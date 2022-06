નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટીના (BJP) રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ કૈલાશ વિજયવર્ગીયએ (National Secretary General Kailash Vijayvargiya) રવિવારે આરોપ લગાવ્યો કે, "ટૂલકીટ ગેંગ" એ 'અગ્નવીર' પર તેમની ટિપ્પણીઓને વિકૃત કરી છે. ભાજપના નેતાએ કહ્યું હતું કે, તેઓ તેમના ભાજપ કાર્યાલયમાં સુરક્ષા ગાર્ડની નોકરીઓ માટે અગ્નિપથની ભરતીઓને પ્રાથમિકતા આપશે. વિજયવર્ગીયએ કહ્યું હતું કે, હું ભાજપ કાર્યાલયમાં સુરક્ષા કર્મચારી તરીકે અગ્નિવીરની નિમણૂક કરવાનું પસંદ કરીશ, તમે પણ તે કરી શકો. મારા એક મિત્રએ 35 વર્ષીય નિવૃત્ત આર્મી મેનને તેના સુરક્ષા ગાર્ડ તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. તેને તેનામાં વિશ્વાસ છે. તે એક સૈનિક છે તેથી હું ડરતો નથી. તેનો અર્થ એ છે કે, સૈનિક આત્મવિશ્વાસનું નામ છે.

દેશના 'કર્મવીરો'નું અપમાન છે: રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ કૈલાશ વિજયવર્ગીયએ તેમની ટિપ્પણીની (National Secretary General Kailash Vijayvargiya) સ્પષ્ટતા કરતા, તેમણે કહ્યું કે તેમનો અર્થ એ હતો કે, આ સૈનિકોની શ્રેષ્ઠતા તેમના કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યા પછી જે પણ ક્ષેત્રમાં શક્ય છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તેમણે ટ્વીટ કર્યું કે, "અગ્નિપથ યોજના હેઠળ તેમની સેવા પૂર્ણ કરનાર અગ્નિપથ ચોક્કસપણે પ્રશિક્ષિત અને તેમની ફરજો માટે પ્રતિબદ્ધ હશે. આ શ્રેષ્ઠતાનો ઉપયોગ આર્મીમાં સેવા પૂર્ણ કર્યા પછી પસંદગીના વિસ્તારોમાં કરવામાં આવશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે,રાષ્ટ્રીય નાયકો-ધર્મવાદીઓ વિરુદ્ધ આ ટુલકીટ ગેંગના કાવતરાથી દેશ સારી રીતે વાકેફ છે."ટૂલકીટ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા લોકો મારા નિવેદનને વિકૃત કરીને કાર્યકર્તાનું અપમાન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ દેશના 'કર્મવીરો'નું અપમાન હશે. દેશ 'રાષ્ટ્રીય નાયકો' વિરુદ્ધ આ ટુલકીટ ગેંગના કાવતરાથી સારી રીતે વાકેફ છે. કોંગ્રેસ નેતા જયરામ રમેશ, કોંગ્રેસના સાંસદ કેસી વેણુગોપાલ, BJPનેતા વરુણ ગાંધી અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે વિજયવર્ગીયની ટીકા કરી હતી. જયરામ રમેશે રવિવારે ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ કૈલાશ વિજયવર્ગીયની ટિપ્પણી પર કટાક્ષ કર્યો કે, કાર્યાલયમાં સુરક્ષા માટે અગ્નિવીરની નિમણૂક કરવા માંગે છે અને પૂછ્યું હતું કે શું સામાન્ય ચૂંટણી-2019 પહેલા મેં ભી ચોકીદાર ઝુંબેશ શરૂ કરી ત્યારે તેનો આ જ અર્થ હતો.

સેના એ ભારત માતાની સેવાનું માધ્યમ છે: ભાજપના નેતાની ટિપ્પણીનો જવાબ આપતા રમેશે ટ્વીટ કર્યું, "હવે આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે ભાજપે 2019માં 'મેં ભી ચોકીદાર' અભિયાન શરૂ કર્યું ત્યારે તેનો અર્થ શું હતો.."કોંગ્રેસના સાંસદ કેસી વેણુગોપાલે વિજયવર્ગીય પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, ભાજપમાંથી કોઈ વ્યકિતએ ભરતી યોજના અંગેની તમામ શંકાઓને સ્પષ્ટ કરી.તેમણે ટ્વીટમાં કહ્યું."છેવટે BJPમાંથી કોઈએ અગ્નિપથ યોજના પરની તમામ શંકાઓને સ્પષ્ટ કરી. અમારા જવાનો અમારું ગૌરવ છે. એક સાચો દેશભક્ત ક્યારેય તેમનું અપમાન નહીં કરે.વરુણ ગાંધીએ વિજયવર્ગીય પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, સેના એ ભારત માતાની સેવાનું માધ્યમ (Army is the medium of service to Mother India) છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ પર નિવૃત્તિ પછી સૈનિકોને ચોકીદાર તરીકે નોકરી આપવાનો આરોપ લગાવતા, ગાંધીએ કહ્યું, "આપણી મહાન સેનાની શૌર્ય ગાથા અને સમગ્ર વિશ્વમાં તેની બહાદુરી માત્ર શબ્દોથી વ્યક્ત કરી શકાતી નથી." ભારતીય સેના એ માત્ર નોકરી જ નથી પરંતુ ભારત માતાની સેવા કરવાનું સાધન છે.

દેશના યુવાનો અને સેનાના જવાનોનું અપમાન: ભાજપ કાર્યાલય,” કેજરીવાલે ટ્વીટમાં (Kejriwal tweeted) જણાવ્યું હતું, જેમાં કેજરીવાલે તેને દેશના યુવાનો અને સેનાના જવાનોનું અપમાન ગણાવ્યું હતું. "દેશના યુવાનો અને સૈન્યના જવાનોનું આટલું અનાદર ન કરો.આપણા દેશના યુવાનો શારીરિક કસોટી અને પરીક્ષા પાસ કરવા માટે દિવસ-રાત મહેનત કરે છે. કારણ કે, તેઓ દેશની સેવા કરવા માંગે છે, નહીં કે તેઓ બહાર ગાર્ડ બનવા માંગે છે. નવી રજૂ કરવામાં આવેલી અગ્નિપથ યોજના ઘણા રાજ્યોમાં વિરોધ સાથે વિવાદમાં ફસાયેલી છે. આ વર્ષે કુલ 46,000 અગ્નિવીરોની ભરતી કરવામાં આવશે, પરંતુ એક ટોચના સૈન્ય અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે નજીકના ભવિષ્યમાં આ યોજના ઘડવામાં આવશે. 2018માં વધીને 1.25 લાખ થશે. સશસ્ત્ર દળોમાં તમામ નવી ભરતી માટે પ્રવેશની ઉંમર 17.5 થી 21 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે.