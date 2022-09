જયપુર : સાંગાનેરી ગેટ ખાતે આવેલી મહિલા હોસ્પિટલમાં 2 માસૂમ બાળકોને 8 દિવસ બાદ માતાનો ખોળો (Baby swap In jaipur) મળ્યો છે. આ કિસ્સામાં હોસ્પિટલની બેદરકારી સ્પષ્ટપણે બહાર આવી (negligence of hospital in Jaipur revealed) હતી અને 2 માસૂમ નવજાત શિશુઓને આ બેદરકારીનો ભોગ બનવું પડ્યું હતું, જેના કારણે છેલ્લા 8 દિવસથી નવજાત શિશુઓ માતાનો ખોળો મેળવી શક્યા ન હતા. આ નવજાત બાળકોમાં એક છોકરો અને એક છોકરીનો સમાવેશ થાય છે.

શું થયું હતું ?: આ મામલો 1 સપ્ટેમ્બરનો છે જ્યાં રેશ્મા અને નિશાની ડિલિવરી જયપુરની સાંગાનેરી ગેટ વિમેન્સ હોસ્પિટલમાં થઈ હતી. ડિલિવરી પછી રેશ્માને કહેવામાં આવ્યું કે, તેમને છોકરાનો જન્મ થયો છે, જ્યારે નિશાને કહેવામાં આવ્યું કે, તેમને એક છોકરીનો જન્મ થયો છે. આ દરમિયાન નિશા અને રેશ્માને હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવી હતી. 3 દિવસ પછી એટલે કે 3જી સપ્ટેમ્બરે રેશ્મા અને નિશાને કહેવામાં આવ્યું કે, તેમના બાળકોની તપાસ કરવાની છે. જે બાદ બંને જ્યારે તેમના નવજાત બાળકોને લઈને ડોક્ટર પાસે પહોંચ્યા ત્યારે તેઓએ રેશ્માને કહ્યું કે, તમને છોકરી જન્મી છે અને ભૂલથી અમે તમને છોકરો આપી દીધો છે જ્યારે નિશાને કહેવામાં આવ્યું કે, તમને છોકરો જન્મ્યો છે પણ તમને ભૂલથી છોકરી મળી ગઈ છે.

બાળકોનો DNA ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો : આ ઘટના બાદ હોસ્પિટલમાં હોબાળો મચી ગયો હતો, ત્યારબાદ બંને બાળકોને NICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. રેશ્મા અને નિશાના પરિવારજનો સતત દાવો કરતા હતા કે, બાળક તેમનું છે અને બંને પરિવાર બાળકને દત્તક લેવા તૈયાર ન હતા. જ્યારે મામલો ઉગ્ર થવા લાગ્યો ત્યારે આખરે પોલીસની હાજરીમાં બાળકોનો DNA ટેસ્ટ (DNA analysis reveals truth) કરવામાં આવ્યો. જે બાદ DNA રિપોર્ટથી સ્પષ્ટ થયું કે બાળકની અસલી માતા રેશ્મા છે જ્યારે બાળકની અસલી માતા નિશા છે. બાળક અને બાળક તેની માતાને મળ્યા છે, પરંતુ આ સમગ્ર મામલામાં દોષિતો સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.