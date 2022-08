મહારાષ્ટ્ર: આવકવેરા વિભાગ દરોડા પાડતી વખતે કડક ગુપ્તતા જાળવે છે. આવકવેરા વિભાગના (Income Tax department) અધિકારીઓએ તેમના વાહનો પર લગ્નના બેનરો લગાવીને દરોડા પાડવાની શરૂઆત કરી હતી. એવું જોવામાં આવ્યું હતું કે, તેઓએ તેમના વાહનો પર રાહુલ અંજલિ સાથે લગ્ન કરે તેવું સ્ટીકર લગાવ્યું હતું. જાલનામાં સતત ત્રીજા દિવસે સ્ટીલ બિઝનેસમેન પર ITના દરોડા ચાલુ રહ્યા. આવકવેરા વિભાગે સ્ટીલ ઉદ્યોગકારોના ઘર સહિતની કંપનીઓ પર દરોડા પાડી મહત્વના દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. આવકવેરા વિભાગે શહેરની કેટલીક બેંકોમાં કાપડ, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સામાનની દુકાનો પર દરોડા પાડ્યા છે. જિંદાલ માર્કેટ (Jindal Market Jalna)માં પણ કેટલીક દુકાનો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.

અધિકારીઓએ જપ્ત કર્યા દસ્તાવેજો: આવકવેરા વિભાગના અધિકારીઓએ દુકાનોમાંથી મહત્વના દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. પરંતુ હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી આપવામાં આવી નથી. સૂત્રોએ માહિતી આપી છે કે, આ પ્રક્રિયામાં મોટી સંખ્યામાં અધિકારીઓ સામેલ છે. આ કાર્યવાહીમાં જાલના ઔરંગાબાદના આવકવેરા વિભાગના અધિકારીઓ સામેલ હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.

દરોડામાં 390 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત: આવકવેરા વિભાગ (Income Tax department) દ્વારા પાડવામાં આવેલા દરોડામાં 58 કરોડ રોકડ, 32 કિલો સોનું, કુલ 390 કરોડની બિનહિસાબી સંપત્તિ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવી છે. 300 આવકવેરા અધિકારીઓએ 5 દિવસ પહેલા જલાનિયામાં સ્ટીલ ઉદ્યોગ અને બિલ્ડરોની મિલકતો પર દરોડા (Raids on properties of steel industry and builders) પાડ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન આવકવેરા વિભાગના અધિકારીઓએ સ્ટીલ ઉદ્યોગસાહસિકોની કંપનીઓની સાથે ઘર પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડામાં આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કેટલાક દસ્તાવેજો, 32 કિલો સોનું, રૂપિયા 58 કરોડની રોકડ રકમ અને રૂપિયા 390 કરોડની કુલ બિનહિસાબી સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.