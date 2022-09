રાયપુર:ઝારખંડનું રાજકીય સંકટ(Political crisis in Jharkhand) યથાવત છે. આ દરમિયાન રાયપુરમાં રોકાયેલા ઝારખંડના ધારાસભ્યો રાંચી જવા રવાના થઈ ગયા છે. રાયપુરના મેફેર રિસોર્ટથી ઝારખંડના તમામ ધારાસભ્યો રાયપુર એરપોર્ટ જવા રવાના થયા છે. અહીંથી તમામ ધારાસભ્યો રાંચી જવાના છે. ઝારખંડ વિધાનસભાનું(Jharkhand Assembly)વિશેષ સત્ર 5 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. આ સત્રમાં ભાગ લેવા માટે તમામ ધારાસભ્યો રાયપુરથી રાંચી જવા રવાના(Jharkhand MLA leaves from Raipur to Ranchi) થઈ ગયા છે.જો રાજકીય નિષ્ણાતોનું માનીએ તો, આ સત્રમાં સીએમ હેમંત સોરેન માસ્ટર સ્ટ્રોક રમી શકે છે.

મંગળવારથી મજા:ઝારખંડના 31 ધારાસભ્યો 30 ઓગસ્ટ મંગળવારથી રાયપુરમાં રોકાયા છે. ઝારખંડના તમામ ધારાસભ્યો રાયપુર મેફેર રિસોર્ટમાં રોકાયા હતા. કહેવાય છે કે, આ ધારાસભ્ય રાંચીમાં ઝારખંડ વિધાનસભા સત્રમાં ભાગ લીધા બાદ ફરીથી રાયપુર આવી શકે છે. રાયપુરમાં રોકાયેલા ઝારખંડના 31 ધારાસભ્યોમાંથી કોંગ્રેસના 12 ધારાસભ્યો પણ અહીં રોકાયા હતા. જેમાં 4 પ્રધાન છે.

સોરેનનું સભ્યપદ રદ્દ:ચૂંટણી પંચના રિપોર્ટ બાદ આવું થયું છે કે, રાજ્યપાલ રમેશ બૈસે, ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનની વિધાનસભા સદસ્યતા રદ કરી દીધી છે. જેની માહિતી ચૂંટણી પંચને મોકલી દેવામાં આવી છે.ચૂંટણી પંચનું નોટિફિકેશન જારી થયા બાદ પણ હેમંત સોરેનનું સભ્યપદ રદ્દ ગણવામાં આવશે.તે પહેલા હેમંત સોરેન ઝારખંડની સ્થિતિને જોતા પોતાની સરકાર બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.આ દરમિયાન ધારાસભ્યોએ ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા અને કોંગ્રેસને રાયપુરના મેફેર રિસોર્ટમાં સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા હતા.