કોંગ્રેસ વિના UPA આત્મા વિનાના શરીર સમાન

મમતા બનર્જીએ રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહાર કર્યા

મમતાની ચિંતા કહ્યું દેશને સલામત રાખવાની જરૂર

નવી દિલ્લી: કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા કપિલ સિબ્બલે પશ્વિમ બંગાળના મુખ્યપ્રધાન મમતા બેનર્જીની હવે કોઇ UPA નથી, આ સંબધિત ટિપ્પણી ઉપર આજે કહ્યું છે કે, કોંગ્રેસ વગર સંયુક્ત પ્રગતિશીલ ગઠબંધન (UPA) માત્ર શરીર સમાન (With no Congress UPA left without soul) હશે, જેમાં આત્મા નહી હોય.

તેણે ટ્ટીટ કર્યું છે કે, કોંગ્રેસ વિના UPA આત્મા વગરના શરીર સમાન છે. આ સમય વિપક્ષી એકતા દેખાડવાનો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, બુધવારે મુંબઇ સ્થિત એક કાર્યક્રમમાં તૃણમૃલ કોંગ્રેસ (TMC)ના પ્રમુખ મમતા બેનર્જીએ નિવદનમાં આપતા કહ્યું હતું કે, રાજકારણમાં સતત કાર્યરત રહેવું જરૂરી છે. તેણે રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહાર કરતાં બોલ્યા કે, તમે વધુ સમય વિદેશમાં ના રહી શકો.

મમતા બનર્જીના કહેવા મુજબ હાલ કોઇ UPA નથી

આ સવાલ કરવા પર કે શું તેઓ એવું ઇરછે કે, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) ના અધ્યક્ષ શરદ પવાર સંયુક્ત પ્રગતિશીલ ગઠબંધનના અધ્યક્ષ બને, આના વળતા જવાબમાં પશ્વિમ બંગાળના મુખ્યપ્રધાન મમતા બેનર્જીએ કહ્યું હતું કે, હાલ કોઇ UPA નથી.

મમતાની સલાહ વિપક્ષ માટે સલાહકાર સમિતિની જરૂર

આ સાથે મમતા એ પણ જણાવ્યું હતું કે, મારા દ્વારા કોંગ્રેસને સલાહ અપાઇ હતી. મારી અપાયેલ સલાહ પ્રમાણે વિપક્ષને માર્ગદર્શન આપવા માટે સિવિલ સોસાયટીના નામચિહ્ન લોકોની એક સલાહકાર સમિતિની રચના કરવામાં આવે, પરંતુ આ મામલે કોઇ પગલા લેવાયા નથી. વધુમાં કહે છે કે દેશને સલામત રાખવાની જરૂર છે.