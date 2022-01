હૈદરાબાદઃ જે લોકોની આવક સારી છે અને જેઓ તેમના પૈસા બમણા કરવાની ઈચ્છા ધરાવે (Higher returns are possible only with risky investments) છે, પરંતુ સારા વળતર મેળવવા ક્યાં રોકાણ કરવું તેની મૂંઝવણમાં છે. આ ઉપરાંત ભારતીયો સોનામાં રોકાણ (Indians invest in gold) કરવાના પણ ખૂબ જ શોખીન છે અને તેઓ સોનામાં સારા રોકાણની શોધમાં (Indians invest in gold) રહે છે. આ સિવાય દરેક વ્યક્તિ તેમના રોકાણ પર વધુ વળતર મેળવવા માગે છે, પરંતુ કેટલાક તે લક્ષ્યો સુધી પહોંચી શકે છે. જ્યારે અન્ય લોકો જાણવા માગતા હતા કે, તેઓ વધુ આવક મેળવવા માટે કઈ યોજનાઓમાં રોકાણ કરી શકે છે? શું જોખમી રોકાણ સાથે આ શક્ય છે? આવી શંકાઓ સાથે ચાલો જોઈએ કે, તમારી શંકાઓને દૂર કરવા માટે નિષ્ણાત શું કહે છે.

રોકાણકારનો પ્રશ્ન

અરૂણ પૂછે છે કે, હું દર મહિને 10,000 રૂપિયા સુધીનું રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યો છું. જો લઘુતમ વાર્ષિક વળતર 14 ટકાથી વધુ હોય તો કઈ યોજનાઓ પસંદ કરવી જોઈએ? મારે કેટલો સમય રોકાણ કરવું જોઈએ?

સૌથી પહેલા એ જુઓ કે તમે કેટલું જોખમ સહન કરી શકો છો

જોખમી રોકાણોથી જ સારું વળતર શક્ય (Higher returns are possible only with risky investments ) છે. પહેલા તો તમે એ જુઓ કે તમે કેટલું જોખમ સહન કરી શકો છો. ઈક્વિટી આધારિત રોકાણ સાથે કેટલાક કિસ્સાઓમાં વળતર 14 ટકાથી વધુ હોય છે. જોકે, આ ત્યારે જ શક્ય છે. જ્યારે રોકાણ ઓછામાં ઓછા 7-10 વર્ષ સુધી ચાલુ રહે. ભૂલશો નહીં કે, ટૂંકા ગાળામાં વધઘટ વધારે છે. જો તમે સમયાંતરે રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખો છો. તો તમે લાંબા ગાળે 12-15 ટકા વળતરની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તે માટે તમારે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા વૈવિધ્યસભર ઈક્વિટી મ્યૂચ્યૂઅલ ફંડ્સ જોવું જોઈએ તેવી તુમ્મા બલરાજ સલાહ (Tumma Balraj Advice) આપે છે.

હું મારી માતાના નામે સિનિયર સિટિઝન સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં 5 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવા માગુ છું. શું આ વધુ નફાકારક છે? ડેટ મ્યૂચ્યૂઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું અને દર મહિને ચોક્કસ રકમ લેવી વધુ સારું રહેશે? સ્વપ્નાએ સલાહ લીધી હતી.

આ પણ વાંચોઃ Stock Market India: આજે નબળી શરૂઆત સાથે સ્ટોક માર્કેટમાં નવો વળાંક, સેન્સેક્સ 638 પોઈન્ટ તૂટ્યો

સિનિયર સિટિઝન સેવિંગ્સ સ્કિમમાં રોકાણ અંગે

સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ્સ સ્કિમમાં રોકાણ કરીને તમે વાર્ષિક 7.4 ટકા વ્યાજ મેળવી શકો છો. દર ત્રણ મહિને વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે છે. વર્તમાન સંજોગોમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને ડેટ ફંડ્સ વધુ વળતર આપે તેવી શક્યતા નથી. આથી તેને વરિષ્ઠ નાગરિક ખાતામાં જમા કરો. આ યોજના 5 વર્ષ સુધી ચાલુ રહેવી જોઈએ. કલમ 80-C હેઠળ રોકાણ કર કપાતપાત્ર છે. કમાયેલું વ્યાજ કુલ આવક સાથે બતાવવામાં આવે છે અને લાગુ પડતા સ્લેબના આધારે કરપાત્ર છે.

"હું 43 વર્ષનો છું. મારે 75 લાખ રૂપિયાની ટર્મ પોલિસી લેવી છે. શું તે એક જ વીમા કંપની પાસેથી લઈ શકાય? બે કંપનીમાંથી લેવાનો શું ફાયદો છે?" શ્રીકાંતને વિનંતી કરે છે

આ પણ વાંચોઃ Ujala LED Programme: IIM અમદાવાદ અને હાર્વર્ડમાં 'ઉજાલા યોજના'ની સફળતા વિશે શિક્ષા અપાશે

વીમા લેતા વખતે આ ધ્યાન રાખવું

જીવન વીમા પોલિસીનું મૂલ્ય હંમેશા વાર્ષિક આવકના 10-12 ગણું હોવું જોઈએ. વીમો લેતી વખતે તમારી વ્યક્તિગત, સ્વાસ્થ્ય અને નાણાકીય વિગતો સ્પષ્ટપણે જણાવવી જોઈએ. માત્ર સારી ક્લેમ પેમેન્ટ ઈતિહાસ ધરાવતી કંપનીઓ વીમા માટે પસંદ કરવી જોઈએ. જો વીમો એક જ કંપની દ્વારા લેવામાં આવ્યો હોય અને જો કંપની કોઈ પણ સમસ્યાના કારણે વીમાનો દાવો નકારી કાઢે તો અમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તેથી 2 વીમા કંપનીઓ પાસેથી પોલિસી લેવી વધુ સારું છે. જો એક નકારી કાઢે તો અમે બીજી પર આધાર રાખી શકીએ.

હવે ઘણી કંપનીઓ ડિજિટલ 'ગોલ્ડ'ના (Invest in digital gold) નામે સોનામાં રોકાણ કરવાની તક આપી રહી છે! શું આ પસંદ કરવાનું વધુ સારું છે? શું કોઈ જોખમ છે? વેંકટ જાણવા માગતો હતો.

હવે સોનામાં રોકાણ કરવાની ઘણી રીતો છે. ડિજિટલ ગોલ્ડ તેમાંથી (Invest in digital gold) એક છે. તે આકર્ષક લાગે છે. કારણ કે, તમે તેમાં 100 રૂપિયા જેટલી ઓછી રકમનું રોકાણ કરી શકો છો. સોનાના ભાવને આધારે નફો કે નુકસાન કરવું શક્ય છે. કારણ કે, તે સમયાંતરે વધઘટ થાય છે. તુમ્મા બલરાજના (Expert advice on investing in digital gold) મતે, જ્યારે તમે લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરવા માંગતા હો ત્યારે ગોલ્ડ ઈટીએફ અથવા ગોલ્ડ ફંડ્સ પસંદ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.