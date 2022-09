વોશિંગ્ટન: વિદેશ પ્રધાન એસ જયશંકરે (Minister of External Affairs of India S Jaishankar) બુધવારે એક પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન કહ્યું કે, ભારત-અમેરિકા સંબંધો (India US relations) આજે બાકીના વિશ્વને અસર કરે છે. એવા ઘણા દેશો છે જે ભારત-યુએસ સંબંધોને વ્યક્તિગત અને દ્વિપક્ષીય રીતે જુએ છે. જયશંકરે કહ્યું કે, મને લાગે છે કે આજે આપણા સંબંધો બાકીના વિશ્વને અસર કરે છે. એવા ઘણા દેશો છે જે વ્યક્તિગત અને દ્વિપક્ષીય બંને રીતે, કેટલાક સારા ભાગ માટે અમારી તરફ જુએ છે. જેના માટે તેઓ ઉકેલની આશા રાખે છે. જેને દુનિયા અનેક રીતે શોધી રહી છે.

ભારત અને અમેરિકાની કેટલીક વખત અલગ-અલગ પ્રાથમિકતાઓ રહી છે : બંને દેશો વચ્ચેની દ્વિપક્ષીય પરામર્શને નક્કર, સકારાત્મક અને ફળદાયી ગણાવતાં જયશંકરે રેખાંકિત કર્યું કે મુલાકાત ખૂબ જ આરામદાયક હતી. તેમણે કહ્યું કે, અમેરિકામાં પ્રધાનઓ સાથે તેમની ઘણી સારી વાતચીત થઈ. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, દ્વિપક્ષીય સંવાદની તૈયારી મોટા વૈશ્વિક પડકારોના બહાને કરવામાં આવી હતી. ભારત અને અમેરિકાની કેટલીક વખત અલગ-અલગ પ્રાથમિકતાઓ રહી છે. એટલા માટે આ વાતચીત જરૂરી હતી.

વિદેશ પ્રધાનએ રેખાંકિત કર્યું : વિદેશ પ્રધાન જયશંકરે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કહ્યું કે, આ વાતચીત મોટા વૈશ્વિક પડકારોના સંદર્ભમાં છે. જે ખૂબ જ વ્યાપક, નક્કર, હકારાત્મક અને ફળદાયી હતી. અમે એકબીજાને કહ્યું કે, અમે વર્તમાન પડકારોને કેવી રીતે જોયા. તેમણે કહ્યું કે, ભારતનો પક્ષ રજૂ કરતી વખતે અમે સ્પષ્ટ કર્યું કે, ઘણા મુદ્દાઓ પર અમારી પ્રાથમિકતાઓ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. વોશિંગ્ટનની મુલાકાતને અનુકૂળ ગણાવતા, વિદેશ પ્રધાનએ રેખાંકિત કર્યું કે, બંને દેશો દરેક મુદ્દાના દરેક પાસાઓ પર સંપૂર્ણ સંમત ન હોવા છતાં એકબીજા માટે જગ્યા કેવી રીતે બનાવવી અને કેવી રીતે સાથે રહેવું તે સમજે છે.

ટ્વિટર પર વિદેશ પ્રધાન જયશંકરે શું લખ્યું : વિદેશ પ્રધાન જયશંકરે કહ્યું કે, આજે સંબંધનો સારો ભાગ એ છે કે, આપણે સમજીએ છીએ કે આપણે એકબીજા માટે જગ્યા બનાવવી પડશે અને આપણે દરેક મુદ્દાના દરેક પાસાઓ પર સંપૂર્ણ રીતે સહમત ન હોઈએ તો પણ આપણે એકબીજા સાથે કામ કરી શકીએ છીએ. આ સિવાય વિદેશ પ્રધાનએ યુએસ કોંગ્રેસ સાથે પણ વાતચીત કરી હતી અને બંને પક્ષોએ સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગના ક્ષેત્રમાં ભારતમાં બિઝનેસ કરવાની સરળતા પર સારી ચર્ચા કરી હતી. ટ્વિટર પર વિદેશ પ્રધાન જયશંકરે લખ્યું કે, યુએસ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ સભ્યો સાથેની મુલાકાત પ્રશંસનીય હતી. જેઓ અમારી ભાગીદારીને મજબૂત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. અમારા સહકારમાં તાજેતરની પ્રગતિ વિશે તેમને માહિતગાર કર્યા.

વિદેશ પ્રધાન 18 થી 24 સપ્ટેમ્બર સુધી ન્યૂયોર્કમાં હતા : જયશંકરે શનિવારે ન્યૂયોર્કમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાની ઉચ્ચ સ્તરીય ચર્ચાનું સમાપન કર્યું હતું. વિદેશ પ્રધાન 18 થી 24 સપ્ટેમ્બર સુધી ન્યૂયોર્કમાં હતા. સોમવારે એક સમારોહમાં પેન્ટાગોનમાં યુએસ સંરક્ષણ સચિવ લોયડ ઓસ્ટિન દ્વારા વિદેશ પ્રધાન ડૉ એસ જયશંકરનું ખાસ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. અગાઉ મંગળવારે, યુએસ સ્ટેટ સેક્રેટરી એન્ટની બ્લિંકને પણ એક સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન નોંધ્યું હતું કે, ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેની ભાગીદારી વિશ્વમાં સૌથી વધુ પરિણામરૂપ છે.

અમેરિકાના વિદેશ પ્રધાન એન્ટની બ્લિંકને આવું કહ્યું : અમેરિકાના વિદેશ પ્રધાન એન્ટની બ્લિંકને કહ્યું કે, ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની ભાગીદારી વિશ્વમાં સૌથી વધુ ઉત્પાદક ભાગીદારી છે. તે કોઈપણ વૈશ્વિક પડકારનો સામનો કરવા સક્ષમ છે. આ તમામ પડકારો માટે અમારું સમર્થન આરોગ્ય સુરક્ષા, આબોહવા પરિવર્તન, ખાદ્ય સુરક્ષા અને મુક્ત અને ખુલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. બ્લિંકને જણાવ્યું હતું કે, ભૂતકાળના વર્ષોમાં, QUAD અને G20 જેવી સંસ્થાઓ અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ દ્વારા, અમે તે ભાગીદારીને દ્વિપક્ષીય રીતે વધારવામાં વાસ્તવિક પ્રગતિ કરી છે.