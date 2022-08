બિહાર : પૂર્ણિયામાં પિસ્તોલ સાથે લેપટોપ પર કંઈક કરી રહેલા JDU વિદ્યાર્થી નેતાનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઇ રહ્યો(Photo of JDU student leader with pistol goes viral) છે. પૂર્ણિયા ડીએસપીએ આ મામલે કહ્યું કે, આ મામલો હજુ સુધી તેમના ધ્યાન પર આવ્યો નથી. આ મામલે ફરિયાદ મળ્યા બાદ તપાસ કરીને કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ફોટો જોયા બાદ એવું લાગે છે કે જેડીયુ વિદ્યાર્થી નેતાએ જાણીજોઈને ક્લિક કર્યા બાદ આ ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કર્યો છે.

સોશિયલ મીડિયા પર ફોટો વાયરલ - આ ફોટોમાં દેખાતો યુવક પૂર્ણિયા યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી JDUનો સેક્રેટરી પ્રેમ હર્ષ હોવાનું કહેવાય છે. આ વિદ્યાર્થી નેતા અરરિયા જિલ્લાનો રહેવાસી છે અને પૂર્ણિયામાં અભ્યાસ કરે છે. આ મામલો ધ્યાનમાં આવ્યા પછી, સદર ડીએસપી એસકે સરોજે સ્ટેશન વડાઓને તપાસના આદેશ આપ્યા છે. ત્યાં હાજર વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થી JDU નેતા આ હથિયારને હંમેશા પોતાના રૂમમાં રાખે છે અને આ પિસ્તોલ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં ભયનું વાતાવરણ ઉભું કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

પોલીસે તપાસના આદેશ આપ્યા - સોશિયલ મીડિયા પર ફોટો વાયરલ થયા પછી, ઘણા લોકોએ પૂર્ણિયા પ્રશાસન પાસે કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. જે બાદ સદર ડીએસપીએ જણાવ્યું કે અત્યાર સુધી તેમણે આવી કોઈ તસવીર જોઈ નથી. પરંતુ જો હથિયાર સાથે યુવકનો ફોટો આવા સોશિયલ મીડિયા પર આવશે તો તે યુવકની ધરપકડ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.