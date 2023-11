સંયુક્ત રાષ્ટ્ર: ભારતે સંઘર્ષગ્રસ્ત પેલેસ્ટાઇનમાં ઇઝરાયેલી વસાહતોને પાછી ખેંચી લેવા માટે બોલાવતા યુએનના ડ્રાફ્ટ ઠરાવની તરફેણમાં મતદાન કર્યું છે. યુએન ડ્રાફ્ટ ઠરાવની તરફેણમાં 145 થી વધુ દેશોએ મતદાન કર્યું. જેમાં 'પૂર્વ જેરુસલેમ અને કબજા હેઠળના સીરિયન ગોલાન સહિતના કબજા હેઠળના પેલેસ્ટિનિયન પ્રદેશોમાં' વિવિધ પ્રકારની વસાહતોની નિંદા કરવામાં આવી હતી. India against Israeli settlements in Palestine, India votes against Israel at UN, Israeli settlements in Palestine