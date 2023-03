અમદાવાદ: ખુશ રહેવું એ સારા જીવનની જરૂરિયાત છે. પરંતુ ઘણી વખત વિવિધ સંજોગોના કારણે લોકોના જીવનમાં ખુશીઓનું સ્તર ઘટવા લાગે છે. સારા જીવન અને સ્વસ્થ સમાજ માટે ખુશ રહેવાની જરૂરિયાતને ઓળખીને, ઘણા દેશો આ ક્ષેત્રમાં મોટા પાયે કાર્યક્રમો ચલાવી રહ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે, ભૂટાન ભલે નાનો દેશ હોય, પરંતુ તે તેના ગ્રોસ નેશનલ હેપીનેસ પ્રોગ્રામને કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે. કારણ કે આ દેશ તેના જીડીપી એટલે કે ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટને બદલે ગ્રોસ નેશનલ હેપીનેસ પર ભાર મૂકે છે. આ દેશમાં પૈસા કરતાં સુખને વધુ મહત્વ આપવામાં આવે છે.

કયા કારણોસર લોકો સુખી જીવન જીવી શકતા નથી: સારા જીવન માટે તે ખૂબ જ જરૂરી છે કે, આપણે ખુશ રહેવું જોઈએ. ડૉક્ટરો અને નિષ્ણાતો માને છે કે ખુશ રહેવાથી આપણું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જ સુધરે છે, પરંતુ જીવનમાં આનંદ અને સંતોષ પણ આવે છે. પરંતુ ઘણી વખત લોકો બીમારી, આર્થિક સ્થિતિ, તણાવ અથવા પારિવારિક સમસ્યાઓ સહિતના ઘણા કારણોસર સુખી જીવન જીવી શકતા નથી.

ક્યારે આ દિવસ ઉજવવાનું નક્કી કર્યુ: ઈન્ટરનેશનલ ડે ઓફ હેપીનેસનો પરિચય: ઈન્ટરનેશનલ ડે ઓફ હેપીનેસ દર વર્ષે 20 માર્ચે ઉજવવામાં આવે છે. યુનાઈટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલીની જનરલ એસેમ્બલીએ 12 જુલાઈ 2012 ના રોજ ઠરાવ 66/281 પસાર કર્યો ત્યારથી દર વર્ષે 20 માર્ચને 'આંતરરાષ્ટ્રીય સુખ દિવસ' અથવા 'આંતરરાષ્ટ્રીય સુખ દિવસ' તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

ઉજવણીનો મુખ્ય હેતુ : ઈન્ટરનેશનલ હેપીનેસ ડેની ઉજવણીનો મુખ્ય હેતુ માત્ર બીજાને ખુશી આપવા માટે જ નહીં, પણ આપણી પોતાની ખુશી માટે પણ પ્રયત્નો કરવા માટે પ્રેરિત કરવાનો છે. આ દિવસે, વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા, લોકોને ખુશ રહેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે, અન્ય લોકોમાં ખુશી ફેલાવે છે, તેમને મદદ કરે છે અને તેમને મદદ કરવા માટે અન્યનો આભાર માને છે, ઉપરાંત અઠવાડિયાના સાત દિવસો તરીકે ખુશ રહેવાની સાત રીતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ સાત માર્ગો છે;

માઇન્ડફુલ સોમવાર

કૃતજ્ઞતા મંગળવાર

સુખાકારી બુધવાર

વિચારશીલ ગુરુવાર

શુક્રવારના નામે સ્વતંત્રતા (ફ્રાઈડે ફ્રીડમ)

સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ માટે શનિવારે સામાજિક

ભાવપૂર્ણ રવિવાર

આ વર્ષની થીમ: અઠવાડિયાના દિવસોને આ રીતે ઉજવવાનું કારણ એ છે કે, લોકો આ આદતોને પોતાના વર્તનમાં લાવે છે, જેથી તેઓ શાંત ચિત્તે સુખી જીવન જીવી શકે.આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને અને કોરોના રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વર્ષ 'Be Mindful, Be Grateful, Be Kind' થીમ સાથે ઈન્ટરનેશનલ ડે ઓફ હેપીનેસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ઈન્ટરનેશનલ હેપીનેસ ડે નિમિત્તે યુએન ઈન્ટરનેશનલ હેપીનેસ ડેના સ્થાપક જેઈમ ઈલેને આ વર્ષની થીમ પાછળ છુપાયેલી લાગણીઓ વિશે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે જો આપણે સૌ પ્રત્યે દયાનો અભિગમ રાખશું તો દરેક વ્યક્તિ આપણી સાથે ખુશ રહેશે, અને આપણે પણ ખુશ રહીશું. રહીશું ખાસ કરીને કોરોનાના કારણે સર્જાયેલા સંજોગોમાં આપણે જીવનમાં ધીરજ રાખીએ, શાંત રહેવું ખૂબ જ જરૂરી બની ગયું છે.

કેવી રીતે ખુશ રહેવું: ખુશ રહેવું એ મુશ્કેલ કામ નથી. પરંતુ ઝડપથી દોડતી જીંદગી અને તેમાં આવતા ઉતાર-ચઢાવને કારણે આપણે નાની નાની બાબતો પર ધ્યાન આપવાનું ભૂલી જઈએ છીએ જે આપણને ખુશ કરે છે. ખુશ રહેવા માટે, જીવનના દરેક પાસાને અપનાવવું જરૂરી છે અને હંમેશા ખુશ રહેવા માટે પોતાને પ્રોત્સાહિત કરો. નિષ્ણાતોના મતે હંમેશા ખુશ રહેવા માટે નીચેની બાબતો અને આદતો અપનાવવી જરૂરી છે.