આંધ્રપ્રદેશ: માછલીપટ્ટનમમાં એક છોકરાની મૃતદેહને બાઇક પર લઇ જવાની ઘટનાએ (The incident of carrying the dead body on a bike) વહીવટીતંત્રની કામગીરી પર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન લગાવી દીધું છે. મૃતકના કાકા મૃતદેહને બાઇક પર લઇ જતા રડી પડ્યા હતા અને દ્રશ્ય આઘાતજનક હતું. કૃષ્ણા જિલ્લાની ગુદુર જિલ્લા પરિષદ હાઈસ્કૂલમાં ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતો નવીન રવિવારે મંગિનપુડી બીચ પર ગયો હતો.

મૃતદેહને બાઇક પર લઈ ગયા: તે દરિયામાં તરતો હતો અને આ દરમિયાન તે ડુબી ગયો હતો. મૃતકના કાકાએ જણાવ્યું કે નવીનનો મૃતદેહ પેડાપટ્ટનમમાં કિનારેથી મળી આવ્યો હતો અને તેને બાઇક દ્વારા મૃતદેહ શબઘરમાં લઈ જવામાં આવ્યો (The dead body was taken to the mortuary on a bike)હતો. તેઓએ કહ્યું કે તેઓ મૃતદેહને બાઇક પર લઈ ગયા કારણ કે અધિકારીઓએ મૃતદેહને બીચ પરથી લઈ જવાનો જવાબ આપ્યો ન હતો.