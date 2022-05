પુણે: લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે શનિવારે સાંજે IPL 2022 ની 53મી મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને 75 રનથી (LUCKNOW SUPER GIANTS WON BY 75 RUNS) હરાવ્યું. પુણેના એમસીએ સ્ટેડિયમમાં (IPL 2022) કોલકાતાના કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે ટોસ જીતીને લખનૌને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું (LSG vs KKR) હતું. લખનૌએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને 176 રન બનાવ્યા (Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders ) હતા. જવાબમાં કોલકાતાની ટીમ 14.3 ઓવરમાં 101 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. લખનૌ તરફથી ઓપનર ક્વિન્ટન ડી કોકે 50 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 29 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ પછી અવેશ ખાન અને જેસન હોલ્ડરે 3-3 વિકેટ લીધી હતી.

કોલકાતાની શરૂઆત ખરાબ: લક્ષ્યનો પીછો કરતા કોલકાતાની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. ઓપનર બાબા ઈન્દ્રજીત ખાતું ખોલાવ્યા વિના પ્રથમ ઓવરના છેલ્લા બોલ પર આઉટ થઈ ગયો હતો. ફાસ્ટ બોલર મોહસીન ખાને પ્રથમ ઓવર મેડન આઉટ કરી હતી. જ્યારે ઈન્દરજીત પાંચ બોલમાં કોઈ રન બનાવી શક્યો ન હતો, પછી શોર્ટ પિચ આવતાં છઠ્ઠો બોલ ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં, બોલ બેટના ઉપરના ભાગ પર ઉભો હતો અને સ્ક્વેર લેગ પર હાજર આયુષ બદોનીએ એક સરળ કેચ લીધો હતો.

9 બોલમાં માત્ર 6 રન: કેકેઆરને બીજો ઝટકો કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરના રૂપમાં લાગ્યો હતો. જ્યારે ઈન્દ્રજીત આઉટ થયો ત્યારે બેટિંગ કરવા આવેલા અય્યરે બેટિંગ કરી ન હતી. તે 9 બોલમાં માત્ર 6 રન બનાવી શક્યો હતો. તેણે બાઉન્ડ્રી ફટકારી. ચોથી ઓવરના ચોથા બોલ પર અય્યર દુષ્મંથા ચમીરાના હાથે તેની નેટમાં કેચ થયો હતો. શોર્ટ પિચ બોલથી બચવા માટે તેણે ઉતાવળમાં ખોટો શોટ રમ્યો હતો, જેનો માર સહન કરવો પડ્યો હતો. સ્ક્વેર લેગ પર ઉભેલા બદોનીએ કેચ લેવામાં કોઈ ભૂલ કરી ન હતી.

ફિન્ચે ધીમી ગતિએ બેટિંગ કરી: કોલકાતાની ત્રીજી વિકેટ ઓપનર એરોન ફિન્ચના રૂપમાં પડી હતી. ફિન્ચે ધીમી ગતિએ બેટિંગ કરી હતી. તેણે 14 બોલમાં 1 ફોરની મદદથી 14 રન બનાવ્યા હતા. તેને છઠ્ઠી ઓવરના ચોથા બોલ પર જેસન હોલ્ડરે તેનો શિકાર બનાવ્યો હતો. ફિન્ચ એક મોટો શોટ રમવા માટે ઝઝૂમી રહ્યો હતો અને તેને શોર્ટ પિચ બોલ મળતાની સાથે જ કટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જો કે, ફિન્ચ બેટને યોગ્ય રીતે જોડી શક્યો ન હતો, જેના કારણે બોલ કિનારી સાથે અથડાયો અને વિકેટકીપર ડી કોકની નજીક આવીને ઉભો રહ્યો. તે 23ના કુલ સ્કોર પર પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો.

10 બોલમાં 6 રન: છેલ્લી મેચમાં બેટિંગ કરનાર નીતિશ રાણા અને રિંકુ સિંહ જલ્દી જ પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. રાણા સાતમી ઓવરના પાંચમા બોલ પર અવેશ ખાનના હાથે બોલ્ડ થયો હતો. તેણે 11 બોલમાં માત્ર 2 રન બનાવ્યા હતા. તેમજ લેગ સ્પિનર ​​રવિ બિશ્નોઈએ 12મી ઓવરના પહેલા બોલ પર રિંકુને પેવેલિયન મોકલી દીધો હતો. સિક્સર ફટકારવાના અનુસંધાનમાં રિંકુએ કૃણાલ પંડ્યાને કેચ આપ્યો, તેણે 10 બોલમાં 6 રન બનાવ્યા. 69ના કુલ સ્કોર પર તેની વિકેટ પડી હતી.

13મી ઓવરમાં KKRને બે ઝટકા: અવેશ ખાને 13મી ઓવરમાં KKRને બે ઝટકા આપ્યા હતા. તેણે બીજા બોલ પર આન્દ્રે રસેલને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો હતો. રસેલ લેન્થની પાછળ ખેંચે છે પરંતુ બોલ બેટની ઉપરની કિનારી લે છે અને ઉભો રહે છે. જેસન હોલ્ડરે થર્ડ મેનથી આગળ ચાલીને શાનદાર કેચ લીધો હતો. રસેલે 19 બોલમાં 45 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે 3 ફોર અને 5 સિક્સર ફટકારી હતી. 85ના કુલ સ્કોર પર તેની વિકેટ પડી હતી. આ પછી અવેશે ઓવરના ચોથા બોલ પર અનુકુલ રોયને ડેકોકના હાથમાં કેચ આઉટ કરાવ્યો. તેનું ખાતું ખોલવામાં આવ્યું ન હતું.

લખનૌની ઇનિંગ્સની આવી જ હાલત હતી: લખનૌએ 20 ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને 176 રન બનાવ્યા હતા. કોલકાતા તરફથી આન્દ્રે રસેલે બે વિકેટ ઝડપી હતી. તે જ સમયે, ટિમ સાઉથી, સુનીલ નારાયણ અને શિવમ માવીએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી. અગાઉ, ટોસ હાર્યા બાદ બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરતા લખનૌએ શાનદાર શરૂઆત કરી હતી, જોકે કેપ્ટન કેએલ રાહુલ કમનસીબ હતો અને એકપણ બોલનો સામનો કર્યા વિના રનઆઉટ થયો હતો. આ પછી ઓપનર ક્વિન્ટન ડી કોક અને દીપક હુડાએ શોટ ફટકાર્યા કારણ કે પાવરપ્લેમાં ટીમે એક વિકેટના નુકસાને 66 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન ડી કોકે 27 બોલમાં પોતાની ફિફ્ટી પૂરી કરી હતી. પરંતુ પછીના બોલ પર તે 29 બોલમાં ચાર ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાની મદદથી 50 રન બનાવીને કેચ પકડાયો હતો.

લખનૌએ ત્રણ વિકેટ ગુમાવી: ચોથા નંબરે આવેલા કૃણાલ પંડ્યાએ હુડ્ડા સાથે મળીને દાવને આગળ ધપાવ્યો હતો. બંનેએ જબરદસ્ત શોટ રમ્યા, જેના કારણે ટીમનો સ્કોર 11 ઓવર પછી 100 સુધી પહોંચી ગયો. પરંતુ 13મી ઓવરમાં હુડ્ડા (41) રસેલના બોલ પર કેચ આઉટ થયો હતો. આ સમય સુધીમાં લખનૌએ ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને 109 રન બનાવ્યા હતા.

એક ઓવરમાં પાંચ છગ્ગા: 14.5 ઓવરમાં કૃણાલ (25) રસેલનો શિકાર બન્યો, જેના કારણે લખનૌએ 122 રનમાં ચાર વિકેટ ગુમાવી દીધી. આ પછી આયુષ બદોની અને માર્કસ સ્ટોઈનીસે ટીમ માટે કેટલાક મહત્વના રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ 19મી ઓવરમાં આવેલા માવી તરફથી સતત ત્રણ બોલમાં ત્રણ સિક્સર ફટકાર્યા બાદ આગામી બોલ પર સ્ટોઈનિસ (28) કેપ્ટન શ્રેયસના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. જેસન હોલ્ડરે સતત બે છગ્ગા સાથે શરૂઆત કરી, જેમાં માવીએ એક ઓવરમાં પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા.

સાત વિકેટના નુકસાન પર 176 રન: 20મી ઓવર ફેંક્યા બાદ આવેલા સાઉથીએ હોલ્ડર (13)ને આઉટ કર્યો અને માત્ર 4 ચોગ્ગા આપ્યા. તે જ સમયે, દુષ્મંથા ચમીરા (0) પણ રનઆઉટ થયો હતો, જેના કારણે લખનૌએ 20 ઓવરમાં સાત વિકેટના નુકસાન પર 176 રન બનાવ્યા હતા. બદોની 15 રન બનાવી અણનમ રહ્યો હતો.