ભારતીય માછીમારો પાકિસ્તાનથી પરત ફર્યા

પાકિસ્તાની જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ રાહતનો શ્વાસ લીધો

છ મહિનાની સજા થઈ હતી પરંતુ તેમને ચાર વર્ષ જેલમાં વિતાવવા પડ્યા

અમૃતસર:પાકિસ્તાની જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ ભારતીય માછીમારોએ (Indian Fisherman return from Pakistan) રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. આ ચાર વર્ષની દરેક ક્ષણને તેમના પરિવારથી દૂર યાદ કરી રહ્યા છે. ભારતના ગુજરાતના આ માછીમારોને છ મહિનાની સજા થઈ હતી પરંતુ તેમને ચાર વર્ષ જેલમાં વિતાવવા પડ્યા હતા. તે જણાવે છે કે, અમારી બોટ પાણીમાં ખરાબ થઈ હતી તેથી અમે ત્યાં ફસાઈ ગયા અને પાકિસ્તાની પોલીસે અમને પકડી લીધા હતા. અમને છ મહિનાની જેલની (Sentence of six months) સજા થઈ હતી.

આ દુઃખ તેઓ શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકતા નથી

તેમણે કહ્યું કે, ભારતની જેલોમાં રહેલા પાકિસ્તાની કેદીઓને મુક્ત ન થવાને કારણે તેઓ પણ મુક્ત નથી થઈ રહ્યા અને છ મહિનાને બદલે તેમને ચાર વર્ષ પાકિસ્તાનની જેલમાં વિતાવવા પડ્યા, આ દુઃખ તેમના માટે ઘણું છે, તેઓ તેને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકતા નથી.

કેદીઓ જેલમાં હસ્તકળા પણ શીખ્યા

કેદીઓ કહે છે કે, તેઓ જેલમાં હસ્તકળા પણ શીખ્યા હતા અને ઘણી વસ્તુઓ બનાવી હતી. જે તેઓ સંભારણું તરીકે પરત લાવ્યા હતા અને જેમાંથી કેટલીક તેઓએ પાકિસ્તાનની જેલમાં (Pakistan's prison) વેચી હતી. તેઓ કહે છે કે તેમને 6 મહિનાની સજા (Sentence of six months) થઈ હતી. પરંતુ પાકિસ્તાનની જેલમાં ચાર વર્ષ પસાર કરવા પડ્યા હતા. મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, અમારા અધિકારીઓએ આજે ​​અમને અટારી વાઘા બોર્ડર પર પાકિસ્તાનથી મુક્ત કરાયેલા 20 જેટલા માછીમારોને એકત્રિત કરવા મોકલ્યા હતા અને તેમને આજે રાત્રે અમૃતસર અને ગુજરાત લઈ જવામાં આવશે.