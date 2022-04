નવી દિલ્હીઃ રણબીર કપૂર અને રશ્મિકા મંદન્ના તેમની આગામી ફિલ્મ 'એનિમલ શૂટ'ના શૂટિંગ (Film Animal shoot) માટે હિમાચલ પ્રદેશના મનાલી (ranbir rashmika in Manali) પહોંચ્યા છે. આ બંનેની તસવીરો ઈન્ટરનેટ પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ (ranbir rashmika in himachal pradesh) રહી છે, જેમાં તેઓ તેમના ફેન્સ સાથે પોઝ આપતા જોઈ શકાય છે. અભિનેતા સુંદર પર્વતમાં ફિલ્મનું પ્રથમ શેડ્યૂલ શરૂ (ranbir kapoor in manali for animal shoot) કરશે.

ranbir rashmika in Manali: રણબીર કપૂર, રશ્મિકા મંદન્ના એનિમલ શૂટ માટે પહોંચ્યા મનાલી

આ પણ વાંચો: પ્રિયંકા-નિકે તેમની પુત્રીનું નામ માલતી મેરી ચોપરા જોનાસ રાખ્યું, જાણો તેના નામ વિશેનુ મહત્વ

પરિણીતી ચોપરાની પસંદગી: રણબીર બ્લેક જેકેટની નીચે સફેદ પેન્ટ (Film Animal shoot Location) સાથે બ્લેક ટી-શર્ટમાં જોવા મળી (ranbir kapoor upcoming films) શકે છે. એવું લાગે છે કે, સ્ટાર્સને તેમના રોકાણના સ્થળે પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા કારણ કે, તેઓ ચાહકો સાથે પોઝ આપતી વખતે પરંપરાગત હિમાચલ કેપ અને શાલ પહેરીને જોઈ શકાય છે. અગાઉ પરિણીતી ચોપરાને રણબીર સાથે લીડ લેડીની ભૂમિકા ભજવવા માટે લેવામાં આવી હતી. જો કે, તેણે અજ્ઞાત કારણોસર આ પ્રોજેક્ટ નાપસંદ કર્યો હતો.

ranbir rashmika in Manali: રણબીર કપૂર, રશ્મિકા મંદન્ના એનિમલ શૂટ માટે પહોંચ્યા મનાલી

આ પણ વાંચો: વિકી કૌશલે ગંગામાં ડૂબકી લગાવી, વીડિયો કર્યો શેર

11 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ રિલીઝ: 'એનિમલ શૂટ' ધ ક્રાઈમ ડ્રામા કબીર સિંઘ, અર્જુન રેડ્ડી, ફેમ સંદીપ રેડ્ડી વાંગા દ્વારા નિર્દેશિત કરવામાં આવશે. બોબી દેઓલ અને અનિલ કપૂર પણ આ પ્રોજેક્ટનો ભાગ છે, જેનું નિર્માણ ભૂષણ કુમાર અને ક્રિષ્ન કુમારની ટી-સિરીઝ, પ્રણય રેડ્ડી વાંગાના ભદ્રકાલી પિક્ચર્સ અને મુરાદ ખેતાનીના સિને 1 સ્ટુડિયો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મ 11 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.