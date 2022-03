નવી દિલ્હી: યુએસ એરફોર્સમાં ભારતીય (Darshan Shah US airforce) વ્યક્તિને યુનિફોર્મમાં તિલક કરવાની મંજૂરી (Indian man in US Air Force) આપવામાં આવી છે. એફઈ વોરેન એરફોર્સ બેઝ (FE Warren Air Force Base), વ્યોમિંગ ખાતે તૈનાત યુએસ એરફોર્સમાં એરમેન દર્શન શાહને યુનિફોર્મમાં હોય ત્યારે તિલક ચાંદલો કરવાની ધાર્મિક સ્વતંત્રતા (allowed to wear Tilak while in uniform) આપવામાં આવી છે.

વિશ્વભરમાંથી સમર્થન મળ્યું: શાહે ધાર્મિક છૂટછાટ માટે ઓનલાઈન ગ્રૂપ ચેટ્સ ફેલાવવાનું શરૂ કર્યું, તેમને વિશ્વભરમાંથી (Tilak allowed in USA air force) સમર્થન મળ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયામાં તેમના એક પિતરાઈ ભાઈએ અલગ-અલગ જગ્યાએથી અન્ય લોકો સાથે તેમનો ઉત્સાહ વ્યક્ત કરવા માટે તેમનો સંપર્ક કર્યો. 22 ફેબ્રુઆરી, 2022 એ પ્રથમ દિવસ હતો જ્યારે તેમને ગણવેશમાં તિલક ચાંદલો પહેરવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા હતા.

ખુશ છે કે એરફોર્સમાં આવું કંઈક થયું છે: દર્શન શાહે કહ્યું, "ટેક્સાસ, કેલિફોર્નિયા, ન્યુ જર્સી અને ન્યૂયોર્કના મારા મિત્રો મને અને મારા માતા-પિતાને સંદેશો મોકલી રહ્યા છે કે, તેઓ ખૂબ જ ખુશ છે કે એરફોર્સમાં આવું કંઈક થયું છે." "તે કંઈક નવું છે. આ કંઈક એવું છે, જેના વિશે તેઓએ ક્યારેય સાંભળ્યું નથી અથવા તેના વિશે વિચાર્યું પણ નથી, પરંતુ તે થયું." શાહના સંપ્રદાયના પ્રાથમિક નેતા, ગુરૂહરિ મહંત સ્વામી મહારાજે, ઘણા હિન્દુ સંતોએ શાહની અડગતા વિશે તેમનો સંપર્ક કર્યા પછી, ભારતમાંથી મુક્તિ અંગે ચર્ચા કરવા માટે એક ફોન કૉલ શેર કર્યો.

ધાર્મિક આવાસને મંજૂરી: શાહે કહ્યું કે, "મેં જે કર્યું તે પહેલાં ક્યારેય જોયું ન હતું, અને તેણે મને આશીર્વાદ આપ્યા." શાહને માઈટી નાઈન્ટીમાં તેના સાથીદારોનો પણ ઘણો સહયોગ મળી રહ્યો છે. "દરરોજ કામ કરવા માટે તિલક ચાંદલો કરવો એ અદ્ભુત છે, એક શબ્દમાં કહીએ તો." "મારા કાર્યસ્થળની આસપાસના લોકો મને હેન્ડશેક, હાઇ-ફાઇવ્સ અને અભિનંદન આપી રહ્યા છે, કારણ કે તેઓ જાણે છે કે, આ ધાર્મિક આવાસને મંજૂરી અપાવવા માટે મેં કેટલી મહેનત કરી છે."

બંને મુખ્ય ઓળખને જોડવાની ક્ષમતા: શાહની તેમની બંને મુખ્ય ઓળખને જોડવાની ક્ષમતા તેમને રાહત અને ગર્વ અનુભવવા દે છે, કારણ કે માફી માટેની તેમની લડાઈ મૂળભૂત લશ્કરી તાલીમમાં પરત ફરે છે. જ્યારે BMT ખાતે, શાહને મુક્તિ માટે ટેક સ્કૂલ સુધી રાહ જોવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં તેમને તેમના પ્રથમ ડ્યુટી સ્ટેશન પર પહોંચે ત્યાં સુધી રાહ જોવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. શાહે કહ્યું, "મેં એરફોર્સનો સભ્ય હોવાના કારણે યુનિફોર્મ પહેર્યો હતો, જે મારી મુખ્ય ઓળખમાંની એક છે, પણ મેં મારો તિલક ચાંદલો પણ કર્યો હતો."

ધાર્મિક સ્વતંત્રતા જાહેરમાં વ્યક્ત કરવાની સ્વતંત્રતા: "હું જે છું તે છું. તિલક કરવું એ મારા માટે ખાસ છે. જીવનમાં મુશ્કેલીઓ અને મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થવાની આ મારી રીત છે. તે મને માર્ગદર્શન આપે છે. તેણે મને મહાન મિત્રો અને આ દુનિયામાં હું કોણ છું તેની સર્વગ્રાહી સમજ આપી." શાહ આભારી છે કે, તે એવા દેશમાં રહે છે, જ્યાં તેને યુનિફોર્મમાં અને બહાર તેની ધાર્મિક સ્વતંત્રતા જાહેરમાં વ્યક્ત કરવાની સ્વતંત્રતા છે.

હું જે છું તે જ રહીશ: શાહે કહ્યું, "અમે એવા દેશમાં રહીએ છીએ જ્યાં અમને પ્રેક્ટિસ કરવાની છૂટ છે અને અમે જે જોઈએ છે તેમાં માનીએ છીએ." "તે જ તેને આટલો મહાન દેશ બનાવે છે. અમે જે અનુસરીએ છીએ અથવા માનીએ છીએ તેના માટે અમને સતાવણી કરવામાં આવતી નથી. જો તે પ્રથમ સુધારો ન હોત, તો હું તે બિલકુલ કરી શક્યો ન હોત. " હું જે છું તે જ રહીશ, ભલે હું લશ્કરી સભ્ય કે નાગરિક હોઉં."