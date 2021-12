રાષ્ટ્રપતિએ લીધી સલામી, સેનાના 319 બહાદુર અધિકારીઓ મળ્યા

CDS જનરલ બિપિન રાવત IMAની પરેડમાં ભાગ લેવાના હતા

પાસિંગ આઉટ પરેડમાં ત્રણ બેન્ડે ભાગ લીધો હતો

દેહરાદૂનઃ આજે ઈન્ડિયન મિલિટરી એકેડમી દેહરાદૂનમાંથી(Indian Military Academy Dehradun) દેશ-વિદેશના 387 જેન્ટલમેન કેડેટ્સ પાસ આઉટ(IMA Passing Out Parade) થઈને લશ્કરી અધિકારી બન્યા છે. પાસિંગ આઉટ પરેડ બાદ 319 ભારતીય કેડેટ્સ ભારતીય સેનામાં ઓફિસર તરીકે જોડાયા હતા. 8 સાથી દેશોના 68 જેન્ટલમેન કેડેટ્સ પાસ આઉટ થઈને તેમના દેશમાં લશ્કરી અધિકારીઓ તરીકે જોડાશે.

અનમોલ ગુરુંગને તલવાર ઓફ ઓનર

રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે IMAની પાસિંગ આઉટ પરેડમાં સમીક્ષા અધિકારી તરીકે સલામી(President salutes IMA Passing Out Parade) લીધી હતી. પાસિંગ આઉટ પરેડમાં અનમોલ ગુરુંગને સ્વોર્ડ ઓફ ઓનર(Sword of Honor to Anmol Gurung) આપવામાં આવ્યું હતું. સિલ્વર મેડલ તુષાર સપરા અને બ્રોન્ઝ મેડલ આયુષ રંજનને મળ્યો હતો. ઈન્ડિયન મિલિટરી એકેડમીની પાસિંગ આઉટ પરેડ(Passing out parade of Indian Military Academy) ખૂબ જ સરળ રીતે સંપન્ન થઈ હતી. રાષ્ટ્રપતિ ઉપરાંત, CDS જનરલ બિપિન રાવત(CDS General Bipin Rawat) પણ IMAની પાસિંગ આઉટ પરેડમાં ભાગ લેવાના હતા, પરંતુ બુધવારે તમિલનાડુમાં હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં તેમનું મૃત્યુ થયું હતું.

ઉત્તરાખંડ અને યુપીના મોસ્ટ જેન્ટલમેન કેડેટ્સ

આ વખતે પાસિંગ આઉટ પરેડમાં સૌથી વધુ ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ મૂળના કેડેટ્સ પાસ આઉટ થયા હતા. ઉત્તર પ્રદેશમાંથી 45 અને ઉત્તરાખંડમાંથી 43 કેડેટ્સ પાસ આઉટ થયા છે. આ સાથે હરિયાણામાંથી 34, બિહારમાંથી 26, રાજસ્થાનમાંથી 23 અને પંજાબમાંથી 22 પાસઆઉટ થયા છે. 8 સાથી દેશોના 68 જેન્ટલમેન કેડેટ્સ પાસ આઉટ થયા અને તેમના દેશમાં લશ્કરી અધિકારીઓ તરીકે જોડાયા.

ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની જીતના 50 વર્ષ પૂર્ણ

1971ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની જીતના 50 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસર પર આ વખતે IMA પરેડને યાદગાર બનાવવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તમિલનાડુમાં એક હેલિકોપ્ટર અકસ્માતમાં ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) જનરલ બિપિન રાવત, તેમની પત્ની મધુલિકા રાવત અને 11 અધિકારીઓ અને જવાનોના મૃત્યુથી વાતાવરણ અચાનક બદલાઈ ગયું. આવી સ્થિતિમાં દેશને સૈન્ય અધિકારીઓ આપતી IMAમાં આ વખતે POP(passing out parade) અને પીપિંગ સેરેમની યોજાઈ હતી, પરંતુ ઉજવણી કરવામાં આવી ન હતી.

રાજ્યપાલ ગુરમીત સિંહ અને CM ધામી પણ પહોંચ્યા હતા

આ વખતે ઉત્તરાખંડના રાજ્યપાલ ગુરમીત સિંહ અને મુખ્યપ્રધાન પુષ્કર સિંહ ધામી પણ IMAની પાસિંગ આઉટ પરેડમાં ભાગ લેવા પહોંચ્યા હતા. IMAમાં ઉત્તરાખંડના DGP અશોક કુમાર પણ તેમના પરિવાર સાથે હાજર હતા.

પરેડમાં ત્રણ બેન્ડે ભાગ લીધો હતો

પાસિંગ આઉટ પરેડમાં ત્રણ બેન્ડ સામેલ થયા હતા. ઈન્ડિયન મિલિટ્રી બેન્ડ દેહરાદૂન, બંગાળ એન્જિનિયર બેન્ડ અને ગઢવાલ રાઈફલ બેન્ડ પરેડના ઉત્સાહમાં વધારો કરી રહ્યા હતા. બેન્ડની ધૂન પર પરેડ માર્ચ શરૂ થઈ. પરેડ માર્ચમાં વિજય ભારત ધૂને ત્યાં હાજર લોકોને આકર્ષિત કર્યા હતા.

