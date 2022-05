નવી દિલ્હી: ભારતમાં એક દિવસમાં કોવિડ-19ના 2,568 નવા કેસ સામે આવતાં દેશમાં અત્યાર સુધીમાં કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત લોકોની સંખ્યા (spike in covid cases in India) વધીને 4,30,84,913 થઈ ગઈ (Corona cases in India) છે. તેમજ સારવાર હેઠળ દર્દીઓની સંખ્યા ઘટીને 19,137 થઈ ગઈ છે. મંગળવારે સવારે 8 વાગ્યે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા અપડેટ ડેટા (Union health ministry data on covid cases in India) અનુસાર, ચેપને કારણે વધુ 20 લોકોના મોત બાદ ભારતમાં મૃત્યુઆંક વધીને 5,23,889 થઈ ગયો છે. તેમજ દેશમાં કોવિડ -19 માટે સારવાર હેઠળના દર્દીઓની સંખ્યા ઘટીને 19,137 પર આવી ગઈ છે, જે કુલ કેસના 0.04 ટકા છે. દર્દીઓના સાજા થવાનો રાષ્ટ્રીય દર 98.74 ટકા છે.

આ પણ વાંચો: India Corona Cases : કોરોનાએ ફરી રફ્તાર પકડી, 24 કલાકમાં 16,522 કેસ નોંધાયા

કોરોનાનો રિકવરી રેટ - અપડેટ થયેલા ડેટા અનુસાર, ચેપનો દૈનિક દર 0.61 ટકા છે અને સાપ્તાહિક દર 0.71 ટકા છે. દેશમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 4,25,41,887 લોકો ચેપ મુક્ત થયા છે અને કોવિડ-19થી મૃત્યુદર 1.22 ટકા છે. તેમજ દેશવ્યાપી રસીકરણ અભિયાન હેઠળ અત્યાર સુધીમાં કોવિડ-19 વિરોધી રસીના 189.23 કરોડથી વધુ ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે.

દેશમાં સંક્રમિત લોકોની સંખ્યા: નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, 7 ઓગસ્ટ 2020ના રોજ દેશમાં સંક્રમિત લોકોની સંખ્યા 20 લાખ, 23 ઓગસ્ટ 2020ના રોજ 30 લાખ અને 5 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ 40 લાખથી વધુ થઈ ગઈ હતી. ચેપના કુલ કેસ 16 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ 50 લાખ, 28 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ 60 લાખ, 11 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ 70 લાખ, 29 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ 80 લાખ અને 20 નવેમ્બરના રોજ 90 લાખને વટાવી ગયા હતા.

ગયા વર્ષે, 4 મેના રોજ, સંક્રમિતોની સંખ્યા 20 મિલિયન: 19 ડિસેમ્બર 2020 ના રોજ, દેશમાં આ કેસ એક કરોડને વટાવી ગયા હતા. ગયા વર્ષે, 4 મેના રોજ, સંક્રમિતોની સંખ્યા 20 મિલિયનને વટાવી ગઈ હતી અને 23 જૂન, 2021 ના ​​રોજ, તે 30 મિલિયનને વટાવી ગઈ હતી. આ વર્ષે 26 જાન્યુઆરીએ કેસ ચાર કરોડને વટાવી ગયો હતો. મંત્રાલયના ડેટા અનુસાર, છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં ચેપને કારણે મૃત્યુના 20 કેસ નોંધાયા છે, જેમાંથી કેરળમાં 15, પંજાબમાં ત્રણ અને મહારાષ્ટ્ર અને મિઝોરમમાં એક-એક કેસ નોંધાયા છે.

આ પણ વાંચો: Corona cases in India : દેશમાં 24 કલાકમાં કોરોનાના 2,927 નવા કેસ નોંધાયા, 32ના મોત

70 ટકાથી વધુ દર્દીઓને અન્ય બીમારીઓ: સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે કહ્યું કે અત્યાર સુધી કોરોના વાયરસના સંક્રમણને કારણે મૃત્યુ પામેલા લોકોમાંથી 70 ટકાથી વધુ દર્દીઓને અન્ય બીમારીઓ પણ હતી. મંત્રાલયે તેની વેબસાઈટ પર કહ્યું કે તેના આંકડા ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ (ICMR)ના ડેટા સાથે મેળ ખાય છે.