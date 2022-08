જલપાઈગુડી કલકત્તા હાઈકોર્ટ Calcutta High Court ની જલપાઈગુડી સર્કિટ બેન્ચના જસ્ટિસ અભિજીત ગાંગુલી justice Abhijit ganguli એ પરિવારને તૂટવાથી બચાવવા માટે એક યુગલને પુરી મોકલ્યા Sent to Puri to settle a family dispute છે. જજે બ્રેકઅપ રોકવા માટે કપલને પુરી જવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આટલું જ નહીં, જજે કપલ માટે વીઆઈપી ક્વોટાની ટિકિટ VIP quota tickets ની પણ વ્યવસ્થા કરી છે.

પુરી જવાનો આદેશ બુધવારે બપોરે જલપાઈગુડી સર્કિટ બેન્ચના ન્યાયાધીશ અભિજીત ગાંગુલીએ આદેશ આપ્યો હતો કે દંપતીએ પારિવારિક વિવાદોને ઉકેલવા પુરી જવું જોઈએ, બંનેએ સાથે પ્રવાસ કરવો જોઈએ. પરંતુ એક દિવસના સમયમાં ટ્રેનોમાં આરક્ષિત ટિકિટ મેળવવી સરળ નથી, તેથી જજે હોટલમાં રહેવા સિવાય વીઆઈપી ક્વોટામાં પણ ટ્રેનની ટિકિટ train ticket ની વ્યવસ્થા કરી છે.

બાળકને શિક્ષણ હકીકતમાં, પારિવારિક વિવાદનો મામલો સર્કિટ બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. દંપતીને એક બાળક છે. માતા-પિતા વચ્ચેના પારિવારિક વિવાદને કારણે બાળકનું ભણતર ચૂકી રહ્યું છે. દંપતીને બહાર ફરવા મોકલવા ઉપરાંત, ન્યાયાધીશે બાળકને તાત્કાલિક શાળાએ મોકલવાનું શરૂ કરવાનો આદેશ પણ આપ્યો હતો. ન્યાયાધીશના કહેવા પ્રમાણે, દંપતી શુક્રવારે કોલકાતા પહોંચવાનું છે. તે 13 ઓગસ્ટે હાવડા સ્ટેશનથી પુરી જવા રવાના થશે અને બીજા દિવસે પુરી પહોંચશે. પુરીમાં થોડા દિવસો વિતાવ્યા બાદ આ કપલ 17 ઓગસ્ટે ટ્રેન દ્વારા પરત ફરશે.

ઐતિહાસિક નિર્ણય આ કેસના વકીલોમાંના એક જયજીત ચૌધરીએ કહ્યું કે, જસ્ટિસ અભિજીત ગાંગુલીનો આ ઐતિહાસિક નિર્ણય છે. જજે પરિવારને તૂટતા બચાવવા માટે કપલને પુરી જવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

સાથો રહેવાનો આદેશ વકીલે એમ પણ કહ્યું કે ન્યાયાધીશે માત્ર નિર્દેશ જ આપ્યા નથી પરંતુ ઓછા સમયમાં પુરીની ટ્રેનની ટિકિટની વ્યવસ્થા પણ કરી છે. તેણે પુરીથી પાછા ફર્યા બાદ દંપતીને સાથે રહેવાનો આદેશ આપ્યો. મામલો હજુ ઉકેલાયો નથી. આ મામલો 2 સપ્ટેમ્બરે કલકત્તા હાઈકોર્ટની મુખ્ય બેંચ સમક્ષ સુનાવણી માટે મુકવામાં આવ્યો છે.