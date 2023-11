શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીર હાઈકોર્ટે શુક્રવારે 20 વર્ષની જેલની સજા ભોગવી રહેલા શિક્ષકને વિદ્યાર્થીની પર બળાત્કાર ગુજારતા નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. કોર્ટે કહ્યું કે ફરિયાદી પક્ષ તેનો અપરાધ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો.કાશ્મીર ખીણના શોપિયાં જિલ્લામાં સરકારી શાળાના શિક્ષક મુહમ્મદ મકબૂલ ગનાઈને સપ્ટેમ્બર 2022માં શોપિયાં જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ દ્વારા 2015માં તેની વિદ્યાર્થીની પર બળાત્કાર કરવાના આરોપમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો (Jammu and Kashmir High Court, teacher convicted of raping student,Jammu and Kashmir) હતો.