તારીખ 26.11ના મુંબઈ આતંકી હુમલાના (Mumbai Terror Attack 26/11) માસ્ટરમાઈન્ડ હાફિઝ સઈદના નેતૃત્વવાળા આતંકી સંગઠન જૈશ એ મોહમ્મદ અને લસ્કર-એ-તૈયબા (Terrorist Group Root From Pakistan ) જેવા પાકિસ્તાનમાં સ્થિત ગ્રૂપ અંગે વિચાર કરવો પડે એવા વાવડ મળ્યા છે. આ બંને ગ્રૂપ સહિત અન્ય કેટલાક ગ્રૂપ અફઘાનિસ્તાનના કેટલાક પ્રાંતમાં પોતાની સૈન્ય ટ્રેનિંગની શિબિર (Funding And Training for Militants) બનાવી રાખે છે. જેમાંથી કેટલાક ગ્રૂપ સીધા તાલિબાનના કંટ્રોલમાં (Groups which Control by Taliban) છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના એક રીપોર્ટમાંથી આ વાત સામે આવી છે. એનાલિટીકલ એન્ડ સપોર્ટ સેક્શન મોનિટરિંગની ટીમના 13માં રીપોર્ટમાં આ વિષય પર વાત થઈ છે.

આવું પણ કહેવાયું: આ વિષય સંબંધીત રીપોર્ટમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છએ કે, જૈશ એ મોહમ્મદ (JeM) સાથે રહેલું એક ગ્રૂપ વૈચારિક રીતે તાલિબાનની નજીક છે. નંગરહારમાં આઠ સૈન્ય ટ્રેનિંગ સેન્ટર ચાલું છે. આમાંથી ત્રણ ડાયરેક્ટ તાલિબાનના સંપર્કમાં છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના સ્થાયી સભ્ય પ્રતિનિધિ ટીએસ તિરૂમૂર્તિ કહે છે કે, તાલિબાનની પ્રતિબંધીત કમિટી જે પોતાની ક્ષમતા અનુસાર વર્ષ 1988ની પ્રતિબંધિત કમિટી તરીકે જાણીતી છે. એ અંગેનો એક ખાસ રીપોર્ટ તેને કાઉન્સિલંગેના દસ્તાવેજ તરીકે જાહેર કરીને સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના દરેક સભ્યોનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે.

શું છે રીપોર્ટમાં: આ રીપોર્ટમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે, અઝહરના નેતૃત્વવાળું ગ્રૂપ જૈશ એ મોહમ્મદ વૈચારિક રીતે તાલિબાનથી ખૂબ જ નજીક છે. કારી રમજાન અફઘાનિસ્તાનમાં JeMના નવા નિયુક્ત થયેલા પ્રમુખ છે. રીપોર્ટમાં એવો પણ ઉલ્લેખ છે કે, લસ્કર-એ-તૈયબાને ગત નિરિક્ષણ ટીમમાં તાલિબાનના સંચાલક તરીકે ફંડ અને ટ્રેનિંગ વિશેષતમ રીતે પ્રદાન કરવાના તૈયારીઓ થઈ રહી છે.

કોણ છે આ: અફઘાનિસ્તાનના એક રીપોર્ટ અનુસાર આ સમગ્ર નેટવર્કનું સંચાલન માવલવી યુસુફ નામનો વ્યક્તિ કરી રહ્યો છે. ઑક્ટોબર 2021માં એક સભ્યએ એવું પણ જણાવેલું કે, અન્ય એક સૈન્ય નેતા માવલવી અસદુલ્લાએ તાલિબાનના સંવેદનશીલ અડ્ડાઓની મુલાકાત લીધી હતી. એવું પણ કહ્યું, જાન્યુઆરી 2022માં તાલિબાનના એક પ્રતિનિધિ મંડળે નંગરહારના હસ્કા મેના જિલ્લામાં લસ્કર-એ-તૈયબા તરફથી ઉપયોગ કરવામાં આવેલા ટ્રેનિંગ સેન્ટરની ખાસ મુલાકાત લીધી હતી. રીપોર્ટમાં એવું પણ કહેવાયું છે કે, આ ગ્રૂપ કુનાર અને નંગરહારમાં ત્રણ શિબિર તૈયાર કરવા પાછળ મુખ્ય રહ્યું હતું.

પુરાવા નથી: અન્ય એક સભ્ય એવું પણ કહે છે કે, આ વિસ્તારમાં જૈશ એ મોહમ્મદ અને લસ્કર-એ-તૈયબા છે કે નહીં એના કોઈ સચોટ પુરાવા નથી. કારણ કે, સુરક્ષા અભિયાન હેઠળ એક ટાર્ગેટ ઊભો કરવામાં આવી રહ્યો છે. રીપોર્ટમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, તહરીક એ તાલિબાન અફઘાનિસ્તામાં વિદેશી આતંકવાદીઓ માટેનું કેન્દ્ર ઘટક છે. આવા અડ્ડા પરથી તૈયાર થનારા લોકોની સંખ્યા હજારોમાં હોવાનું અનુમાન છે. અન્ય સમુહની વાત કરવામાં આવે તો તુર્કિસ્તાન ઈસ્લામિક મુવમેન્ટ, ઈસ્લામિક મુવમેન્ટ ઓફ ઉઝ્બેકિસ્તાન, જૈશ એ મોહમ્મદ, જમાત અસારૂલ્લાહ અને લસ્કર-એ-તૈયબા પણ સામિલ છે. જેમાં એક ગ્રૂપના સભ્યોની સંખ્યા હજારોમાં છે.

પાક. ક્નેક્શન: મુફ્તિ નુરવલી મહસુદના નેતૃત્વવાળી ટીટીપી ટોકળીએ અફઘાનિસ્તાનમાં તમામ વિદેશ સમુહને અવશ્ય ફાયદો પહોંચાડી દીધો છે. આ ગ્રૂપે પાકિસ્તાનમાં અનેક હુમલા તથા ઑપરેશન કરેલા છે. ટીટીપી પોતાના સભ્યોને અફઘાન તાલિબાનના પ્રાંતમાં ડિપ્લોય કરવાના દબાણ હેઠળ એક પ્રેશર અનુભવવાને બદલે એક સ્ટેન્ડ અલોન ફોર્સ તરીકે તૈયાર છે. મોટાભાગના વિદેશી આંતકવાદી લડી લેવાના મુડમાં હોય છે. રીપોર્ટમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ ગ્રૂપમાં 3000થી 4000 યોદ્ધાઓ સામિલ છે. જે પૂર્વ અને દક્ષિણ પૂર્વ અફઘાનિસ્તાન પાકિસ્તાન વિસ્તારમાં સ્થિત છે. એક સભ્યના જણાવ્યા અનુસાર આંતરિક મંત્રાલય અને શરણાર્થીઓ તથા મંત્રાલયના હક્કાની નેટવર્કને તહરીક એ તાલિબાન પાકિસ્તાન સાથે સંપર્ક માટેના દ્રષ્ટિકોણ જુદા હોય છે

મોટી મધ્યસ્થી: TTP અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરવા માટે વાસ્તવિક વહીવટમાં અન્ય કોઈ કરતાં સિરાજુદ્દીન હક્કાની પર વધુ વિશ્વાસ કરવામાં આવે છે. અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હક્કાની મધ્યસ્થીથી કાયમી યુદ્ધવિરામ થયો ન હતો, પરંતુ તાલિબાનમાં મધ્યસ્થી તરીકે સિરાજુદ્દીનની કેન્દ્રીય ભૂમિકા અને પૂર્વી અફઘાનિસ્તાનમાં TTP અને અન્ય મુખ્યત્વે પશ્તુન જૂથોની રેન્ક-એન્ડ-ફાઈલ સત્તામાં પરિવર્તન તરફ દોરી ગઈ છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે અન્ય સંકેત છે.

અલકાયદાની નજીક: હક્કાની નેટવર્કને હજુ પણ અલ-કાયદાની સૌથી નજીકની કડી તરીકે ગણવામાં આવે છે. કહેવાતા વારસો અલ-કાયદા સાથેના સંબંધો જાળવી રાખવા સહિત અલ-કાયદા કોર્પ્સ માટે સલામત આશ્રયસ્થાનો અને સમર્થનની સ્થાનિક સુવિધા માટે આ જૂથ એક વિશ્વસનીય ભાગીદાર છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે જેમણે લાંબા સમય પહેલા સ્વર્ગસ્થ જલાલુદ્દીન હક્કાની સાથે સંબંધો સ્થાપિત કર્યા હતા અને હક્કાની તેમને અને તાલિબાનને સમર્થન આપવા બદલ ઋણી અનુભવે છે.

આ પાસું પણ જાણો: ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં તાલિબાન દ્વારા અફઘાનિસ્તાન પર કબજો મેળવ્યા પછી, હક્કાની નેટવર્ક કેટલાક મુખ્ય વિભાગો અને મંત્રાલયો પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે ઝડપથી આગળ વધ્યું: આંતરિક, ગુપ્તચર, પાસપોર્ટ અને સ્થળાંતર, અહેવાલમાં જણાવાયું છે. હક્કાની નેટવર્ક દ્વારા સુરક્ષિત કરાયેલા મુખ્ય પ્રધાન પદોમાં ડિ ફેક્ટો ઇન્ટિરિયર મિનિસ્ટર સિરાજુદ્દીન હક્કાની અને શરણાર્થીઓ માટેના ડિ ફેક્ટો મિનિસ્ટર ખલીલ અહેમદ હક્કાનીનો સમાવેશ થાય છે.

મોટું જૂથ બન્યુ: આ ભૂમિકાઓ સાથે સંકળાયેલી જવાબદારીઓ કાળજીપૂર્વક પસંદ કરવામાં આવે છે, કારણ કે મંત્રાલયોમાં ઓળખ કાર્ડ, પાસપોર્ટ જારી કરવા અને દેશમાં પ્રવેશતી અને બહાર નીકળતી વ્યક્તિઓની દેખરેખનો સમાવેશ થાય છે. હક્કાની નેટવર્ક પણ શ્રેષ્ઠ સજ્જ જૂથ બની ગયું છે અને ભદ્ર બદરી 313 બટાલિયન સહિત અનેક સશસ્ત્ર રચનાઓનું નિયંત્રણ કરે છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હક્કાની નેટવર્ક હવે રાજધાની કાબુલની સુરક્ષા સહિત અફઘાનિસ્તાનમાં સુરક્ષાને મોટા પ્રમાણમાં નિયંત્રિત કરે છે.

જોખમ વધારે: એનાલિટિકલ સપોર્ટ એન્ડ સેક્શન્સ મોનિટરિંગ ટીમના 11મા રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અફઘાન સત્તાવાળાઓએ તેહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન, જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને લશ્કર-એ-તૈયબાને એવા જૂથોમાં ઓળખી કાઢ્યા છે જે સુરક્ષા માટે ખતરો છે.પરંતુ મોનિટરિંગ ટીમે લખ્યું છે કે અગાઉના અહેવાલો. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ જૂથોની હાજરી પૂર્વીય પ્રાંત કુનાર, નાંગરહાર અને નુરિસ્તાનમાં કેન્દ્રિત છે, જ્યાં તેઓ અફઘાન તાલિબાનની છત્રછાયા હેઠળ કાર્ય કરે છે.

શું કહે છે તારણ: 11મા અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે અફઘાન વાટાઘાટોકારોના જણાવ્યા મુજબ, જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને લશ્કર-એ-તૈયબાએ અફઘાનિસ્તાનમાં આતંકવાદી લડવૈયાઓની દાણચોરીની સુવિધા આપી હતી, જેઓ સલાહકાર, પ્રશિક્ષક અને ઇમ્પ્રુવાઇઝ્ડ વિસ્ફોટક ઉપકરણોના નિષ્ણાત તરીકે કામ કરે છે.

ક્યાં સક્રિય: બંને જૂથો સરકારી અધિકારીઓ અને અન્યો સામે લક્ષ્યાંકિત હત્યાઓ કરવા માટે જવાબદાર હતા. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે લશ્કર-એ-તૈયબા અને જૈશ-એ-મોહમ્મદ પાસે અનુક્રમે લગભગ 800 અને 200 સશસ્ત્ર લડવૈયાઓ હતા, જે નંગરહાર પ્રાંતના મોહમંદ દારહ, દુર બાબા અને શેરઝાદ જિલ્લામાં તાલિબાન દળો સાથે સહ-સ્થિત હતા. તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન પણ પાકિસ્તાનના મોહમંદ દારહના સરહદી વિસ્તાર નજીક લાલ પુરા જિલ્લામાં પોતાની હાજરી જાળવી રાખે છે. કુનાર પ્રાંતમાં, લશ્કર-એ-તૈયબા પાસે 220 વધુ લડવૈયાઓ છે અને જૈશ-એ-મોહમ્મદ પાસે 30 વધુ છે, જે તમામ તાલિબાન દળોમાં વિખરાયેલા છે.