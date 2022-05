નવી દિલ્હી/કોલકત્તા: દેશભરના લગભગ 35 હજાર સ્ટેશન માસ્ટર 31 મેના રોજ સામૂહિક રજા પર (Station Master Public leave) રહેશે. જેના કારણે દેશભરની રેલ સેવા પ્રભાવિત થઈ શકે છે અને રેલના પૈડા થંભી શકે (Notice sent by 35 thousand station masters) છે. વાસ્તવમાં, રેલવેની ઉદાસીનતાને કારણે, દેશભરના લગભગ 35,000 સ્ટેશન માસ્ટરોએ તેમના વતી રેલવે બોર્ડને નોટિસ મોકલી (35 thousand station masters sent notice) છે. જેમાં સ્ટેશન માસ્ટરોએ 31 મેના રોજ સામૂહિક રજા પર જવાની જાહેરાત કરી છે. આ સ્ટેશન માસ્તરો ઈચ્છે છે કે તેમની કેડરમાં ખાલી પડેલી જગ્યાઓ જલ્દીથી ભરવામાં (recruitment in railway) આવે.

સ્ટેશન માસ્ટરોના આ નિર્ણયથી રેલ સેવા પ્રભાવિત, શું 31મી મેના રોજ રેલના થંભી જશે પૈડા?

આ પણ વાંચો: આઝાદીના 75 વર્ષ 2 ભાઈઓનું થયું મિલન ને પછી થયું એવું....

6 હજારથી વધુ સ્ટેશન માસ્ટરની અછત: હાલમાં સ્ટેશન માસ્તરોને રોજના 8 કલાકને બદલે 12 કલાક કામ કરવું (station master vacancies) પડે છે. ઓલ ઈન્ડિયા સ્ટેશન માસ્ટર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ ધનંજય ચંદ્રાત્રેના જણાવ્યા અનુસાર, હવે તેમની પાસે સામૂહિક રજા પર જવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી. તેમણે કહ્યું કે, હાલમાં સમગ્ર દેશમાં 6 હજારથી વધુ સ્ટેશન માસ્ટરની અછત છે અને રેલવે પ્રશાસન આ પોસ્ટ પર કોઈ ભરતી નથી કરી રહ્યું. જેના કારણે હાલમાં દેશના અડધાથી વધુ સ્ટેશનો પર માત્ર બે જ સ્ટેશન માસ્ટરની પોસ્ટ (Demand for recruitment in Railways) છે.

રેલવે પ્રશાસને તેમની માંગણીઓ ન સ્વીકારી : સ્ટેશન માસ્તરોની આઠ કલાકની શિફ્ટ હોવા છતાં સ્ટાફની અછતને કારણે બધા દરરોજ 12 કલાકની શિફ્ટ કરી રહ્યા છે. જે દિવસે સ્ટેશન માસ્તરને સાપ્તાહિક રજા હોય તે દિવસે કર્મચારીને બીજા સ્ટેશનેથી બોલાવવા પડે છે. આવી સ્થિતિમાં જો કોઈ (station masters to go for mass leave) સ્ટાફની તબિયત બગડે કે, તેમના ઘરમાં કોઈ ઈમરજન્સી હોય તો સમસ્યા વધુ વધી જાય છે. પ્રમુખ ધનંજય ચંદ્રાત્રેના જણાવ્યા અનુસાર, સ્ટેશન માસ્ટર એસોસિએશન (ESMA)એ આ નિર્ણય અચાનક નથી લીધો, આ નિર્ણય લાંબા સંઘર્ષ બાદ લેવામાં આવ્યો છે. તે પણ ત્યારે જ્યારે રેલવે પ્રશાસને તેમની માંગણીઓ સ્વીકારી ન હતી. અગાઉ, ESMA અધિકારીઓએ પણ રેલ્વે બોર્ડના અધિકારીઓને ઈ-મેઈલ મોકલીને વિરોધ દર્શાવ્યો હતો અને અનેક પ્રતીકાત્મક વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા હતા જે દરમિયાન ટ્રેનોના સંચાલનને કોઈ અસર થઈ ન હતી.

દેશભરના સ્ટેશન માસ્ટરોનો વિરોધ: બીજા તબક્કામાં, 15 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ નાઇટ ડ્યુટી શિફ્ટમાં સ્ટેશન પર મીણબત્તીઓ પ્રગટાવીને દેશભરના સ્ટેશન માસ્ટરોએ વિરોધ કર્યો. વિરોધનો ત્રીજો તબક્કો 20 ઓક્ટોબરથી 26 ઓક્ટોબર 2020 સુધી એક સપ્તાહ સુધી ચાલ્યો હતો. તે દરમિયાન સ્ટેશન માસ્તરોએ કાળો બેજ લગાવીને ટ્રેનો ચલાવી હતી. ચોથા તબક્કામાં, તમામ સ્ટેશન માસ્તરો 31 ઓક્ટોબર 2020 ના રોજ એક દિવસીય ભૂખ હડતાળ પર હતા. પાંચમા તબક્કામાં દરેક વિભાગીય મુખ્ય ક્વાર્ટરની સામે પ્રદર્શન કર્યું. છઠ્ઠા તબક્કામાં તમામ સંસદીય ક્ષેત્રોના જનપ્રતિનિધિઓ અને રેલવે પ્રધાનને મેમોરેન્ડમ આપવામાં આવ્યું હતું. સાતમા તબક્કામાં તેઓ રેલ્વે રાજ્યપ્રધાનને મળ્યા અને સમસ્યાઓથી વાકેફ કર્યા. તેમ છતાં સ્ટેશન માસ્તરોની તમામ માંગણીઓ હજુ પેન્ડીંગ છે. જે બાદ સ્ટેશન માસ્ટરોએ હડતાળ પર જવાનો નિર્ણય લીધો છે.

આ પણ વાંચો: પાકિસ્તાનમાં ઈમરાનની 'આઝાદી માર્ચ' બની હિંસક, પોલીસે ટીયર ગેસના શેલ છોડ્યા

હડતાળ પર જવાનો નિર્ણય: જે માંગણીઓ સ્ટેશન માસ્તરોએ રેલવે બોર્ડના સીઈઓને મોકલી આપી છે. તદનુસાર, રેલવેમાં તમામ ખાલી જગ્યાઓ જલ્દીથી ભરવામાં આવે. તમામ રેલ્વે કર્મચારીઓને કોઈપણ મર્યાદા વિના નાઈટ ડ્યુટી ભથ્થું પુનઃસ્થાપિત કરવું જોઈએ. સ્ટેશન માસ્ટર્સની કેડરમાં, MACP નો લાભ 16.02.2018 ના બદલે 01.01.2016 થી પૂરો પાડવો જોઈએ. સુધારેલા હોદ્દાઓ સાથે કેડરનું પુનર્ગઠન. સ્ટેશન માસ્તરોને ટ્રેનોને સુરક્ષિત અને સમયસર ચલાવવામાં તેમના યોગદાન માટે સુરક્ષા અને તણાવ ભથ્થું આપવું જોઈએ. રેલવેનું ખાનગીકરણ અને કોર્પોરેટાઈઝેશન બંધ કરવું જોઈએ. તેમજ નવી પેન્શન યોજના બંધ કરીને જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવી જોઈએ.