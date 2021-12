જોહાનિસબર્ગ: ભારતીય મૂળના નારંદ્રન જોડી કોલ્લાપન (Indian Orign Judge Narendran 'Jodi' Kolapen)ને દક્ષિણ આફ્રિકાની સર્વોચ્ચ ન્યાયિક બેંચ (south africa supreme judicial bench) - બંધારણીય અદાલતમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ સિરિલ રામાફોસા (south african president cyril ramaphosa)એ શુક્રવારે 64 વર્ષીય કોલ્લાપન અને રામમાકા સ્ટીવન મેથોપોની નિમણૂંકની જાહેરાત કરી હતી. જાહેર ઇન્ટરવ્યુની લાંબી પ્રક્રિયા બાદ તેમને બંધારણીય બેંચમાં શામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

અગાઉ 2 વખત ઇન્ટરવ્યૂમાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા

આ બેન્ચમાં 2 ખાલી જગ્યાઓ માટે આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં કોલ્લાપન અને માથોપો સહિત 5 ઉમેદવારોના નામની ભલામણ રામાફોસાને કરવામાં આવી હતી. કોલ્લાપન અને માથોપો 1 જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ સત્તા સંભાળશે. બંધારણ બેંચમાં નિમણૂક માટે કોલ્લાપનનો અગાઉ 2 વાર ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે જ સંસ્થાના કાર્યકારી ન્યાયાધીશ તરીકે 2 વખત સેવા આપવા છતાં તેઓ નિષ્ફળ ગયા હતા.

1982માં કાયદાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી હતી

રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે, કોલ્લાપન અને માથોપોની કાનૂની વ્યવસાય અને ન્યાયતંત્ર (legal profession and the judiciary of south africa)માં શાનદાર કારકિર્દી છે. કોલ્લાપને 1982માં કાયદાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી હતી. તેમણે 1997માં દક્ષિણ આફ્રિકાના માનવ અધિકાર પંચના કમિશ્નર (the south african human rights commission)નું પદ સંભાળ્યું અને 2002થી 2009 સુધી 7 વર્ષ સુધી કમિશનના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી. એપ્રિલ 2016માં દક્ષિણ આફ્રિકાના કાયદા સુધારણા આયોગ (south african law reform commission 2016)ના અધ્યક્ષ તરીકે તેમની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો: Union Minister Blackmailing Case 2021 : ઈન્ટરનેટ કોલિંગ દ્વારા કેન્દ્રીયપ્રધાનનું બ્લેકમેઇલિંગ થયું, આરોપીઓ પકડાયાં

આ પણ વાંચો: Tribute to Atal Bihari Vajpayee 2021: રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદ, PM Modi સહિતના મહાનુભાવોએ અર્પણ કરી પુષ્પાંજલિ