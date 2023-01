ચેન્નાઈના લોકો પણ આ વર્ષે 5 માર્ચે તમિલનાડુની (Chennai for first time history) પરંપરાગત રમત જલ્લીકટ્ટુનો (Jallikattu in Chennai for first time history) આનંદ માણી શકશે. કારણ કે અહીં 5મી માર્ચે (first time history jallikattu in chennai) જલ્લીકટ્ટુ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ રમતમાં યુવાનો બળદોને કાબૂમાં લેવા માટે લડે છે. આ દરમિયાન અનેક લોકો ઘાયલ પણ થાય છે. આ અંગે માહિતી આપતા તમિલનાડુના અલંદુર મતવિસ્તારના ચેન્નાઈના ધારાસભ્ય અને તમિલનાડુના ગ્રામીણ ઉદ્યોગ પ્રધાન અન્બરાસને જણાવ્યું હતું કે ડીએમકેના વડા અને મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિનના જન્મદિવસની ઉજવણી માટે ચેન્નાઈમાં જલ્લીકટ્ટુ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવશે.

આ સ્પર્ધાનું આયોજન તેમણે કહ્યું કે જલ્લીકટ્ટુ સ્પર્ધામાં 500 બળદ ભાગ લેશે. ચેન્નાઈ એરપોર્ટથી (Chennai for first time history) લગભગ 20 કિલોમીટર દૂર પડપ્પાઈ ખાતે ડીએમકે દ્વારા આ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે આ સ્પર્ધામાં તામિલનાડુના શ્રેષ્ઠ બુલ્સ અને ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. એમકે સ્ટાલિનના નામે એક બળદનું અનાવરણ કરવામાં આવશે એવી માહિતી પણ તેમણે આપી હતી. મંત્રીએ ખેલાડીઓ માટે વીમાની પણ જાહેરાત કરતા કહ્યું કે પ્રથમ વખત 'ખેડૂતો માટે વીમો' પ્રદાન કરવામાં આવશે.

સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન મેળવનાર માલિકને કાર અને પ્રથમ સ્થાન (first time history) મેળવનાર ખેલાડીને મોટરસાયકલ આપવામાં આવશે. વધુમાં કહ્યું કે અમે જલ્લીકટ્ટુ પ્રિઝર્વેશન સોસાયટીના સહયોગથી આ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છીએ. જેણે અગાઉ જ ઘણી જલ્લીકટ્ટુ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કર્યું છે. સ્પર્ધામાં 10,000 લોકો ભાગ લે તેવી શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને, ત્યાં તમામ જરૂરી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે.

હવે બે મહિના બાકી વધુમાં કહ્યું કે ગયા વર્ષે અમે સ્પર્ધાનું આયોજન કરવાનું આયોજન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે કોરોના માર્ગદર્શિકા વગેરેને કારણે તેનું આયોજન થઈ શક્યું નથી. તેમણે કહ્યું કે આ વર્ષે તામિલનાડુના મુખ્યપ્રધાનના જન્મદિવસ પર કાર્યક્રમ યોજાવા જઈ રહ્યો છે.

જલ્લીકટ્ટુ પરંપરાગત રમત પોંગલના તમિલ તહેવાર નિમિત્તે આ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. માર્ચમાં એમકે સ્ટાલિનના 70મા જન્મદિવસે ચેન્નાઈ પ્રથમ વખત જલ્લીકટ્ટુ ઈવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવશે.