અજમેર: અજમેરમાં ઋષિ ઘાટી સ્થિત અગ્રવાલ સમાજના જગન્નાથ મંદિરમાં (Jagannath Mandir in Ajmer ) 90 વર્ષના પુજારી દ્વારા આત્મદાહની કોશિશનો મામલો વધુ જોર પકડ્યો છે. પૂજારીનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું (Pujari Govind Narayan Sharma died) છે. જેએલએન હોસ્પિટલના આઈસીયુ વોર્ડમાંથી રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ પૂજારીના મૃતદેહને આઈસીયુ વોર્ડમાંથી મોર્ચરીમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે 11 ઓક્ટોબરે વૃદ્ધ પૂજારીએ કેરોસીન છાંટીને પોતાની જાતને આગ લગાવી દીધી હતી. મંદિરના ટ્રસ્ટના ચાર સભ્યોની હકાલપટ્ટી અને ત્રાસથી વૃદ્ધ પૂજારીને દુઃખ થયું હતું. આ સાથે પૂજારીએ પોલીસ પર અસહકારનો આરોપ પણ લગાવ્યો હતો. તેમણે આત્મવિલોપન પહેલા લખેલી સુસાઈડ નોટ પણ છોડી હતી. જેમાં પૂજારીએ ટ્રસ્ટના સભ્યો પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. (Pujari Allegations of torture on temple committee )

આત્મદાહની કોશિશ: તોફાનીઓના પ્રભાવ હેઠળ, પોલીસે પૂજારીની ફરિયાદની અવગણના કરી, જેના પરિણામે 90 વર્ષીય પૂજારીને આત્મહત્યા કરવાની ફરજ પડી. ઋષિ ખીણમાં અગ્રવાલ સમાજના જગન્નાથ મંદિર પરિસરમાં રહેતા પૂજારી ગોવિંદ નારાયણ શર્મા કે જેઓ 60 વર્ષથી પૂજા અને દેખભાળનું કામ કરી રહ્યા છે, તેમના છેલ્લા તબક્કામાં મંદિર ટ્રસ્ટના સભ્યોના ત્રાસથી દુઃખી થયા હતા. જેના કારણે તેમણે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો અને 11 ઓક્ટોબરે તેઓ સળગેલી હાલતમાં JLN હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. જ્યાં ગુરુવારે મોડી સાંજે તેમનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટના બાદ બ્રાહ્મણ સમાજમાં ભારે રોષ છે.

બ્રાહ્મણ સમાજમાં રોષ: ગુરુવારે મોડી સાંજે પૂજારીના મોતના સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર આવતા બ્રાહ્મણ સમાજમાં રોષ ફેલાયો હતો અને સમાજના લોકો એકત્ર થઈ ગયા હતા. બ્રાહ્મણ સમાજના લોકોએ કૈસરબાગ પોલીસ ચોકીની બહાર ધરણા શરૂ કર્યા. એસડીએમ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા બાદ મામલો શાંત થયો હતો. બ્રાહ્મણ સમાજના લોકોએ પૂજારી ગોવિંદ નારાયણ શર્માના પરિવારને હેરાન કરનાર અને વળતર આપનારા ગુનેગારો સામે તેમજ ગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પૂજારીની ફરિયાદની અવગણના કરનારા પોલીસ અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. બ્રાહ્મણ સમાજના લોકો દ્વારા એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે પરિવારના સભ્યો અને સમાજના કોઈપણ સભ્યને પૂજારીની હાલત જાણવા માટે આઈસીયુમાં જવા દેવામાં નથી આવી રહ્યા. રાજસ્થાન બ્રાહ્મણ મહાસભાના પ્રમુખ સુદામા શર્માએ પણ પૂજારી ગોવિંદ નારાયણ શર્માના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી હતી, સત્તાવાર પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓ મોડી રાત સુધી પાદરી ગોવિંદ નારાયણ શર્માના મૃત્યુની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવા માટે ભાગી રહ્યા હતા.

જ્યાં સુધી આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી નહીં થાય અને સમાજની માંગણી નહીં સંતોષાય ત્યાં સુધી બ્રાહ્મણ સમાજ પીછેહઠ કરવાનો નથી. આ સમગ્ર ઘટનામાં વહીવટીતંત્ર અને પોલીસના અધિકારીઓ એકબીજાને બચાવવામાં લાગેલા છે. સુદામા શર્માએ કહ્યું કે મને લાગે છે કે પુજારીનું મૃત્યુ થયું છે પરંતુ વહીવટીતંત્ર બ્રાહ્મણ સમાજના લોકોને વેરવિખેર કરવા નાટક કરી રહ્યું છે. હોસ્પિટલના સુત્રો જણાવી રહ્યા છે કે પૂજારીનું મૃત્યુ થયું છે. તેમણે કહ્યું કે બ્રાહ્મણ સમાજ મહાપંચાયત બોલાવશે જેમાં માંગ નહીં સંતોષાય તો આગળની રણનીતિ તૈયાર કરવામાં આવશે. શર્માએ કહ્યું કે જ્યાં સુધી પૂજારીને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી પૂજારીના મૃતદેહનો અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે નહીં: પંડિત સુદામા શર્મા, રાજસ્થાન બ્રાહ્મણ મહાસભાના પ્રમુખ

શું હતો મામલો:જગન્નાથ મંદિરના પૂજારીઓ 60 વર્ષથી મંદિર પરિસરમાં રહેતા હતા અને મંદિરની પૂજા અને જાળવણીનું કામ કરતા હતા. જ્યારે મંદિર ટ્રસ્ટના સભ્યોએ વૃદ્ધ પૂજારીને મંદિરમાંથી બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો ત્યારે પૂજારીએ તેની સામે કોર્ટનો આશરો લીધો હતો. કોર્ટનો કોઈ નિર્ણય ન આવતાં પણ ટ્રસ્ટના સભ્યોએ ઘમંડ બતાવીને મંદિરમાં નવા પૂજારીની નિમણૂક કરી હતી. પૂજારી ગોવિંદ નારાયણ શર્માએ ટ્રસ્ટના સભ્યોની દાદાગીરીનો વિરોધ કર્યો અને સંબંધિત ગંજ પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્ચાર્જ ધરમવીર સિંહ અને એએસઆઈ બલદેવ ચૌધરી સામે ફરિયાદ નોંધાવી. આટલું જ નહીં જૂના પૂજારીએ ભૂતકાળમાં એસપી અને આઈજીને પણ ન્યાયની અપીલ કરી હતી.

ટ્રસ્ટના ચાર સભ્યો પર ફરીયાદ: વૃદ્ધ પૂજારીએ આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યા બાદ પોલીસે ટ્રસ્ટના ચાર સભ્યો સામે કેસ નોંધ્યો છે. પોલીસે અગ્રવાલ પંચાયત મારવાડી જૂથના પ્રમુખ નરેન્દ્ર ડીડવાનિયા, પ્રમોદ ડીડવાનિયા, રિતેશ કંદોઈ અને સુશીલ કંદોઈ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. રાજસ્થાન રાજ્ય વિપ્ર કલ્યાણ બોર્ડના પ્રમુખ મહેશ શર્માએ જિલ્લા કલેક્ટર અંશદીપને પત્ર મોકલીને પૂજારી ગોવિંદ નારાયણના આત્મદાહના કેસમાં મંદિર ટ્રસ્ટના 4 સભ્યો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. આ સાથે પીડિત પરિવારને પૂરતી સુરક્ષા, આર્થિક સહાય અને શ્રેષ્ઠ સારવાર આપવા પણ તાકીદ કરવામાં આવી છે.