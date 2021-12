નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્રિય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ આજે દિલ્હીમાં (Inauguration of the Park in Delhi) 'ભારત દર્શન પાર્ક'નું આજે શનિવારે ઉદ્ઘાટન (Union Home Minister Amit Shah to inaugurate Bharat Darshan Park) કરશે, જ્યાં બિનજરૂરી ચીજવસ્તુઓથી ભારતના અનેક પ્રતિષ્ઠિત સ્મારકોની આકર્ષક પ્રતિકૃતિઓ બનાવવામાં (Attractive replicas in Bharat Darshan Park) આવી છે. અધિકારીઓએ શુક્રવારે આ માહિતી આપી હતી.

દિલ્હીમાં ચૂંટણી પહેલા થઈ રહ્યું છે ઉદ્ઘાટન

દક્ષિણ દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 'વેસ્ટ ટુ વેલ્થ' મોડલ પર બનાવવામાં આવેલા એમ્યૂઝમેન્ટ પાર્ક ('Waste to Wealth' model amusement park) થોડા વિલંબ સાથે ખોલવામાં આવી રહ્યો છે. આ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન (Bharat Darshan Park in Delhi) એવા સમયે થઈ રહ્યું છેય જ્યારે આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં દિલ્હીમાં નાગરિક ચૂંટણી યોજાવાની છે. આઠ એકરમાં ફેલાયેલા આ પાર્કમાં કુતૂબમિનાર, તાજમહેલ, ચાર મિનાર, ગેટ વે ઓફ ઈન્ડિયા, કોણાર્ક મંદિર, નાલંદા અવશેષો, મૈસુર પેલેસ, મીનાક્ષી મંદિર, હમ્પી, વિક્ટોરિયા મેમોરિયલ હોલ, સાંચી સ્તૂપા, ગોલ ગુમ્બાઝ, અજન્તા અને ઈલોરા ગુફાઓ અને હવાનો સમાવેશ થાય છે. ઘણા સ્મારકોની મહાલ પ્રતિકૃતિઓ (Attractive replicas in Bharat Darshan Park) બનાવવામાં આવી છે.

પાર્કમાં 22 પ્રતિકૃતિઓ છે

SDMCના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ પાર્કમાં કુલ 22 પ્રતિકૃતિઓ છે, જેનું ઉદ્ઘાટન આવતીકાલે (શનિવારે) સાંજે કેન્દ્રિય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ (Union Home Minister Amit Shah to inaugurate Bharat Darshan Park) કરશે. તેમાં 21 સ્મારકો અને એક વૃક્ષની પ્રતિકૃતિઓનો સમાવેશ થાય છે. અગાઉ આ પાર્ક ઑક્ટોબરના અંત સુધીમાં ખોલવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા હતી. અગાઉ અમૃતસરના સુવર્ણ મંદિરની પ્રતિકૃતિનો પણ સમાવેશ કરવાની યોજના હતી. દક્ષિણ દિલ્હીના મેયર મૂકેશ સૂર્યને કહ્યું, "આવતીકાલે ખુલતા પાર્કમાં સુવર્ણ મંદિરની પ્રતિકૃતિ નથી." દક્ષિણ દિલ્હીના પંજાબી બાગ વિસ્તારમાં પાર્કમાં પવિત્ર શીખ મંદિરની પ્રતિકૃતિના નિર્માણને લઈને જૂનમાં વિવાદ ઊભો થયો હતો, જેના પગલે તેને હટાવી દેવામાં આવ્યો હતો.

પાર્કમાં મંદિરની પ્રતિકૃતિને હટાવી દેવાઈ

દિલ્હી શીખ ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિ (DSGMC)ના પ્રમુખ મનજિન્દર સિંહ સિરસાએ જૂનના અંતમાં દાવો કર્યો હતો કે, પાર્કમાં બનાવવામાં આવી રહેલા મંદિરની પ્રતિકૃતિને "હટાવી દેવામાં આવી છે". કારણ કે, તે "શીખ ગૌરવ"ની વિરુદ્ધ છે. તેણે આ અંગે ટ્વિટ કરીને સ્થળની તસવીરો પણ શેર કરી હતી. જોકે, સૂર્યએ પાછળથી કહ્યું હતું કે, પ્રતિકૃતિને પાર્કના સ્થાન પરથી ફક્ત દૂર કરવામાં આવી છે. "ઉદ્યાનની થીમ 'એકતા અને વિવિધતા' છે અને આ કલાકૃતિઓ આપણા સ્મારકો અને સાંસ્કૃતિક વારસા માટે અત્યંત આદર દર્શાવે છે," તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ પ્રોજેક્ટ પર આશરે 16 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રતિકૃતિઓ જૂના વાહનો, પંખા, લોખંડના સળિયા, નટ અને બોલ્ટ અને વેસ્ટ મટીરીયલમાંથી બનાવવામાં આવી છે.