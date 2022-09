જયપુર : આવકવેરા વિભાગની ટીમે જયપુરના એક મોટા રાજકીય અને વેપારી જૂથ (IT Raid in Rajasthanરાજસ્થાનમાં આઈટી રેઈડ) પર દરોડા પાડ્યા છે. બુધવારે સવારે એક સાથે 53થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આવકવેરાના દરોડામાં 300થી વધુ પોલીસકર્મીઓ સામેલ છે. આ સાથે સુરક્ષા માટે CRPF જવાનોને પણ સાથે લેવામાં આવ્યા છે. દરોડામાં મોટી માત્રામાં કાળું નાણું બહાર આવશે તેવી આશંકા છે. આવકવેરા વિભાગની ટીમો (Teams of Income Tax Department) વહેલી સવારે વેપારી જૂથના રહેઠાણ, ઓફિસ અને અન્ય સ્થળોએ પહોંચી હતી.

CRPFના જવાનો આવકવેરા વિભાગની ટીમ સાથે છે હાજર : ઘણા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ આવકવેરા વિભાગના રડાર પર છે. આવકવેરા વિભાગની મોટી ગેરીલા કાર્યવાહીએ (IT Raid in Jaipur) મોટા ઉદ્યોગપતિઓમાં ભયનું વાતાવરણ ઉભું કર્યું છે. 300 થી વધુ આવકવેરા કર્મચારીઓ અને પોલીસકર્મીઓની ટીમ દરોડામાં સામેલ છે. આ સાથે CRPFના જવાનો પણ આવકવેરા વિભાગની ટીમ સાથે હાજર છે. આવકવેરા વિભાગની ટીમો વેપારીના રહેઠાણ, ઓફિસ અને અન્ય સ્થળો પર દરોડા પાડી રહી છે. આવકવેરા વિભાગના દરોડામાં લગભગ 100 વાહનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જયપુર જિલ્લાના કોટપુતલી (IT Raid in Kotputli) ખાતે પણ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. રાજસ્થાનની સાથે દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તરાખંડમાં પણ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. રાજસ્થાનમાં મિડ-ડે મીલમાં કમાણી કરનારાઓ પર ગેરલા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

આવકવેરા વિભાગની ટીમો લાગેલી છે તપાસમાં : આવકવેરા વિભાગને ઘણા સમયથી બિઝનેસમેનના અડ્ડા પરથી કાળા નાણાના ઈનપુટ મળી રહ્યા હતા. જે બાદ ઈન્કમટેક્સ વિભાગના અધિકારીઓએ એક ટીમ બનાવીને ગેરલા કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આવકવેરા વિભાગની ટીમો પણ ઉદ્યોગપતિના બેંક લોકર શોધવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ સાથે બિઝનેસમેનના સ્થળો પરના દસ્તાવેજોની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આવકવેરા વિભાગની તપાસમાં કાળા નાણાની સાથે બેનામી સંપત્તિના રહસ્યો પણ ખુલવાની શક્યતા છે. હાલ આવકવેરા વિભાગની ટીમો તપાસમાં લાગેલી છે.