવાનગી નહોતી. આમ, તમામ ગ્રામજનોએ સાથે મળીને નવી સરકારી શાળાના નિર્માણ માટે જમીન ખરીદવા માટે નાણાં એકત્ર કરવા અક્ષરા જોલીગે શરૂ કર્યું.

21 દિવસીય પ્રવચન, પુરાણ અને દાન સંગ્રહ યોજાયો: શિવાનંદ સ્વામીજીના નેતૃત્વમાં અક્ષરા જોલીગે દ્વારા ગામમાં 21 દિવસીય પ્રવચન, પુરાણ અને દાન સંગ્રહ યોજાયો હતો. ગ્રામજનોએ રૂ. 1 કરોડનું દાન એકઠું કરીને ગામમાં પાંચ એકર જમીન ખરીદી અને જાહેર શિક્ષણ વિભાગને આપી. આ ઉપરાંત સુસજ્જ નવી સરકારી શાળાના બિલ્ડીંગનું પણ ગાવિસિદ્ધેશ્વર સ્વામીજીના નેતૃત્વમાં ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. જમીન ટ્રાન્સફરના કાર્યક્રમમાં પણ ઘણા લોકો અક્ષરા જોલીગમાં લાખો રૂપિયા લગાવે છે. ધારાસભ્ય એમ વાય પાટીલ અને ભાજપના નેતા નીતિશ ગુટ્ટેદારે પણ જમીન ખરીદવા માટે દાન આપ્યું હતું. ડીડીપીઆઈએ જમીન મેળવી અને મોડેલ સ્કૂલ બનાવવાનું વચન આપ્યું હતું.