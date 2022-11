ન્યૂઝ ડેસ્ક: પુરૂષની (International Mens Day 2022) શક્તિ તેના પાત્રમાં હોય છે અને જો કે આપણે ઘણીવાર પુરુષોને સ્ટીરિયોટાઇપ્સ દ્વારા કેદ કરવામાં આવે છે તે વિશે વાત કરતા નથી, તેઓ સ્ટીરિયોટાઇપ્સને તોડવાની અને પુરુષો અને સમાજ, સમુદાય અને તેમના સંબંધિત પરિવારોમાં તેમના યોગદાનની ઉજવણી કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પુરૂષ દિવસ (Information about Men Day this year) દર વર્ષે ઉજવવામાં આવે છે. તે દિવસ પણ છે જ્યારે પુરુષોની સુખાકારી અને આરોગ્ય વિશે જાગૃતિ આવે છે અને તેઓ તેમના કાર્યો માટે ઉજવવામાં આવે છે.

ક્યારે ઉજવાશે: સકારાત્મક તફાવત લાવી પુરુષોના કલ્યાણ તરફના પ્રયત્નો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા અને પુરુષો જે સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે તેની જાગૃતિ વધારીને દર વર્ષે (When will Men's Day be celebrated this year) 19 નવેમ્બરે વિશ્વભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પુરૂષ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

ઇતિહાસ: આંતરરાષ્ટ્રીય પુરૂષ દિવસ (History of Men Day) 1999 માં તેમના પિતાની જન્મજયંતિની યાદમાં, ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝની યુનિવર્સિટીના ઇતિહાસના પ્રોફેસર ડૉ. જેરોમ તેલુકસિંઘ દ્વારા પ્રથમ વખત ઉજવવામાં આવ્યો હતો. તેમણે વધુમાં દરેકને આ દિવસનો ઉપયોગ પુરુષો અને છોકરાઓની ચિંતા કરતા મુદ્દાઓ લાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યો.

આ દિવસને ફરી જીવંત કરવામાં આવ્યો: જો કે, થોમસ ઓસ્ટર દ્વારા 1992 માં આંતરરાષ્ટ્રીય પુરૂષ દિવસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. તેની કલ્પના એક વર્ષ અગાઉ થઈ હતી. 1999માં ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝની યુનિવર્સિટીના ઈતિહાસના લેક્ચરર ડૉ. જેરોમ તેલુકસિંઘ દ્વારા તેના મહત્વને કારણે આ દિવસને ફરી જીવંત કરવામાં આવ્યો. ડૉ. તેલુકસિંઘે તેમના પિતાના જન્મદિવસને ચિહ્નિત કરવા અને તે જ તારીખે, એક દાયકા અગાઉ (1989) ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોની સોકર ટીમે સોકર વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે દેશને કેવી રીતે સંગઠિત કર્યો હતો તેની ઉજવણી કરવા માટે 19 નવેમ્બરે આંતરરાષ્ટ્રીય પુરૂષ દિવસનું આયોજન કરવાનું પસંદ કર્યું.

મહત્વ અને ઉજવણી: આ દિવસ (Significance and Celebration of Men Day) પુરૂષોની સુખાકારી અને આરોગ્ય, તેમના જાતીય સંઘર્ષો અને તેઓને આધીન થતી સામાજિક સ્થિતિ વિશે વાત કરવા માટે સમર્પિત છે. આ તે દિવસ પણ છે જ્યારે તેમની સાથે થતા ભેદભાવ વિશે વાત કરવામાં આવે છે અને વધુ સારા લિંગ સંબંધો બનાવવાનું વચન આપવામાં આવે છે. આ દિવસનો અંતિમ ઉદ્દેશ્ય મૂળભૂત માનવતાવાદી મૂલ્યો અને પુરુષો પ્રત્યે જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.