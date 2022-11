નેપાળ: સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા, ભારત-નેપાળ આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ આગામી 72 કલાક માટે સીલ કરવામાં આવશે (India Nepal border sealed for 72 hours ). ભારત અને નેપાળના અધિકારીઓની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બાદ તેનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશની નેપાળ સાથે લાંબી સરહદો છે અને બંને દેશોના લોકોને સરહદ પાર કરવા માટે વિઝા કે પાસપોર્ટની જરૂર નથી. નેપાળમાં 20મી નવેમ્બરે મતદાન(Voting on 20th november in Nepal) છે, આ માટે 72 કલાક અગાઉ બોર્ડર સીલ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

“નવલ પારસી જિલ્લાના ચૂંટણી કમિશનરને ધરપકડ અંગે એક પત્ર મળ્યો છે. તેના આધારે અટકાયત કરવામાં આવી રહી છે. જો કે, સરહદ 20મીએ એટલે કે રવિવારે રાત્રે 8 વાગ્યે ખોલવામાં આવશે.'' - રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, ગંડક બરાજ કંપની કમાન્ડર ઇન્સ્પેક્ટર, SSB 21V' કોર્પ્સ.

ભારત નેપાળ સરહદ 72 કલાક માટે સીલ રહેશે: ચૂંટણી પંચના નાયબ સચિવ-કમ-પ્રવક્તા કમલ ભટ્ટરાઈએ ભારતના ગૃહ મંત્રાલયને પત્ર લખીને આ અંગે માહિતી આપી છે. આ નિર્ણય બાદ 17 નવેમ્બરની મધ્યરાત્રિથી લોકોને આ બંને દેશો વચ્ચે અવરજવર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. 20 નવેમ્બરે મતદાન છે. જો કોઈ નેપાળમાં એરલાઈન્સ દ્વારા મુસાફરી કરે છે, તો તેણે પાસપોર્ટ અને ટિકિટ રજૂ કરવી પડશે. અધિકારીએ જણાવ્યું કે એમ્બ્યુલન્સ, પાણીના ટેન્કર, દૂધના ટેન્કર, ફાયર એન્જિન વગેરે સહિતની ઈમરજન્સી સેવાઓને મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

જાણો શા માટે લેવાયો નિર્ણયઃ દરમિયાન, ભારતીય સુરક્ષા અધિકારીઓ પણ નેપાળમાં યોજાનારી સ્થાનિક ચૂંટણીને સ્વચ્છ, ન્યાયી, નિર્ભય અને શાંતિપૂર્ણ રીતે હાથ ધરવા માટે સરહદી વિસ્તારમાં સહકાર આપી રહ્યા છે. ચૂંટણી સમયે સરહદી વિસ્તારમાંથી ગેરકાયદેસર હથિયારો સપ્લાય થવાની આશંકાને ધ્યાનમાં રાખીને સરહદી વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે. શાંતિપૂર્ણ રીતે ચૂંટણી યોજવા માટે બંને દેશોના અધિકારીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે રણનીતિ ઘડવામાં આવી હતી.

ભારત-નેપાળ સરહદ પર સુરક્ષા સઘન: આને ધ્યાનમાં રાખીને, વાલ્મિકીનગર ખાતે ગંડક બેરેજ ભારત-નેપાળ સરહદ પર SSB અને નેપાળ APF જવાનો, સુરક્ષા વ્યવસ્થાને કડક બનાવતા, દરેક આવનારા અને જનારા લોકોની સઘન તપાસ કરી રહ્યા છે. સુરક્ષામાં કોઈ ક્ષતિ ન થાય તે માટે ટ્રેન્ડ ડોગની મદદ લેવામાં આવી રહી છે. ભારત-નેપાળ સરહદ પર તૈનાત બંને દેશોના સુરક્ષા દળો સંયુક્ત રીતે સંકલન સ્થાપિત કરીને અને માહિતીની આપલે કરીને ગુનેગારો પર કડક નજર રાખી રહ્યા છે.