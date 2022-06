કાશ્મીર: થોડા દિવસો પહેલા કાશ્મીરના ખીણ પ્રદેશ હંદવાડામાંથી એક વિદ્યાર્થીનો વીડિયો વાયરલ (Viral Video From Jammu Kashmir) થયો હતો. જેનું નામ પરવેઝ અહમદ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ વીડિયોમાં પરવેઝ એક પગની (Walk via one leg) મદદથી સ્કૂલે પહોંચી રહ્યો છે. ઘરથી સ્કૂલનું અંતર બે કિમી (Going to School) છે. એક પગે તે આ અંતર કાપતો હતો. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર (Jammu Kashmir Social Media) વાયરલ થયા બાદ કૃત્રિમ અંગ બનાવવા માટે જાણીતી જયપુર ફૂટ યુએસના અધ્યક્ષ પ્રેમ ભંડારીએ તેને એક આર્ટિફિશિયલ પગ દેવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

વીડિયો વાયરલ થયા બાદ આ વિદ્યાર્થીનું જીવન બદલ્યું, સરળતાથી જઈ શકસે સ્કૂલ

આ પણ વાંચો: ગરમીથી કંટાળી ઠંડકનો અહેસાસ માણવા પ્રવાસીઓ કાશ્મીર પહોંચ્યા જુઓ વીડિયો

શું છે આ જયપુર ફૂટ: જયપુર ફૂટ એક નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન છે. જે દિવ્યાંગોના શારીરિક, આર્થિક અને સામાજિક ઉત્થાન માટે કામ કરે છે. આ સંગઠન દિવ્યાંગોને કૃત્રિમ અંગો આપીને મદદ કરે છે. જેથી દિવ્યાંગ સમાજમાં માથું ઊચું કરીને ચાલી શકે. સ્વાભિમાન સાથે જીવી શકે. આ સંગઠન ન માત્ર ભારતમાં પણ વિદેશમાં પણ સેન્ટર ધરાવે છે. વિદેશમાં પણ દિવ્યાંગોની મદદ કરે છે. વીડિયોની મદદથી પરવેઝની સ્ટોરી જયપુર ફૂટ સુધી પહોંચી હતી. પરવેઝ નવમાં ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે. વર્ષો પહેલા એનો એક પગ અકસ્માતમાં બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો. જીવ બચાવવા માટે એનો એક પગ કાપવો પડ્યો હતો.

બે કિમી સુધી એક પગ પર: ઑપરેશન બાદ એની મુશ્કેલીમાં એકાએક વધારો થયો હતો. સ્કૂલથી ઘરનું અંતર પણ વધી ગયું હતું. રસ્તો પર સીધો કે સરળ ન હતો. ખાડાવાળો અને ઢોળાવવા રસ્તે થઈને તે સ્કૂલે જતો હતો. પણ અભ્યાસમાં પોરવાયેલું મન કોઈ પણ મુશ્કેલી પાર કરવા માટે તૈયાર હતું. તેની પાસે એક વ્હીલચેર પણ છે. પણ પહાડી રસ્તે એ સાથે લઈ જવી જીવને જોખમમાં મૂકવા જેવું હતું. તેના પિતાએ કહ્યું કે, આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોવાને કારણે એના પગનો ઈલાજ થઈ શક્યો નથી. એને અભ્યાસ કરવો અને રમવું ખૂબ ગમે છે. અમે તંત્ર પાસે મદદ માંગી છે. સ્કૂલના આચાર્ય કહે છે કે, એક પગ હોવા છતાં તે દરેક સ્પોર્ટ્સમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લે છે.

આ પણ વાંચો: આતંકવાદીઓએ ફરી સુરક્ષાદળોને નિશાન બનાવ્યા, શ્રીનગરમાં ગ્રેનેડ હુમલો

ક્રિકેટ રમે છે: તે વોલીબોલ અને ક્રિકેટ પણ રમે છે. એટલું જ નહીં તે ભણવામાં પણ ખૂબ હોશીયાર છે. આના માટે રાજ્ય સરકાર પાસે મદદ માંગવામાં આવી હતી. પણ કંઈ થયું નથી. જે વર્ષોથી થયું નથી એ હવે પરવેઝ સાથે થવાનું છે. એને બીજો પગ મળી જતા એ પણ સામાન્ય માણસની જેમ સરળતાથી ચાલી શકશે.